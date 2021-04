Státní zástupkyně žádá pro expolicistu za vraždu a další činy 30 let

Mužova obhájkyně odmítla, že by pro odsouzení jejího klienta existoval dostatek důkazů.

Skutky popsané v obsáhlé obžalobě páchal muž podle státní zástupkyně Ladislavy Čarvaš v letech 2015 až 2019 a vyvrcholily vraždou v Hasově ulici. Čarvaš tvrdí, že pachatel si náhodně vyhlédl sousedku a dostal se do jejího bytu „v úmyslu zrealizovat své sexuální násilné představy spočívající zejména ve znásilnění ženy a jejím následném podřezání“. Podle jedné z teorií mohlo být jeho motivem to, že se mu předtím nepodařilo zabít matku.

Vrah na ženu zaútočil dvěma noži, zřejmě použil i šroubovák a také podlouhlý nástroj, pravděpodobně nohu od židle nebo baseballovou pálku. Útočil hlavně na obličej a hlavu.



V bytě následně založil požár, aby zakryl stopy. Oheň včas dostali pod kontrolu hasiči, kteří museli z domu evakuovat 81 lidí.

2. května 2019

Čarvaš označila vraždu i vzhledem ke způsobu jejího provedení za projev naprosté neúcty k lidskému životu. Upozornila také, že i v ostatních případech muž útočil výhradně na ženy a vždy bez zjevné příčiny. Podle ní je sexuální deviant - sadista. „O svých sadistických sklonech věděl a byl je schopen ovládat. Věděl také, jaký má pervitin vliv na jeho organismus,“ zdůraznila v dnešní závěrečné řeči u pražského městského soudu. Soudní senát vynese rozsudek ve čtvrtek.

Obžaloba muže viní také z toho, že rozesílal výhružné textové zprávy ženám a vydíral je intimními fotografiemi pořízenými proti jejich vůli. V listopadu 2018 údajně po sexu rdousil prostitutku a zlomil jí nos. O dva roky dříve napadl podle státní zástupkyně jinou ženu ve svém taxíku, škrtil ji bezpečnostním pásem, vzal jí kabelku, a když ji poté srazil před auto, pokoušel se vůz roztlačit směrem k její hlavě.

Muž obžalobu popírá jako nesmysl, policisté podle něj ovlivňovali svědky. Uvedl také, že po požití pervitinu trpíval halucinacemi a bludy, odmítl ale, že by měl „sadistické nebo úchylné“ představy.



Obhajoba: svědci jsou prostitutky a narkomani

Jeho obhájkyně zpochybnila věrohodnost svědků s tím, že jde o prostitutky či narkomany. Požádala o to, aby soud muže zprostil viny, a to i z vraždy, kde podle ní neexistuje ucelený řetězec důkazů. Policie sice našla na botách obžalovaného krev oběti, podle právničky ale předtím tuto krev mohly roznést po domě kočky nebo pes sousedů. V bytě se také nenašly mužovy otisky ani biologické stopy.



Pokud by soud dospěl k závěru, že muž ženu skutečně usmrtil, chce pro něj obhájkyně trest jen za opilství, a to v rozmezí šesti až sedmi let.

„Podstatou věci je, že měl problém s drogami,“ uvedla advokátka, která odmítla tvrzení části znalců o sexuální deviaci. „Je trošičku jiný, než je vyžadováno společností,“ prohlásila.

22. října 2020

Zatímco znalci povolaní obžalobou trvají na verzi o sadismu, který se u muže aktivuje požitím drog, jiný znalec uvedl, že nejde o deviaci, ale „pouze“ o působení drogy. Proto také podle obhájkyně není důvod pro sexuologickou léčbu. Pro klienta tak navrhla jen protidrogové léčení, a to pouze v ambulantní formě, protože ve vazbě podle ní už dva roky abstinuje.