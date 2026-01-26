Prahu a střední Čechy ovládli EY Podnikatelé roku Dušan Šenkypl a Michal Urbánek

Autor:
  19:27
Prvními regionálními vítězi nového ročníku soutěže EY Podnikatel roku se stali Dušan Šenkypl, spolumajitel investiční skupiny Pale Fire Capital SE a Michal Urbánek, generální ředitel rodinné společnosti CIUR. Oba budou usilovat i o absolutní triumf v celorepublikovém finále, jehož výsledky se vyhlásí na slavnostním galavečeru 3. března.
Dušan Šenkypl, majitel Energie Karlovy Vary

Dušan Šenkypl, majitel Energie Karlovy Vary | foto: Václav Šlauf / MFDNES + LN / Profimedia

Generální ředitel společnosti CIUR Michal Urbánek (16. ledna 2026)
Generální ředitel společnosti CIUR Michal Urbánek (16. ledna 2026)
Generální ředitel společnosti CIUR Michal Urbánek (16. ledna 2026)
Generální ředitel společnosti CIUR Michal Urbánek (16. ledna 2026)
5 fotografií

Porota, složená především z předchozích držitelů titulu EY Podnikatel roku, ocenila dvě výrazné podnikatelské osobnosti, které spojuje globální úspěch i důraz na udržitelnost.

Prahu tak ovládl Dušan Šenkypl, který se od dětství věnuje technologiím a jeho byznysový pohled zásadně ovlivnily zkušenosti z USA. Jádro jeho portfolia v Pale Fire Capital tvoří firmy v oblasti e-commerce a digitálních služeb, jako je cyklistická platforma Rouvy. Uspěl také jako šéf amerického slevového portálu Groupon, který úspěšně provedl transformací.

„Investujeme do českých a středoevropských firem a posouváme ambice jejich tvůrců, aby si věřili, že mohou uspět na celém světě. Být v jednom oboru by nás nudilo, nás baví kombinovat třeba právě indoor cyklistiku a pojištění,“ řekl Šenkypl na slavnostním vyhlášení v rezidenci pražského primátora.

„Jsem hrozně rád, že jsem cenu dostal. Člověk někam běží, přesvědčuje ostatní, tlačí – a je pak hezké se na chvíli zastavit a uvědomit si, že jsme to někam dotáhli,“ dodal po převzetí ceny.

„Jsme obrovští patrioti, snažíme se vracet co nejvíc České republice a máme velkou radost, když najdeme podnikatele, který do toho chce skočit s námi,“ řekl.

Investor Barta zaplatil na dani 1,7 miliardy. Víc než některé banky

Důležitou součástí podnikání Pale Fire Capital je i filantropie. „Zaměřujeme se na velké systematické oblasti, které možná nejsou úplně atraktivní a nejsou tolik vidět, ale myslíme si, že mohou pomáhat celé naší společnosti, aby byla dlouhodobě lepší,“ říká Šenkypl. Pale Fire Capital je například oficiálním partnerem Českého paralympijského týmu, přispívá na školné znevýhodněným dětem, spolupracuje s Člověkem v tísni nebo třeba s nadací Živá půda.

Dušan Šenkypl je také majitelem hokejového klubu Energie Karlovy Vary.

Trofej míří do Brandýsa

EY Podnikatel roku 2025 Středočeského kraje Michal Urbánek se už více než třicet let věnuje zpracování a znovuvyužití odpadu. Jeho firma CIUR v Brandýse nad Labem vyrábí z celulózového vlákna uhlíkově neutrální izolace, které nacházejí uplatnění po celém světě. Společnost se prosadila také ve světové kinematografii díky svému vizuálně dokonalému filmovému sněhu. Ten diváci mohli vidět například v sáze Hra o trůny, Hvězdných válkách, Deníku Bridget Jonesové nebo Harry Potterovi.

CIUR přitom zůstává rodinnou firmou. „Z rodiny je nás ve firmě aktuálně dohromady pět. V práci s rodinou vidím jen výhody. Všichni táhneme za jeden provaz a máme společný cíl. Aby vše dobře fungovalo a bylo za námi vidět kus práce,“ říká Urbánek. Osmdesát procent výrobků jde na export. Firma začínala s vývozem do evropských zemí, nyní produkci dodává také do Asie a Austrálie.

Byznys z papíru. Filmový sníh rodinné firmy se objevil i ve Hvězdných válkách

„Letošní vítězové z Prahy a Středočeského kraje reprezentují dvě tváře českého podnikání. Zatímco Dušan Šenkypl dobývá svět skrze digitální technologie a špičkový investiční management, Michal Urbánek reprezentuje sílu rodinné tradice a cirkulární ekonomiky, která dokáže proměnit starý papír v produkt světového významu,“ říká vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová.

Podle pražského primátora Bohuslava Svobody soutěž dlouhodobě ukazuje, že úspěšné podnikání nestojí jen na dobrém nápadu, ale především na odvaze, vytrvalosti a schopnosti nést odpovědnost. „Velmi si vážím práce všech finalistů, kteří přispívají k rozvoji Prahy i Středočeského kraje a svými příběhy inspirují další generace,“ dodal Svoboda.

„Ve Středočeském kraji denně vidím, že když lidé dělají svou práci na počátku s dobrým nápadem, ke kterému se přidá úsilí, zodpovědnost, ale i nadšení a vášeň, vznikne něco úžasného, co má dopad daleko za hranice regionu, mnohdy i naší země,“ přidává se hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. „Soutěž EY Podnikatel roku nám každý rok připomíná, kolik inspirativních příběhů tu vzniká a jak důležitou roli podnikatelé hrají v rozvoji regionu a jak mohou ovlivnit kvalitu života kolem nás.“

Vítěze dalších regionálních kol vyhlásí EY v průběhu ledna a února. „Letos vyhlásíme krajské vítěze celkem v jedenácti krajích. Není to ale automatické, i každý regionální vítěz musí splňovat všechna kritéria,“ doplnila Kneiflová.

Jméno národního šampiona i podnikatelů oceněných v dalších kategoriích zazní na galavečeru 4. března. Absolutní vítěz se pak v červnu zúčastní světového finále v Monte Carlu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Zatěžkávací zkouška prověřila kvalitu Dvoreckého mostu

Nejčtenější

Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

Ve škole se střílí. Učitel vyvolal planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Na místo vyjely desítky policistů, informace o střelbě se ale nepotvrdila....

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...

Prahu a střední Čechy ovládli EY Podnikatelé roku Dušan Šenkypl a Michal Urbánek

Dušan Šenkypl, majitel Energie Karlovy Vary

Prvními regionálními vítězi nového ročníku soutěže EY Podnikatel roku se stali Dušan Šenkypl, spolumajitel investiční skupiny Pale Fire Capital SE a Michal Urbánek, generální ředitel rodinné...

26. ledna 2026  19:27

Unikátní socha v O2 areně. Sparta vzdává hold srdcem i oboustrannými dresy

Český pop-artový umělec Josef Rataj vytvořil návrh sochy pro projekt Sparta...

Obří 3D srdce, které částečně vznikalo v Pardubicích, společně se speciálními oboustrannými dresy hokejové Sparty se staly hlavními symboly 17. ročníku dobročinného projektu Sparta vzdává hold....

26. ledna 2026  17:07

Kdo povede Prahu? ODS může obhájit, ANO čeká na jméno od Babiše, míní experti

Začal boj o primátora. Ve výřezech zleva nahoře Tomáš Portlík (ODS), Tereza...

ODS bude v podzimních komunálních volbách obhajovat primátorské křeslo v hlavním městě. Osmdesátníka Bohuslava Svobodu by chtěl vystřídat čtyřicátník, starosta Prahy 9 a předseda zastupitelského...

26. ledna 2026  16:30

Smyšlená střelba ve škole. Učitel zůstává v nemocnici, placení výjezdu zváží soud

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Učitel, který v pátek vyvolal planý poplach informací o střelbě ve škole v Roháčově ulici na Žižkově, zůstává v nemocnici. Lékaři nadále posuzují jeho psychický stav. Podle dosavadních zjištění...

26. ledna 2026  15:54

Vězení i vyhoštění. Soud potrestal nebezpečného muže za útěky z Bohnic

Obžalovaný Jaroslav Jarynyč u Obvodního soudu pro Prahu 8

Cizinci, který loni na podzim dvakrát utekl z bohnické psychiatrické léčebny, uložil soud pětileté vyhoštění z ČR a sedmiměsíční vězení za maření výkonu úředního rozhodnutí. Pondělní verdikt není...

26. ledna 2026  13:46

Na FTVS UK vznikne nová klinika. Nabídne péči nejen sportovcům, ale i veřejnosti

Na snímku zleva: Roman Šebrle, Paris Charalampidis – ředitel pro PR a marketing...

Na půdě Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS) vyroste do dvou let Klinika pohybové a sportovní medicíny, nejmodernější v Česku.

26. ledna 2026  13:42

Poplach na velkém pražském terminálu. K podezřelému zavazadlu vyjel i pyrotechnik

ilustrační snímek

Policie dnes zhruba na hodinu uzavřela dopravní terminál na pražském Zličíně kvůli kontrole odloženého zavazadla. Provoz byl po dobu uzavření místa výrazně omezený. Autobusy MHD byly odkloněny do...

26. ledna 2026  12:18,  aktualizováno  13:32

DPP objednal dalších 31 tramvají Škoda 52T, nasadí je na nových tratích

Škoda 52T ze zkušebního provozu s cestujícími v rámci procesu homologace.

Pražský dopravní podnik (DPP) objednal dalších 31 tramvají Škoda 52T. Obdrží je příští rok. Oznámili to zástupci podniku a hlavního města Prahy. Celkem jich bude 71. Prvních dvacet tramvají jezdí v...

26. ledna 2026  13:30

Slavia pouští čerstvou posilu do Ostravy. Kante by měl zastoupit Sinjavského

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Fotbalová Slavia pouští jednu ze zimních posil. Senegalský obránce Hamidou Kante se zapojil do přípravy s Ostravou. Jedenadvacetiletý levý bek by měl být dočasnou náhradou za jinou posilu z Prahy,...

26. ledna 2026  13:10

Ucpané nábřeží už neobjedete. Praha 1 chystá omezit průjezd Petrskou čtvrtí

Premium
Na hluk si dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé Dlouhé ulice, kde se nachází...

Další část Prahy 1 čeká omezení vjezdu. Po nočním zákazu ve značné části centra, který platí od léta 2024, nyní připravuje první městská část podobné opatření i pro celou Petrskou čtvrť, a tentokrát...

26. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pražskou zoo poprvé povede žena. Lenka Poliaková v zahradě pracovala už dřív

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha bude od března Lenka Poliaková. Její výběr doporučila komise a následně ji schválila rada města. Čtyřicetiletá Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na...

26. ledna 2026,  aktualizováno  12:15

Opilý řidič narazil při parkování do tramvaje. Nadýchal téměř čtyři promile

Srážka automobilu a tramvaje v ulici M. Horákové v Praze 6. (26. ledna 2026)

Dnes ráno se v ulici Milady Horákové v Praze 6 srazilo auto s projíždějící tramvají Následná dechová zkouška u řidiče osobního vozu ukázala téměř čtyři promile alkoholu. Incident dál vyšetřují...

26. ledna 2026  10:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.