Výtoňský most může po opravě sloužit dalších sto let, míní experti

Odborníci ve skupině, kterou ustavila ředitelka ústavu Naďa Goryczková, posuzovali životnost konstrukce, rozsah zásahů, bezpečnost provozu i možnosti zachování historické hodnoty. Závěry využije NPÚ pro přípravu podmínek pro obnovu mostu. Výsledky poslouží SŽ jako podklad pro projektování rekonstrukce.
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Na základě diagnostik a zahraničních zkušeností odborníci doporučili při rekonstrukci most dočasně rozebrat a přemístit na břeh, kde bude možné jednotlivé části detailně zkontrolovat a očistit od koroze.
Při obnově by měly být vyměněny nejvíce poškozené části a další části individuálně posouzeny. Měl by být zachován původní technologický princip konstrukce, včetně nýtovaných spojů. Skupina doporučila zachovat stávající profil mostu a případné navýšení kapacity zajistit výstavbou samostatné nové konstrukce pro třetí kolej v bezprostřední blízkosti mostu.
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Podle odborníka na ocelové konstrukce Andrease Tarase ze Švýcarského federálního technologického institutu (ETH) v Curychu je pro životnost mostu vedle údržby klíčové také sledovat objemy a složení železniční dopravy na mostě.
„Zahraniční specialisté prokázali, že existují v praxi ověřená řešení vhodná pro obnovu mostu. Závěry skupiny tak představují důležitý krok v přípravě obnovy této památky, zároveň potvrzují správnost žádosti UNESCO o obnovu mostu ve stávajícím místě,“ uvedl Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ČNK ICOMOS) v tiskové zprávě. Komitét SŽ doporučuje, aby práce konzultovala s Centrem světového dědictví UNESCO.
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Ve skupině byli vedle Tarase švýcarský stavební inženýr Karl Baumann, architekt Tomáš Efler, belgický stavební inženýr Bernard Espio, památkářka a členka ICOMOS Šárka Jiroušková, expert na ocelové konstrukce z ČVUT Pavel Ryjáček a odborníci NPÚ Miloš Matěj, Alena Borovcová a David Měska.
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Proti záměru nahradit původní památkově chráněnou ocelovou konstrukci novou se v minulosti postavily místní samosprávy, spolky, památkářské organizace i výbor UNESCO. Rekonstrukci doporučila i studie posouzení vlivu na kulturní dědictví, kterou si nechalo zpracovat ministerstvo dopravy. V reakci na to tehdejší ministr rozhodl o změně plánu nového mostu, který vycházel z dřívější architektonické soutěže.
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Most podle aktuálních plánů stavbaři snesou a budou rekonstruovat na břehu, na pilířích ho v době opravy nahradí provizorní jednokolejná konstrukce. Podle loni zveřejněného harmonogramu by měla provizorní konstrukce nahradit tu stávající na přelomu let 2027 a 2028.
Práce na budování nového mostu s třetí kolejí a zastávky na výtoňské straně Vltavy by měly začít na konci roku 2029, hotovo má být na konci roku 2032. Koncem letošního roku plánuje SŽ vypsat na projekt novou mezinárodní architektonickou soutěž.
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Konec diskusí. O osudu železničního mostu na Výtoni rozhodne UNESCO
Železniční most na Výtoni byl zprovozněn 15. srpna 1872, tehdy byl jednokolejný. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil dvoukolejný most. Se svou historickou nýtovanou konstrukcí představuje podle odborníků významnou technickou kulturní památku v pražské památkové rezervaci.
Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě několikátým rokem výrazně omezen, SŽ považovala za nutné ho nahradit kvůli výrazné korozi.
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16. září 2025