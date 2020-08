Udeřil dívku a přišel o zaměstnání. Exstrážník může dostat pokutu 20 tisíc

Na vývoj případu upozornil web Aktuálně.cz. Informaci iDNES.cz v sobotu potvrdil mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

„Případ byl odevzdán příslušnému správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití,“ řekl Rybanský.

Podle Aktuálně.cz o možném přestupku bude rozhodovat Úřad Městské části Praha 17 v Řepích. Pokud by dospěl k názoru, že k přestupku došlo, bývalý strážník může dostat pokutu až 20 tisíc korun.

Podle mluvčí Městské policie hlavního města Prahy Ireny Seifertové rozhodnutí policie respektují, ale závěry vyšetřování jim nepřísluší komentovat.

K dotazu, zda by teoreticky mohl bývalý strážník místo u městské policie získat zpět, stál-li by o to, uvedla, že ke strážníkům se hlásí mnoho bývalých zaměstnanců, všem ale není vyhověno. „Při výběru zaměstnanců městská policie i přes jejich nedostatek stále upřednostňuje kvalitu nad kvantitou. Proto ani nesnižuje a nehodlá snižovat přísná kritéria výběrového řízení, které jsou v Praze nastaveny nad rámec zákonech stanovených podmínek,“ sdělila Seifertová.

5. dubna 2020

„Strážník městské policie je při výkonu své profese úřední osobou, která je z tohoto titulu nucena snést v určitých situacích ‚vyšší tlak’ ze strany přestupců. Toto je jedním z důvodů, proč klademe na naše zaměstnance takové nároky, a určité chování a vystupování je pro nás proto zcela nepřípustné a neslučitelné s touto profesí,“ dodala mluvčí.

K incidentu došlo na začátku dubna letošního roku, kdy kvůli šíření nového typu viru platil nouzový stav a lidé měli povinnost na veřejnosti nosit roušky. Právě kvůli nim se strkanice u rybníka Hliník mezi Zličínem a Řepy odehrála. Strážníci kontrolovali skupinu mladých lidí, z nichž někteří měli roušky sundané. Při řešení situace jeden z nich udeřil 19letou dívku. Konflikt natočila a část z něj zveřejnila kamarádka napadené. Na videu dívka hovoří o tom, že dostala facku, strážník to ale v minulosti odmítl s tím, že strčil do dívčina ramene.

Po zveřejnění videa od městské policie odešel (více čtěte zde), ač v roce 2017 vedení městské policie ocenilo za to, že spolu s kolegou zachránili život mladé ženě, jež kvůli nešťastné lásce chtěla otrávit léky (více čtěte zde). Podle Seifertové tedy městská policie vyhověla žádosti strážníka o rozvázání pracovního poměru. Aktuálně.cz upozornilo, že muž již má jiné zaměstnání.