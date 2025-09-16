Praha i střední Čechy hledají nejlepší podnikatele. Posílat lze přihlášky i nominace

„Podnikatelé jsou jedním z pilířů života našeho města. Vytvářejí pracovní místa, přinášejí inovace a zároveň pomáhají formovat tvář Prahy jako moderní metropole. Soutěž EY Podnikatel roku je cennou příležitostí, jak jejich příběhy zviditelnit a inspirovat další. Vážím si každého, kdo má odvahu začít podnikat a vytrvat, protože právě takové osobnosti posouvají Prahu i celou naši zemi vpřed,“ říká pražský primátor Bohuslav Svoboda.
Přihlášky mohou podnikatelé podávat do 19. října 2025, do stejného data může zároveň veřejnost či instituce do soutěže zasílat nominace, které mohou být motivací pro podání přihlášky. Přihlásit se i nominovat lze vyplněním formuláře na www.podnikatelroku.cz.
Pražským EY Podnikatelem roku je softwarový expert Jan Čurn
„Soutěž EY Podnikatel roku mi připomíná, kolik skvělých lidí tu máme – lidí, kteří nejen vybudovali úspěšné firmy, ale také inspirují ostatní. A to je podle mě stejně důležité jako samotný byznys. Obdivuji všechny, kdo se pustí do podnikání. Chce to velkou dávku trpělivosti, houževnatosti a pokory. Je to práce od nevidím do nevidím s nejistým výsledkem, ale když se zadaří, stojí to za to. I proto ve Středočeském kraji podporujeme podnikatele prostřednictvím našeho inovačního centra SIC, aby měli silného partnera, když se rozhodnou své nápady posunout dál,“ říká Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje.
Krajské vítěze i držitele titulu v jednotlivých finálových kategoriích soutěže EY Podnikatel roku 2025 České republiky opět vyberou odborné poroty složené mimo jiné z významných podnikatelských osobností oceněných v předchozích ročnících. Hlavní porotě bude předsedat Milan Kratina, který je s dalším spolumajitelem společnosti Accolade Zdeňkem Šoustalem loňským držitelem titulu pro vítěze. Krajští vítězové budou oznámeni během ledna a února 2026, finále soutěže proběhne tradičně v březnu na slavnostním galavečeru v Praze.