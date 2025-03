Místo filmařů drsní vyděrači? Postřelený muž skočil z okna, málem se zabil

Násilný incident se odehrál loni v červnu v pronajatém smíchovském bytě v ulici U Pernikářky. Tři Ukrajinci – šestadvacetiletí Kristian Dovhanych a Vasyl Fedjuk a o rok mladší Ihor Poljaskovskyj – tam podle spisu vylákali svého známého, osmatřicetiletého krajana Sašu, s tím, že se na místě natáčí studentský film a k dispozici jsou mladé holky i kokain.

Na místě byly skutečně připravené dvě kamery, které obsluhoval další jejich známý, ukrajinský dokumentarista Oleksej Kotyk studující v Praze filmovou školu.

Ten si – jak uvádí obžaloba – také vypůjčil pro natáčení z barrandovského fundusu rekvizity, konkrétně atrapy samopalů kalašnikov, bomby nebo vesty. V bytě byly přítomny dvě mladé dívky a nechyběly ani lajny kokainu. Drogami a alkoholem se prý posilnili všichni přítomní.

Když do bytu kolem desáté dopoledne přišel pozvaný Saša, vzal si připravený kokain a začal prý obdivovat jeden ze samopalů. Poté ho bezdůvodně napadli do té doby schovaní Dovhanych s Fedjukem s maskami na obličeji, zjistila policie.

„Povalili ho na podlahu, kde jej následující minuty bili údery pěstmi a kopy. Za použití atrap samopalů a plynové pistole, ze které několikrát vystřelili a nejméně dvakrát jej zasáhli do nohy, obvinění Poljaskovskyj a Dovhanych přinutili poškozeného k tomu, aby ze svého mobilního telefonu volal různým osobám,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Jana Murínová.

Hrozba análním znásilněním

Volajícím se podle ní Saša přiznával k tomu, že je podvodník a prohrál jejich peníze v kasinu. Obžaloba dále uvádí, že ho útočníci před kamerami nutili také k doznání, že v Praze znásilnil blíže nezjištěnou ženu, o čemž se jim měl dříve mezi řečí zmínit.

Žalobkyně tvrdí, že fyzické napadání muže trvalo desítky minut a hrozilo, že mu agresoři zmasakrují obličej. Sašovi údajně také vyhrožovali análním znásilněním.

„Když polevila pozornost obviněných, kteří stáli v chodbě před obývacím pokojem a poškozený zůstal sedět sám na pohovce, v nestřeženém okamžiku ve snaze uniknout dalšímu napadání ze strany obviněných se pokusil o útěk tím, že vyskočil z okna obývacího pokoje, nacházejícího se ve výšce 7,4 metru nad zemí, kdy dopadl zčásti na dřevěnou terasu a zčásti na okrasný keř a betonovou dlažbu před domem,“ líčila státní zástupkyně další sled událostí.

Zbitý a postřelený muž si při pádu na beton pohmoždil mozek, zlomil stehenní kost i žebro, poškodil si játra a jednu ledvinu. Pomoc mu přivolala náhodná svědkyně. Jeho léčba trvala několik měsíců, i tak bude mít muž zřejmě trvalé zdravotní problémy. Od útočníků žádá jako odškodnění zhruba 1,3 milionu korun.

Záznam z kamer v bytě zmizel

Trojice uvedla, že s obžalobou nesouhlasí. První vyslýchaný Dovhanych odmítl v pondělí před soudem vypovídat. Při dřívějším výslechu na policii označil napadeného Sašu za gamblera, podvodníka a manipulátora, který záměrně rozvrací vztahy mezi lidmi.

Do bytu na Smíchově ho prý muži pozvali proto, aby mu vrátili cestovní pas. Dovhanych připustil, že se na napadení muže se spoluobžalovaným Fedjukem podílel.

„Nejprve jsme ho povalili na zem tak, že jsem mu podkopl nohy. Spadl na záda, na zemi se začal bránit. Dal jsem mu pěstí, nepamatuji si kolikrát a kam, ani nevím, jestli jsem ho trefil. Tvrdil, že nechce, abychom mu dali pouta. Nedali jsem mu je,“ řekl krátce po činu kriminalistům.

Masku z obličeje si prý sundal, ještě když byl Saša na zemi. Pak se napadený muž uklidnil a sedl si na gauč. „Nevyhrožoval jsem mu. Řekli jsme mu, ať mluví pravdu,“ narážel na jeho údajné podvody.

Kdo Sašu postřelil, prý neví, protože měl v sobě asi tři gramy kokainu. Údajně neviděl ani jeho skok z okna.

„Všichni začali říkat, že utekl, a začali si sbírat svoje věci. Chtěli mu zavolat záchranku. Vypadl z okna. Nevěděl jsem, jak mu mám pomoct,“ tvrdil Dovhanych.

Podle obžaloby vzal s Fedjukem z kamer paměťové karty, na nichž byl zřejmě celý čin natočený a které poté zmizely, a v ulici nedaleko domu ukryl doklady zraněného muže.

Z okna skočil šipku, tvrdí další obžalovaný

Také Fedjuk před soudem připustil, že se do útoku na Sašu zapojil, ale údajně ho jen pomohl „položit na zem“. Prý ho nebil. Napadený muž podle něj skočil „šipku“ z okna poté, co do bytu přišel nějaký neznámý muž.

Podle Fedjuka postřelil Sašu z plynové pistole obžalovaný Poljaskovskyj, který má jako jediný ze stíhané trojice české občanství a není ve vazbě. Soud ho plánuje vyslechnout v úterý a po něm i poškozeného muže.

Proč byly v bytě kamery a co bylo cílem natáčení, není z dosavadních výpovědí zcela zřejmé. Útočníci možná chtěli údajně vychloubačného Sašu nějakým způsobem ponížit.

Předsedkyně senátu Daniella Sarah Sotolářová chce vyslechnout jako svědka dokumentaristu Kotyka, který na místě činu natáčel. Podle ní je však filmař nekontaktní a není jasné, kde se momentálně zdržuje.

Soudkyně také v pondělí obžalovanou trojici upozornila na možné překvalifikování jejich skutku z nynějšího vydírání na pokus vraždy.

Zmocněnec poškozeného upozornil, že jeho klient měl vpáčenou zlomeninu lebky a prý si vybavuje, že ho po příchodu do bytu někdo praštil do hlavy. Útočníkům prozatím žalobkyně navrhuje za vydírání od pěti do šesti let vězení.