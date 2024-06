Na brunch i šampaňské. V nádražní Fantově budově otevřeli opravenou kavárnu

„Rádi bychom vytvořili na nádraží místo, které bude skvělým a komfortním prostředím pro cestující. Místo, kde bude příjemné pořádat pracovní schůzky, vypít sklenku šampaňského s blízkými nebo pozvat rodinu na nedělní brunch,“ uvedl Andrej Zajcev, zakladatel skupiny SPOJUJEME, která prostor provozuje.

V kombinaci s Fantovým sálem bude místo vhodné i jako prostor pro konference nebo jiné události.

Návštěvníkům kavárna nabídne kromě kávy čerstvé pečivo francouzského typu, ale také víno nebo odpolední čaj s kanapkami či degustaci šampaňského. Večer se pak z kavárny stane koktejlový bar.

Do kavárny se návštěvníci dostanou z prvního nástupiště, ze severního podchodu, skrze nádražní budovu nebo schodiště vedoucí do Fantovy budovy z Wilsonovy ulice.

Původně prostor sloužil jako čekárna pro cestující 1. a 2. třídy. Po přestavbě v 50. letech se z něj stala nocležna a kanceláře. V 90. letech 20. století zde vznikla kavárna, kterou od roku 2015 načas provozoval indický řetězec Café Coffee Day. Během současné rekonstrukce se podařilo obnovit štukovou a další výzdobu.

Secesní Fantova budova vznikala v letech 1901 až 1909 a nahradila původní, už nevyhovující nádražní budovu. Do roku 1977 sloužila jako hlavní odbavovací prostor hlavního nádraží. Svůj název nese po architektovi Josefu Fantovi (1856-1954), který byl autorem jejího návrhu.

Budova už má zrekonstruovanou fasádu z let 2019 až 2022, zrenovované jsou také střechy. Na podzim 2021 se stavbaři zaměřili na interiéry v severní části památkově chráněného objektu, které zahrnují zejména několik kulturních sálů. Rekonstrukce části interiérů trvala do roku 2023. Práce na další obnově interiérů, především v jižní části budovy, začnou na konci letošního roku a měly by být hotové do roku 2028.