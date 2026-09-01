„Podání žádosti o povolení záměru je pro nás klíčovým milníkem dosavadní přípravy Vltavské filharmonie. Za architektonickou vizí, kterou veřejnost zná především z vizualizací z architektonické soutěže, jsou dnes již také tisíce konkrétních technických řešení, výpočtů a detailů,“ uvedl Martin Krupauer, vedoucí projektového týmu Vltavské filharmonie.
Nahrávání projektová dokumentace bylo podle webu filharmonie zahájeno 27. srpna a vzhledem k rozsahu trvalo tři dny.
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Vltavská filharmonie bude oproti původní studii mohutnější, přibude zeleně
Dokumentace podle PDS zahrnuje budovy s pěti hudebními sály, kreativním hubem, restauracemi i zázemím.
Významnou součástí projektu jsou také venkovní terasy, které budovu propojí s okolním veřejným prostorem a budou volně přístupné veřejnosti.
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Mimořádnou náročnost představuje mimo hlavní stavby i samotné staveniště, které se nachází v jednom z nejsložitějších dopravních uzlů v Praze.
Projekt řeší vazby na metro, tramvajovou a automobilovou dopravu i pěší a cyklistická spojení a vyžaduje koordinaci s dalšími významnými investicemi v území.
„Dnešním dnem Vltavská filharmonie vstoupila do další fáze - žádost o její povolení byla právě podána na stavební úřad. A zároveň máme i nové, dosud nejpodrobnější vizualizace,“ informoval v pondělí náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petr Hlaváček.
Získání povolení záměru očekává PSD v prvním čtvrtletí roku 2027. Zahájení výstavby je pak naplánováno na první čtvrtletí roku 2028. V roce 2033 by měl být zahájen zkušební provoz filharmonie.