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Exnáměstek ÚVN odmítá, že použil padělané osvědčení. Příslušnost k StB nepopírá

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  13:01
Bývalý dlouholetý náměstek pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Zdeněk Brabec ve čtvrtek u soudu odmítl, že použil zfalšované lustrační osvědčení, aby dosáhl na vyšší vojenskou hodnost i pracovní funkci. Zároveň připustil, že byl dva roky před sametovou revolucí příslušníkem Státní bezpečnosti.

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Uvedl ale, že negativní osvědčení získal od ministerstva vnitra už v roce 2001 a neměl důvod o něm pochybovat. Obžaloba muže viní z milionového podvodu nemocnice, z pokusu o další podvod vůči ministerstvu obrany a z padělání veřejné listiny.

„V žádném případě samozřejmě nesouhlasím s tím, co bylo řečeno ze strany obžaloby,“ řekl u Obvodního soudu pro Prahu 6 jedenašedesátiletý Brabec, kterému hrozí dva až osm let vězení. „ÚVN pro mě byla vždycky srdeční záležitost, nikdy jsem nebyl zvyklý kalkulovat peníze,“ pokračoval bývalý voják, který v nemocnici pracoval jako personalista v letech 2001 až 2025, kdy z armády odešel.

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Státní zástupce Jakub Matocha sdělil na dotaz, že pro Brabce navrhuje podmínku a kvůli zištnému motivu i peněžitý trest ve výši 300 tisíc korun. Tvrdí, že muž se na sklonku roku 2014 stal plukovníkem a personálním náměstkem na základě toho, že předložil negativní lustrační osvědčení formou padělaného notářského opisu. Díky povýšení získal vyšší příjem - celkově přes jeden milion korun, který po něm nyní nemocnice v trestním řízení vymáhá.

Obžaloba viní Brabce i z toho, že letos v lednu zkusil oklamat odbor sociálního zabezpečení ministerstva obrany, kde žádal o odchodné z armády a o výsluhy. Předložil totiž čestné prohlášení, že nečelí žádnému trestnímu řízení pro úmyslný trestný čin.

Policie ho přitom předtím nejméně třikrát informovala o opaku a v listopadu 2025 jí byl podat vysvětlení k trestnímu oznámení, kdy využil práva nevypovídat. Zamýšlenou škodu zde státní zástupce vyčíslil na nejméně 559 tisíc korun, protože odchodné mělo činit 512 tisíc Kč a výsluhy 47 tisíc Kč měsíčně.

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Brabec studoval Vysokou školu SNB a v letech 1985 až 1990 působil pod ministerstvem vnitra, z toho od roku 1987 do roku 1989 jako příslušník StB. „Nikdy jsem to nepopíral a nepopírám,“ uvedl.

„V září 1987 jsem měl vážnou autonehodu, následovala několikaměsíční rekonvalescence. Takže to nepovažuji za plnohodnotné dva roky,“ poznamenal ke své činnosti u totalitní politické policie. Na vnitru skončil, když jeho další působení nedoporučila posudková komise. Kariéru u armády zahájil o pět let později.

Muž ve čtvrtek zmínil, že své jméno nikdy nedohledal ve veřejných zdrojích týkajících se příslušníků StB, zejména v Cibulkových seznamech. O lustrační osvědčení si v roce 2001 sám zažádal. „Originál dokumentu jsem předložil na personálním. V přesvědčení, že je všechno v pořádku, jsem fungoval dál,“ vrátil se k situaci z listopadu 2014.

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Ohledně žádosti o odchodné a výsluhy pak uvedl, že ji podal s dobrým svědomím. „Nebyl jsem obviněný, tak jsem si to vykládal,“ dodal s tím, že úřednici navíc ústně informoval, že ho prověřuje vojenská policie.

„Obžaloba za celou dobu nedoložila, jakým způsobem se vůbec mělo padělané lustrační osvědčení objevit, kde ho měl klient získat a že měl vědět, že se jedná o padělané osvědčení a takto ho zneužít,“ řekl novinářům Brabcův obhájce Vlastimil Rampula. Navrhl proto doplnění důkazů o příslušné listiny a spisy vnitra. Klient podle něj s osvědčením nakládal v dobré víře. Hlavní líčení bude pokračovat 9. prosince.

V Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích a na dalších místech v Česku v úterý zasahuje vojenská policie. Policie zadržela tři lidi. (15. září 2026)
V Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích a na dalších místech v Česku v úterý zasahuje vojenská policie. Policie zadržela tři lidi. (15. září 2026)
V Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích a na dalších místech v Česku v úterý zasahuje vojenská policie. Policie zadržela tři lidi. (15. září 2026)
V Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích a na dalších místech v Česku v úterý zasahuje vojenská policie. Policie zadržela tři lidi. (15. září 2026)
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