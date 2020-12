Praha 5 vypíše soutěž na Peroutkovu sochu, zapojila i novinářovu vnučku

K přípravě soutěže vznikla sedmičlenná pracovní skupina, jejíž součástí je i novinářova vnučka Terezie Kaslová. Zřízení skupiny schválila rada městské části v listopadu, poprvé by se měla sejít ještě před Vánoci.



Jejím úkolem bude připravit zadání výtvarné soutěže. Místostarosta městské části Lukáš Herold (ODS) uvedl, že se soutěží radnice neplánuje spěchat.

„Je potřeba, aby to bylo důstojné, je to něco, co tam bude navěky,“ řekl. Dodal, že její výsledek by mohl být koncem příštího nebo až začátkem následujícího roku.

Na sochu by podle Herolda mohl přispět i magistrát v rámci programu podpory umění na veřejných místech.

„Pokud to město z jakéhokoliv důvodu neučiní, tak jsme určitě připraveni to zaplatit sami,“ dodal.



Zastupitelé Prahy 5 již Peroutkovi udělili čestné občanství, připomíná ho také pamětní deska na domě v ulici Matoušova, ve kterém žil. Jeho jméno nese rovněž ulice na Malvazinkách.

Jméno slavného novináře se v posledních letech objevilo ve veřejné debatě v souvislosti s výrokem prezidenta Miloše Zemana, podle kterého Peroutka napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Zároveň mu přisoudil výrok „nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“.

Hradu se však text v archivech nepodařilo nalézt, podle historiků neexistuje. Ukázalo se také, že autorem citátu o vlcích je Jan Stránský.



Novinářova vnučka Kaslová požaduje po státu za prezidentova slova omluvu. Její žalobu naposledy soud zamítl loni v říjnu, Kaslová i prezident se odvolali.

Okolo soch ve veřejném prostoru se v Praze v posledních letech vedla řada debat. Kontroverzi vzbudily návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí nebo odstranění památníku sovětského maršála Ivana Koněva radnicí Prahy 6. Ta nedávno v parku u Prašného mostu odhalila první tuzemskou sochu Marie Terezie. Debatuje se také o návratu jezdecké sochy maršála Radeckého na Malostranské náměstí.