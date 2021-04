Usmrtil ženu, znásilnil matku. Expolicistu soud potrestal 13 lety

Muž v květnu 2019 brutálně napadl sousedku v pražských Modřanech, podle státní zástupkyně „v úmyslu zrealizovat své sexuální násilné představy spočívající zejména ve znásilnění ženy a jejím následném podřezání“.

Na starší ženu zaútočil dvěma noži i dalšími nástroji. V jejím bytě následně založil požár, aby zakryl stopy. Oheň včas zlikvidovali hasiči, kteří museli z domu evakuovat 81 lidí.

Podle předsedy senátu pražského městského soudu Lukáše Slavíka trpěl muž v době činu toxickou psychózou, která vymazala jeho ovládací i rozpoznávací schopnosti.



„Úmyslně se přivedl do stavu akutní intoxikace,“ řekl k tomu soudce. Muž podle něho věděl, jak na něj pervitin působí. Opilství se podle trestního zákoníku dopustí člověk, který se požitím nebo aplikací návykové látky přivede do nepříčetného stavu a v něm se dopustí činu, který by byl jinak trestný.

Muž, který se po propuštění z policejního sboru živil jako taxikář, obžalobu popírá jako nesmysl. Policisté podle něj ovlivňovali svědky. Uvedl také, že po požití pervitinu trpíval halucinacemi a bludy, odmítl ale, že by měl „sadistické nebo úchylné“ představy. Dnes se stručně omluvil všem, komu svým chováním pod vlivem drogy ublížil.

Podle soudu byl ale příčetný, když v roce 2017 postupně znásilnil ve svém voze dvě ženy a pořídil si při tom jejich fotografie. Už dva roky předtím podle rozsudku napadl v autě jinou ženu, kterou škrtil, mlátil do obličeje a sebral jí kabelku. V roce 2018 pak údajně znásilnil matku, které vyhrožoval smrtí. O měsíc později napadl po sexu prostitutku, zlomil jí nos a rdousil ji.

Verdikt muži uložil uhradit celkem půl milionu korun pozůstalým po napadené sousedce, dalších 200.000 korun má zaplatit ministerstvu spravedlnosti.