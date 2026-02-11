Soud uznal Hudečkův nárok na ušlý zisk. Dostane za něj dalších 1,3 milionu

Pražský městský soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) zhruba 1,3 milionu korun jako odškodné od státu za ušlý zisk kvůli nezákonnému trestnímu stíhání v kauze Opencard. Odvolací senát potvrdil první verdikt, podle kterého by Hudeček dostal tuto částku jako předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva. Tím by se potenciálně stal, kdyby nebyl obviněn. Rozhodnutí je pravomocné.
Tomáš Hudeček

Tomáš Hudeček | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Tomáš Hudeček
Obvodní soud pro Prahu 2 přiznal Hudečkovi v září loňského roku odškodnění ve výši 1 274 019 korun. Ministerstvo spravedlnosti se proti rozhodnutí odvolalo a uvedlo, že je věc již promlčená. S tím ale odvolací senát nesouhlasil. „Žalobní nárok není promlčen,“ uvedla soudkyně Andrea Grycová. Hudečkovo osvobození nabylo právní moci v květnu 2020, žalobu podal následující rok v dubnu.

Hudeček čelil stíhání v letech 2013 až 2020, společně s ním byl obviněn i současný pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a jiní někdejší radní. Policie jim kladla za vinu, že neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k městské kartě opencard, když jednomyslně schválili navazující kontrakty.

Pražský městský soud nejprve radní dvakrát uznal vinnými. Po výměně soudce, který zkreslil protokoly z jednání, justice obžalované lidi osvobodila. Podle konečného verdiktu radní nerozhodli svévolně, ale na základě odborných stanovisek.

Hudeček, který loni v červnu nastoupil na ministerstvo pro místní rozvoj jako vrchní ředitel sekce výstavby a veřejného investování, požadoval od státu za své stíhání celkově 7,6 milionu korun. Ministerstvo spravedlnosti se mu omluvilo a vyplatilo mu milion korun, dalších nároků se proto někdejší politik domáhal soudní cestou. Za nemajetkovou újmu vysoudil dalších 763 tisíc korun.

Soud uznal Hudečkův nárok na ušlý zisk. Dostane za něj dalších 1,3 milionu

