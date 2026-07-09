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Točník bude při zahájení Hradů CZ hýřit muzikou. Mirai zahrají „v obýváku“

Aleš Kubelka
  8:12
Mirai na festivalu Hrady CZ

Mirai na festivalu Hrady CZ | foto: archiv Hrady CZ

Osmnáctý ročník hudebního festivalu Hrady CZ ve Švihově nabídl špičku české...
Tomáš Klus na festivalu Hrady CZ
Vypsaná fiXa na festivalu Hrady CZ
Kapela Trautenberk na festivalu Hrady CZ
15 fotografií
Nejen o tom, že život je jako Yahoda, že je Touha zázrak, že Trautenberk dokáže kromě sekýrování čeládky i rozezpívat davy a že Zlatokopkám „ide iba o love“, se budou moci o následujícím víkendu přesvědčit návštěvníci hudebního festivalu Hrady CZ. Také tyto rádiovým éterem zlidovělé hity totiž zazní na Točníku, který je úvodní zastávkou 21. ročníku oblíbené letní putovní akce.

V takřka magickém prostředí národní kulturní památky na Berounsku vystoupí několik držitelů prestižních cen Anděl. Návštěvníci očekávané kulturní události se navíc mohou těšit na komfortní prostředí a vylepšené služby.

Nevšední koncepce festivalu spojuje hudební zážitek s historickými kulisami, které se výrazně zapsaly do dějin. Letos zavítá hradní „fesťák“ opět do sousedství českých a moravských památek v osmi krajích republiky.

Kostýmy i žánrový výběr

Okolí Točníku, který založil král Václav IV. a jenž tvoří se sousední zříceninou Žebrák nejmajestátnější a současně i nejzachovalejší české souhradí, rozduní decibely už v pátek odpoledne.

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Jako první se na pódiu představí ambiciózní popová kapela Vega Elektra. Po nich návštěvníky rozvibruje král slovenského rapu Rytmus a žánrově kreativní Grey256.

„Půl osmá večer bude již tradičně patřit vyhlášení nejlepších karnevalových masek našeho hradního karnevalu. Všichni, kdo v ní přijdou na pódium, dostanou odměnu. Na každé zastávce festivalu publikum skandováním vybere tři nejlepší masky, které postoupí do velkého finále. Hlavní cenou pro absolutního vítěze budou vstupenky na další ročník festivalu,“ přibližuje PR manažerka festivalu Klára Bobková.

Hvězdy a zastávky

Tomáš Klus na festivalu Hrady CZ

Kdo vystoupí na Točníku

  • Rytmus (pátek 17.00)
  • Rybičky 48 (pátek 22.45)
  • Tomáš Klus (sobota 12.00)
  • Mirai (sobota 20.45)
  • Daniel Landa (sobota 22.30)

Další zastávky festivalu

  • 17.–18. 7. Kunětická hora
  • 24.–25. 7. Švihov
  • 31. 7.–1. 8. Hluboká nad Vltavou
  • 7.–8. 8. Veveří
  • 14.–15. 8. Hradec nad Moravicí
  • 21.–22. 8. Bouzov
  • 28.–29. 8. Bezděz

Vstupenky je možné zakoupit na webové stránce www.hradycz.cz.

O hudební „horečku“ páteční hradní noci se následně postará tanzmetalová sestava Trautenberk, osobitý všeuměl Jiří Macháček se skupinou Mig 21 a večer vyvrcholí koncertem svérázné kutnohorské party Rybičky 48.

Sobotní program odstartuje už dopoledne skupina Adaline, která spojuje post-grunge a starý dobrý zvuk „devadesátek“, a u oběda se návštěvníci budou moci osvěžit melodickými hrátkami se slovy v podání osobitých písničkářů Tomáše Kluse a Xindla X.

Podhradí pak rozněžní multitalentovaná hudebnice Lenny, zatímco crossoverová kapela Krucipüsk a indiepopoví Brixtn vsadí především na řízné kytary.

Podvečerní hudební panoráma pod majestátním Žebrákem „vykreslí“ pardubická kapela Vypsaná fixa a crazy-rocková stálice Harlej. Po ní už přijde na řadu první zlatý hřeb celého festivalu – skupina Mirai.

„Odehrajeme skutečně poctivý devadesátiminutový set. Na každý hrad dovezeme velkou konstrukci našeho domácího bejváku s televizí, kobercem, knihovnou i křeslem. Chceme vytvořit iluzi, že vás na chvilku vezmeme až k nám domů. Na nafukovací jahodě sice po lidech v publiku letos jezdit nebudu, připravili jsme ovšem její důstojnou náhradu,“ směje se zpěvák Mirai Navrátil.

O druhý vrchol sobotního programu se postará koncerty notně šetřící zpěvák Daniel Landa.

Stanové město a pivo do skla

V areálu festivalu bude k dispozici kromě pestré nabídky občerstvení také rodinná zóna pro děti, stan Playhouse s chillout koutkem a herními aktivitami pro odpočinek od festivalového ruchu nebo hospoda s točeným pivem do skla. Placení na festivalu bude letos opět probíhat formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky.

Pokud jde o ubytování, Hrady CZ nabízejí návštěvníkům několik variant. Klasické stanové městečko je zdarma, ale kdo je ochotný si připlatit za pohodlí, může využít služeb VIP kempu PLUS. Připravený bude už postavený stan se dvěma, případně čtyřmi spacáky i karimatkami či nadstandardní sociální zařízení včetně sprch a recepce.

Od regálů do davu. Supermarkety hledají zákazníky na festivalech

Hrady CZ i letos spolupracují s Národním památkovým ústavem, a tak mají lidé se zakoupenými vstupenkami v sobotu odpoledne prohlídky Točníku a Žebráku zdarma. Organizátoři nicméně upozorňují, že památky jsou limitované svými kapacitními možnostmi.

Podrobné informace o festivalu včetně nákupu vstupenek naleznete na webu www.hradycz.cz.

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