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Toto jsou nové vizualizace Vltavské filharmonie. Postoupila k žádosti o povolení

Autor:
  17:10
Vizualizace Vltavské filharmonie zvenku.

Vizualizace Vltavské filharmonie zvenku. | foto: Vltavská filharmonie

Vizualizace Vltavské filharmonie, pohled z ulice.
Vizualizace Vltavské filharmonie v noci.
Vizualizace Vltavské filharmonie - veřejný foyer.
Vizualizace hudebního sálu Vltavské filharmonie.
9 fotografií
Vltavská filharmonie dosáhla klíčového milníku. Pražská developerská společnost (PDS), která přípravu projektu řídí, podala žádost o povolení záměru. Celá věc tak podle ní vstupuje do nové fáze, která má díky dopracování k dispozici i detailnější vizualizace projektu.

„Podání žádosti o povolení záměru je pro nás klíčovým milníkem dosavadní přípravy Vltavské filharmonie. Za architektonickou vizí, kterou veřejnost zná především z vizualizací z architektonické soutěže, jsou dnes již také tisíce konkrétních technických řešení, výpočtů a detailů,“ uvedl Martin Krupauer, vedoucí projektového týmu Vltavské filharmonie.

Nahrávání projektová dokumentace bylo podle webu filharmonie zahájeno 27. srpna a vzhledem k rozsahu trvalo tři dny.

Vltavská filharmonie bude oproti původní studii mohutnější, přibude zeleně

Dokumentace podle PDS zahrnuje budovy s pěti hudebními sály, kreativním hubem, restauracemi i zázemím.

Významnou součástí projektu jsou také venkovní terasy, které budovu propojí s okolním veřejným prostorem a budou volně přístupné veřejnosti.

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Napsat redakci

Mimořádnou náročnost představuje mimo hlavní stavby i samotné staveniště, které se nachází v jednom z nejsložitějších dopravních uzlů v Praze.

Projekt řeší vazby na metro, tramvajovou a automobilovou dopravu i pěší a cyklistická spojení a vyžaduje koordinaci s dalšími významnými investicemi v území.

Vizualizace Vltavské filharmonie zvenku.
Vizualizace Vltavské filharmonie, pohled z ulice.
Vizualizace Vltavské filharmonie v noci.
Vizualizace Vltavské filharmonie - veřejný foyer.
9 fotografií

„Dnešním dnem Vltavská filharmonie vstoupila do další fáze - žádost o její povolení byla právě podána na stavební úřad. A zároveň máme i nové, dosud nejpodrobnější vizualizace,“ informoval v pondělí náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petr Hlaváček.

Získání povolení záměru očekává PSD v prvním čtvrtletí roku 2027. Zahájení výstavby je pak naplánováno na první čtvrtletí roku 2028. V roce 2033 by měl být zahájen zkušební provoz filharmonie.

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Toto jsou nové vizualizace Vltavské filharmonie. Postoupila k žádosti o povolení

Vizualizace Vltavské filharmonie zvenku.

Vltavská filharmonie dosáhla klíčového milníku. Pražská developerská společnost (PDS), která přípravu projektu řídí, podala žádost o povolení záměru. Celá věc tak podle ní vstupuje do nové fáze,...

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