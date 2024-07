Chybějící datum spotřeby a vyšší teplota masa. Veterinární správa prověřila trhy

Farmářské trhy mají v metropoli své nezaměnitelné kouzlo a zástupy svých pravidelných zákazníků. Na rozdíl od běžných prodejen tam ale prodej probíhá nadneseně řečeno v polních podmínkách.

Pro obchodníky je tak mnohdy komplikované například správně skladovat maso, navíc v tropických dnech, jaké panují tento týden. I proto se je rozhodla Státní veterinární správa zkontrolovat.

„Při kontrole nás zajímá, jak produkty vypadají, jak jsou skladovány, zda jsou dostatečně chráněné před kontaminací, a v neposlední řadě také ověřujeme jejich správné označení a původ,“ popsala při páteční inspekci Kateřina Březinova, ředitelka Městské veterinární správy v Praze. Dodala také, že předmětem kontrol je i stav prodejního stánku.

Tentokrát bez pokuty

Páteční kontrola se sice obešla bez pokut, drobná pochybení kontroloři nicméně odhalili. Například u vepřového masa chyběla informace pro zákazníky o minimálním datu spotřeby a o teplotě, ve které je maso skladované.

„Kromě toho byla mírně zvýšená teplota kuřecího masa, ale s personálem jsme se domluvili, že ho více zachladí. Podmínky pro to totiž mají. Bylo to sice jen o jeden stupeň, takže žádná katastrofa, ale v protokolu se to objeví,“ vysvětlila veterinární inspektorka Kateřina Hublová.

Dodala, že teplota vyšší o dva stupně, než je povolená, za situace, kdy by prodejce neměl technicky možnost docílit té požadované, by se řešila pokutou. „Tím, že je to pojízdná prodejna, tak mají dokonce i vlastní teplou vodu a klimatizaci,“ ocenila naopak prodejnu Hublová.

Ještě spokojenější byli inspektoři v případě stánku s vajíčky. Prodejce je totiž skladoval předepsaně, vše bylo dostatečně označené a původ doložitelný. Jedinou výhradou bylo, že na chladicí boxy pod pultem svítilo slunce, což není ideální řešení, přestože uvnitř boxů se chlad držel. Po upozornění nicméně zástupce organizátora trhů ihned vyrazil sehnat alespoň slunečník.

Nezpracované mléko

Byť kontrola dopadla pozitivně, zdaleka ne všechny se v Praze obejdou kvůli závažnosti provinění bez trestu. „V posledním půlroce jsme provedli v Praze 47 kontrol na farmářských trzích. Při 14 z nich jsme přišli na pochybení, které bylo nutné řešit pokutou,“ sdělila Březinová. Inspektoři se tak s problémy na trzích setkali skoro ve třetině případů.

Skladovací teploty Státní veterinární správa se při letních kontrolách na farmářských trzích zaměřuje především na to, aby potraviny živočišného původu byly skladované při předepsané teplotě, aby se nekazily a nebyly zdravotně závadné. Teploty určuje zákon následovně: 7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře

4 °C pro maso drůbeže, králíků, nutrií a drobné zvěře

3 °C pro vnitřnosti

5-18 °C pro vejce

2-8 °C pro mléčné výrobky jiné než tepelně zpracované, sterilované a sušené

0 °C pro čerstvé chlazené ryby

Mezi prohřešky patřilo především nedodržení skladovacích teplot, špatné označení výrobků nebo jejich nedostatečná ochrana proti hmyzu, prachu a podobně. „Dvakrát jsme dokonce museli rovnou na místě pozastavit prodej některých produktů,“ dodala Březinová.

Jeden z těchto případů se stal v květnu právě na náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeden ze stánkařů tam totiž prodával mlékárensky nijak nezpracované mléko, což je při maloobchodním prodeji zákonem zakázané. Výjimku tvoří prodej přímo u chovatele zvířat a také ve výdejním automatu na mléko, takzvaném mlékomatu. V druhém případě pak Státní veterinární správa nařídila zlikvidovat desítky kil masa, protože v jejich případě nebylo možné dokázat původ.

Nejzávažnější provinění poslední doby správa odhalila loni na trzích na náplavce, kde prý prodejce klamal spotřebitele, protože lživě označoval nabízenou drůbež za farmářskou. „Ten počet odhalených závad je každý rok podobný a stále neklesá, takže je očividně pořád co kontrolovat a důslednost je namístě,“ uzavřela Březinová.

Kromě náměstí Jiřího z Poděbrad se velké farmářské trhy konají pravidelně také třeba na „Kuláťáku“, tedy Vítězném náměstí v Praze 6, nebo na Andělu. Každou sobotu se také zhruba stovka stánkařů sjíždí na náplavku Rašínova nábřeží. Jeden z největších trhů v metropoli se pak nachází v hale č. 22 Holešovické tržnice, kde si lidé mohou koupit maso nebo zeleninu u více než osmi desítek stánků.