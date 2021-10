Zlatník uvěřil podvodníkům s falešnými smaragdy, přišel o dvě stě tisíc

Do zlatnické dílny v Praze 6 přišel jeden z podvodníků v polovině srpna.

„Poškozenému nejprve předložil syntetický smaragd, zapečetěný v krabičce a opatřený falšovaným certifikátem European Gemological laboratory, který měl zaručit pravost kamenu,“ uvedl k případu mluvčí policie Richard Hrdina.

Na nabízené krabičce s drahokamem byla cena za více než čtvrt milionu korun, ale obchodník ji nabízel za pouhých 80 tisíc. Zlatník nabídce neodolal a po nákupu si domluvil nákup dalších dvou drahokamů za 150 tisíc.

Protože podvodník viděl, že se jeho obchodům ve zlatnictví daří, pozval si na poslední schůzku pomocníka, který vystupoval jako majitel kamenů. Ten měl připravený příběh o tom, jak ke kamenům přišel, a zlatníkovi nabídl prodej veškerého svého zboží v hodnotě milionu korun.

Až po této schůzce přišla zlatníkovi nevšedně výhodná nabídka podezřelá, kontaktoval proto policii.

„Kriminalisté nechali vypracovat několik znaleckých posudků na již zakoupené kameny a zjistili, že se jedná o syntetické smaragdy, jejichž cena se pohybuje kolem tisíce korun za karát. Cena přírodních kamenů, za které je falešní prodejci vydávali, se přitom pohybuje v rozmezí sto až dvě stě tisíc korun za karát,“ dodal Hrdina.

Podezřelou dvojici se i díky kamerovým záznamům ze zlatnictví podařilo vypátrat do dvou dní. Mužům ve věku pětatřicet a čtyřiatřicet let hrozí za podvod až osm let vězení.