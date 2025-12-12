Feltl končí v čele Všeobecné fakultní nemocnice. Chce se vrátit ke své odbornosti

Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl skončí k 31. lednu 2026 ve funkci. O uvolnění z ní požádal z osobních důvodů. Zdravotnickému deníku informaci potvrdil Feltl i Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva zdravotnictví, které je zřizovatelem nemocnice. Feltl stál v čele nemocnice od počátku roku 2019.
David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice

David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Feltl odůvodnil odchod z ředitelského křesla svým určitým opotřebením a touhou vrátit se k práci onkologa a učitele.

„Ty důvody jsou dva. Udělal jsem, myslím, hodně práce, ale za cenu značného opotřebení. Druhým důvodem je touha vrátit se ke své odbornosti. Jsem onkolog a vysokoškolský učitel a obojí mi chybí,“ sdělil. Kde bude po odchodu z nemocnice působit, neřekl.

ECMO zachránilo chlapce, který byl půl hodiny pod ledem. Pomáhá i novorozencům

Feltla jmenoval ředitelem VFN v únoru 2019 tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), nahradil tak ředitelku Danu Juráskovou odvolanou kvůli údajným pochybením v zakázkách.

Předtím Feltl vedl Fakultní nemocnici Ostrava, kde dříve byl i náměstkem ředitele pro strategii a přednostou onkologické kliniky. Pracoval také v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a Nemocnici Na Bulovce. Dosáhl titulu profesor onkologie.

