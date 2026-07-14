Dvořák se hájí tím, že ve všech záležitostech postupoval v souladu se zákonem, čehož důkazem je také to, že není obviněn ani vyšetřován. Podle stanov strany schvaluje kandidátní listiny výkonná rada, která zasedne v pátek.
„Po projednání věci předsednictvo ODS dospělo k závěru, že poskytnutá vysvětlení neobjasnila všechny přetrvávající otázky natolik, aby rozptýlila pochybnosti, které mohou negativně ovlivnit důvěryhodnost ODS i její volební výsledek v nadcházejících volbách na Praze 1,“ uvedla strana večer v tiskové zprávě.
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Předseda občanských demokratů Martin Kupka v úterý dopoledne novinářům řekl, že vedení ODS bude postupovat tak, aby Dvořák na kandidátce Prahy 1 nefiguroval, a že stále doufá v to, že se k tomu tak politik postaví i sám.
K rezignaci ho vyzvali i v Praze působící místopředseda ODS a kandidát strany na primátora Tomáš Portlík a předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija. Naopak oblastní rada ODS Prahy 1 se ho v pondělí zastala.
„Tlak předsedy je nesmyslný“
„Oblastní rada ODS Praha 1 mě jednoznačně podpořila, předseda Kupka mě naopak na kandidátce nechce. Uvidíme, co bude dál. Já si jednoznačně stojím za tím, že jsem ve všech záležitostech postupoval v souladu se zákonem. Důkazem je, že nejsem z ničeho obviněn ani nikým vyšetřován,“ sdělil Dvořák v úterý večer.
„Tlak předsedy strany na mé odstoupení z kandidátky na základě článků v médiích považuji do budoucna za nesmyslný precedens, který bude ODS pouze poškozovat,“ doplnil.
Výzvu v pátek označil za nešťastnou a odmítl tvrzení, že své majetkové poměry stranickému vedení ani veřejnosti nevysvětlil. Prohlásil, že vše zveřejnil na facebooku. Seznam Zprávy napsaly, že Dvořák získal dědictvím po svém otci majetek v hodnotě větší než 230 milionů korun. Čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku.
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Mezi lety 1994 a 2002 byl Dvořák radním hlavního města, dva roky také starostou Prahy 1. V současné době je podle informací na webu ODS podnikatel a viceprezident Hospodářské komory ČR. Specializuje se na požární bezpečnost staveb a analýzy v oblasti urbanizace, dopadů stavebního zákona a dopadů regulatorních opatření na podnikání a hospodářství. Byl členem Uhelné komise vlády, zabývá se také dopady energetické transformace.
Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.
Dvořák stál v čele buňky ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Dvořák a bývalý starosta Jan Bürgermeister byli podle strany spojováni s řadou kauz, pražské buňce údajně škodila i jejich rivalita. Dvořák zůstal členem ODS zůstal a od loňského března je znovu předsedou místní organizace strany. Působí také jako místostarosta Sboru dobrovolných hasičů Prahy 1.