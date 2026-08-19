Natahovali mě na skřipec, řekl bývalý starosta. Od státu chtěl dva miliony, dostal 150 tisíc

Obvodní soud Lomeckému původně přiznal 1,6 milionu korun, především za zásah do jeho života a za ušlý zisk, podle odvolacího senátu však postupoval špatně.
Ministerstvo spravedlnosti muži za stíhání v minulosti vyplatilo 150 000 korun. Lomecký po vynesení rozsudku řekl, že důležité je, že podle soudů byl stíhán nezákonně. O tom, zda je odškodné adekvátní, si má podle něj veřejnost udělat názor sama.
Lomecký a další lidé, především bývalí zastupitelé Prahy 1, čelili obžalobě z maření úkolu úřední osoby z nedbalosti a porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti. Státní zástupce v případu tvrdil, že Praha 1 mezi lety 2012 a 2015 prodala 22 bytových jednotek pod cenou. Obžalovaní podle něj nezjišťovali cenu obvyklou, čímž podle jeho názoru způsobili městské části škodu. Soudy všechny stíhané obžaloby pravomocně zprostily.
Lomeckého a další lidi policie původně obvinila v létě 2019, státní zástupce v lednu 2020 ale jejich stíhání zastavil, aby mohl nechat vypracovat nový znalecký posudek. Policie pak bývalého starostu spolu s dalšími lidmi znovu obvinila na podzim stejného roku. Obvodní i městský soud zamítly veškeré nároky Lomeckého na odškodné vyplývající z prvního obvinění, dospěly k závěru, že byly promlčené.
Stejně tak se soudy shodly na tom, že Lomeckému nenáleží odškodné za ušlý výdělek u městské části nebo za délku trestního řízení.
„Ve vztahu k takto složitému trestnímu řízení lze uvést, že délka tří let a sedmi měsíců je zcela přiměřená a nijak nevybočuje z rámce nepřiměřené délky řízení,“ konstatovala soudkyně Martina Tvrdková s tím, že doba mezi prvním a druhým obviněním se do délky řízení rovněž nepočítá.
Jiný názor než obvodní soud zaujal pražský městský soud k náhradě škody za zásah do osobnostních sfér bývalého starosty. Obvodní soud Lomeckému přiznal asi 870 000 korun, podle odvolacího senátu ale srovnával újmu s jiným případem, kde byl ale obviněný stíhán pro úmyslné trestné činy, zatímco Lomecký byl stíhaný kvůli údajné nedbalosti.
Částka 150 000 korun, kterou za zásah Lomeckému už dříve přiznalo ministerstvo spravedlnosti, je tak podle soudu dostatečná.
Obvodní soud muži také původně přiznal zhruba 750 000 korun za to, že kvůli stíhání nemohl koncem roku 2020 nastoupit do nového zaměstnání.
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Lomecký to dokládal dopisem od zaměstnavatele, který mu sdělil, že ho zaměstnat nehodlá. Podle odvolacího soudu ale dopis nemá z právního hlediska žádnou váhu, protože takto od pracovní smlouvy odstoupit nelze.
Lomecký se podle soudu měl domáhat nástupu do práce nebo určení, že pracovní poměr trvá. Podle Tvrdkové navíc nic neprokazuje, že společnost chtěla odstoupit od pracovního poměru kvůli trestnímu stíhání Lomeckého.
Pracoval jako řidič autobusu
Lomecký byl v minulosti stíhán ještě v souvislosti s prodejem dalšího bytu v centru Prahy, i v tomto případě byl pravomocně obžaloby zproštěn. Také za toto stíhání žádá v jiném řízení odškodné, zde dosud pravomocné rozhodnutí nepadlo.
„Všechny soudy uznaly, že moje trestní stíhání v obou dvou případech bylo nezákonné. Na tom jsme se shodli a to soud nezpochybnil. Samozřejmě výše nároku je věc odůvodnění, můžeme spekulovat, co je hodně, co je málo. Já jsem byl poškozen tím, že moje politická kariéra fakticky skončila a tu hodnotu poškození ať si každý přebere sám, to se nedá vyjádřit penězi,“ řekl po středečním rozhodnutí Lomecký.
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Obě kauzy podle něj vznikly na základě trestního oznámení politické konkurence.
„Byl jsem natahován na skřipec a v podstatě škoda je spíše morální, než by se vyjadřovala v penězích,“ uvedl.
Doplnil, že se kvůli stíhání stáhl z veřejného života a politiky a protože se mu nepodařilo získat odpovídající zaměstnání, pracoval do loňského roku jako řidič autobusu.