S oprátkami kolem krku. Ekologičtí aktivisté protestovali kvůli klimatu

Podle hnutí česká vláda nekoná, co se týká klimatu, dostatečně naléhavě, přestože mnohé změny lidstvo už pociťuje. Zmiňují například kůrovcovou krizi nebo to, že podle ekologů zmizely tři čtvrtiny létajícího hmyzu a čtvrtina savců je ohrožena vyhynutím.

„V září byla vydána speciální zpráva Mezinárodního panelu pro klimatické změny, která se zabývá stavem oceánů a zamrzlých ploch. Podle ní všechny zamrzlé plochy na celé planetě stále rychleji ubývají. Tání ledovců zvyšuje hladinu moří, takže to ohrožuje pobřežní oblasti, ve kterých žije až deset procent celkového obyvatelstva. Postupně můžeme očekávat, že ti lidé budou muset někam migrovat, tím vyvolají různé nestability a konflikty, které ovlivní celou globální situaci,“ řekl mluvčí hnutí Jan Burian.



„Klimatická krize a krize biodiverzity již probíhá, ale i nadále vypouštíme do atmosféry vysoké emise. Loňský rok byl opět rekordní. Vliv lidské činnosti na biosféru je nyní už jasně patrný: tají ledovce. Tím se nenávratně mění okolnosti v biosféře. Vědci to označují jako konec klimaticky stabilního holocénu a začátek nové epochy – antropocénu,“ uvedli organizátoři v tiskové zprávě.

V pátek zablokují dopravu

Extinction Rebellion plánuje další akce v pátek a sobotu. Na blíže neurčených místech hodlají aktivisté v pátek v 08:00 a 17:00 vždy sedm minut blokovat dopravu, větší akci tohoto rázu plánuje část demonstrantů při sobotním protestu na Václavském náměstí. V pátek také budou ekologové protestovat před budovou České televize na Kavčích horách, před vstupem do budovy energetické společnosti ČEZ v Duhové ulici nebo na Staroměstském náměstí.



Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion protestují ve světových velkoměstech od začátku týdne, například v Berlíně, Londýně, Paříži či několika australských městech. Česká odbočka hnutí v poslední době například poukázala na klimatickou a ekologickou krizi rozvěšením oblečení na téměř dvacítce míst v Praze, protestovali také při zasedání takzvané uhelné komise před úřadem vlády. Menší akce se tento týden uskutečnily i v regionech.

Aktivisté blokovali londýnské letiště

Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí) ve čtvrtek protestovali i v Británii. Na menším londýnském letišti London City zahájili třídenní protest. Policie nejméně 40 lidí zatkla, informovala britská média. Kvůli demonstrantovi, který byl na palubě jednoho letadla, se stroj musel vrátit z ranveje k terminálu. Další zmatek vyvolal muž, kterému se podařilo vyšplhat na trup letadla.

Protestující uvedli, že třídenní pokojnou akcí v „hongkongském stylu“ chtějí dosáhnout uzavření letiště. To využívají především bankéři a obchodníci ze čtvrti Canary Wharf, která je spolu s City finančním centrem britské metropole. Plány na jeho rozšíření jsou podle demonstrantů v rozporu s cílem vlády snížit emise oxidu uhličitého do roku 2050 téměř na nulu.

Provoz letiště, které má jedinou dráhu, dnes nebyl nijak výrazně narušen, některé lety ale nabraly zpoždění. Dopoledne se u terminálu sešlo asi 150 demonstrantů, což bylo méně, než pořadatelé očekávali. Policistům se tak po celý den dařilo udržet volný průchod do příletové a odletové haly.

Jeden z demonstrantů se s platnou palubní vstupenkou dostal do letadla aerolinek Aer Lingus mířícího do Dublinu a během rolování po letištní ploše si stoupl do uličky a začal cestujícím přednášet o klimatické změně. Protože neuposlechl pokyny palubního personálu, aby si sedl na své místo, muselo se letadlo vrátit zpět k terminálu, kde cestujícího vyvedla z letadla policie. Dalšímu demonstrantovi se podařilo vyšplhat na trup letadla aerolinek British Airways. Šlo o hendikepovaného sportovce Jamese Browna, kterého nakonec dolů sundávali hasiči, policie jej poté zatkla.