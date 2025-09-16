Praha i střední Čechy hledají nejlepší podnikatele. Posílat lze přihlášky i nominace

  12:33
Mezi regiony, z nichž se pravidelně rekrutují finalisté soutěže EY Podnikatel roku, patří i Praha a střední Čechy. V hlavním městě se vítěz vyhlašuje ve spolupráci s primátorem Bohuslavem Svobodou, ve Středočeském kraji ve spolupráci s hejtmankou Petrou Peckovou a Středočeským inovačním centrem.

Zleva: Zdeněk Kovářík, radní hlavního města Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání, vítěz EY Podnikatele roku pro Prahu Jan Čurn ze společnosti Apify Technologies a vedoucí partnerka EY pro Českou republiku Martina Kneiflová | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Podnikatelé jsou jedním z pilířů života našeho města. Vytvářejí pracovní místa, přinášejí inovace a zároveň pomáhají formovat tvář Prahy jako moderní metropole. Soutěž EY Podnikatel roku je cennou příležitostí, jak jejich příběhy zviditelnit a inspirovat další. Vážím si každého, kdo má odvahu začít podnikat a vytrvat, protože právě takové osobnosti posouvají Prahu i celou naši zemi vpřed,“ říká pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Přihlášky mohou podnikatelé podávat do 19. října 2025, do stejného data může zároveň veřejnost či instituce do soutěže zasílat nominace, které mohou být motivací pro podání přihlášky. Přihlásit se i nominovat lze vyplněním formuláře na www.podnikatelroku.cz.

Pražským EY Podnikatelem roku je softwarový expert Jan Čurn

„Soutěž EY Podnikatel roku mi připomíná, kolik skvělých lidí tu máme – lidí, kteří nejen vybudovali úspěšné firmy, ale také inspirují ostatní. A to je podle mě stejně důležité jako samotný byznys. Obdivuji všechny, kdo se pustí do podnikání. Chce to velkou dávku trpělivosti, houževnatosti a pokory. Je to práce od nevidím do nevidím s nejistým výsledkem, ale když se zadaří, stojí to za to. I proto ve Středočeském kraji podporujeme podnikatele prostřednictvím našeho inovačního centra SIC, aby měli silného partnera, když se rozhodnou své nápady posunout dál,“ říká Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje.

Krajské vítěze i držitele titulu v jednotlivých finálových kategoriích soutěže EY Podnikatel roku 2025 České republiky opět vyberou odborné poroty složené mimo jiné z významných podnikatelských osobností oceněných v předchozích ročnících. Hlavní porotě bude předsedat Milan Kratina, který je s dalším spolumajitelem společnosti Accolade Zdeňkem Šoustalem loňským držitelem titulu pro vítěze. Krajští vítězové budou oznámeni během ledna a února 2026, finále soutěže proběhne tradičně v březnu na slavnostním galavečeru v Praze.

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

Praha kývla na stavbu nejvyššího českého mrakodrapu, podobného vraku obří lodi

Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...

VIDEO: Tvrdé přistání na pražském letišti. Airbus z Londýna zavadil o ranvej

Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

Nájem, nechuť i narkomani. Po pětadvaceti letech zavírá opravna obuvi na Andělu

Již pětadvacet let funguje v pasáži Zlatý Anděl na pražském Smíchově obchod, který nabízí opravu bot a výrobu klíčů. Během tohoto týdne se na něm ale objevila cedule s oznámením, že se tento pátek...

Dramatická nehoda policejního auta v Praze. Vůz skončil na boku, pomohli svědci

Policejní auto v úterý skončilo na boku po srážce s jiným osobním vozidlem na křižovatce ulic Nádražní a U lihovaru na pražském Smíchově. Nádražní ulice je uzavřená a jezdí se přes Strakonickou,...

16. září 2025  12:55

Přívozy nahradí lávka. Lidé se mezi Roztoky a Klecany snáze dostanou přes Vltavu

Tisíce obyvatel hlavně severní části Prahy i Středočeského kraje dostaly radostnou zprávu. Hejtmanství totiž postaví lávku přes Vltavu mezi Roztoky a Klecany. Krajská rada nyní schválila záměr...

16. září 2025  12:30

Sprejeři chtěli strážníkům zmizet mezi auty, usvědčily je ruce od barvy

Dva utíkající chlapce mladší patnácti let, kteří se následně pokusili skrýt mezi zaparkovanými vozidly, pronásledovali v noci na pondělí strážníci v pražských Modřanech. Na dotaz, proč se pokoušeli...

16. září 2025  11:51

Pražané nevědí, jak zhubnout. Nebo to nepovažují za nutné, odhalil průzkum

Více než polovina Pražanů se v posledních třech letech snažila zhubnout. Rovných 75 procent obyvatel metropole ví, že nadváha a obezita zvyšují riziko kardiovaskulárních nemocí a mají celkově...

16. září 2025  10:06

Železniční most na Výtoni se bourat nebude. Projde rekonstrukcí, přibude kolej

Plány na výstavbu nového mostu na pražské Výtoni jsou u konce. Organizace UNESCO v hodnocení dopadu výstavby nového mostu a přenesení původní památkově chráněné konstrukce uvedla, že nejvyšší...

16. září 2025  9:34

Hlučící kaliči ustoupí těm, kteří tam bydlí. Kladno rozšířilo noční klid do dalších ulic

Působení vyhlášky o nočním klidu na dnešním jednání rozšířili kladenští zastupitelé. Nově se bude týkat i lokality takzvaného podloubí v ulici Československé armády. Provozovnám, jako jsou...

15. září 2025  18:33

Zákaz vstupu, mrtvé ryby i vodní ptáci. V hostivických rybnících je otrávená voda

V Hostivici u Prahy byl potvrzen výskyt botulotoxinu v místních rybnících, což způsobilo úhyn ryb a vodního ptactva. Největší riziko se týká rybníku Kala, kde platí zákaz vstupu. „Radnice nyní čeká...

15. září 2025  16:29

Copak je to heroin? Vězně u soudu překvapil návrh trestu za pašování léků

Okresní soud v Lounech začal projednávat případ desetičlenné skupiny, která podle vyšetřovatelů do dvou věznic v Ústeckém a Středočeském kraji pašovala drogy a léky na předpis. Mezi obžalovanými jsou...

15. září 2025  15:48

Mladík pořezal taxikáře na krku střepem. Myslel jsem, že mě chtějí zabít, hájí se

Městský soud v Praze se v pondělí začal zabývat pobodáním taxikáře z letošního března na pražských Vinohradech. Dvacetiletého mladíka obžaloba viní z trestného činu opilství, podle státní zástupkyně...

15. září 2025  15:37

Dostupné bydlení. Praha rozšíří možnost čerpání z fondu, přestaví i ubytovnu

Praha umožní městským částem čerpat ze svého fondu rozvoje dostupného bydlení i na projektovou přípravu bytových projektů. Zřídí také dotační titul pro městské části na nástavby a dostavby budov....

15. září 2025  14:22

Komplikace na Pražském okruhu. Nehoda kamionů uzavřela Cholupický tunel

Nehoda dvou nákladních aut a odstraňování jejích následků uzavřela v pondělí odpoledne zhruba na hodinu Cholupický tunel na Pražském okruhu ve směru k dálnici D7. Před 14. hodinou bylo místo nehody...

15. září 2025  14:05,  aktualizováno  14:20

