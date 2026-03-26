Policie u O2 areny zadržela muže s falešnými lístky na MS v krasobruslení

  16:08
Policisté z týmu TIKET, který se specializuje na podvody se vstupenkami na velké sportovní akce, ve čtvrtek zadrželi poblíž O2 areny v Praze osmatřicetiletého muže podezřelého z podvodu. Podle policie měl u sebe osm falešných vstupenek na mistrovství světa, jejichž celková hodnota přesahovala 20 tisíc korun.

Zadržený muž byl už v minulosti za podvody odsouzen. Policisté nyní prověřují okolnosti případu a zabývají se tím, zda se nepodílel i na dalších podobných aktivitách.

Policie zadržela u arény muže s falešnými vstupenkami na MS
Policie kvůli možným podvodům se vstupenkami na mistrovství světa v krasobruslení přistavila k O2 areně speciální vozidlo, které slouží jako kontaktní centrum pro veřejnost. Lidé zde mohou hlásit podezřelé případy nebo se poradit.

„Budeme řešit i záležitosti týkající se falešných lístků. Vozidlo bude zároveň kontaktním místem pro návštěvníky akce,“ uvedl v rozhovoru pro redakci iDNES.cz náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.

Policie zároveň apeluje na fanoušky, aby vstupenky kupovali výhradně u oficiálních prodejců.

Méně policistů než při hokejovém šampionátu

Bezpečnost v okolí haly bude podle policie zajišťovat zhruba polovina počtu policistů oproti hokejovému mistrovství světa v roce 2024. Opatření jsou ale podobná, liší se především tím, že letos nebude před halou velká fanzóna.

Při hokejovém šampionátu policisté odhalili zhruba 730 falešných vstupenek se škodou asi 2,6 milionu korun. I proto nyní znovu varují před nákupem lístků z neověřených zdrojů.

V okolí O2 areny je denně nasazena více než stovka policistů, kteří budou dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost návštěvníků.

