Evakuují ministerstvo životního prostředí kvůli podezřelému balíčku

Autor:
  16:17
Policisté zasahují v budově ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích, kde byl oznámen nález podezřelého balíčku doručeného poštou. Z objektu je preventivně evakuováno přibližně 400 lidí. Na místě jsou policisté a pyrotechnik.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela

Nejčtenější

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Přisprostlí plyšáci a adrenalin za 300. Podívali jsme se na Matějskou pouť

Na pražském Výstavišti začala tradiční Matějská pouť. (22. února 2026)

O víkendu odstartovala Matějská pouť a areál pražského Výstaviště se znovu zaplnil světly a kýčem. Tradice se tu drží už od roku 1963, a kdo přijde letos, bude mít skoro pocit, že se čas zastavil....

Automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje

Veterán na Žižkově srazil chodce. Muž utrpěl poranění hlavy a byl převezen do...

Řidič vozu historického vzhledu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který přecházel silnici po přechodu. Na místě zasahovali policisté i záchranáři. Muž utrpěl vážné poranění a byl...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Evakuují ministerstvo životního prostředí kvůli podezřelému balíčku

Budova ministerstva životního prostředí.

Policisté zasahují v budově ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích, kde byl oznámen nález podezřelého balíčku doručeného poštou. Z objektu je preventivně evakuováno přibližně 400...

3. března 2026  16:17

Prahou projela tramvaj s odborníky na duševní zdraví. Lidé si vděčně brali kontakty

Tramvaj ke kampani na pomoc duševnímu zdraví Pražanů (3. března 2026)

Dvě kamarádky, Kateřina a Helena, každá z jiného kouta Prahy, ráno spěchaly, aby stihly tramvaj číslo 17, která v 10:49 vyrazila ze stanice Výstaviště. Nezáleželo jim ale na tom, kam je odveze,...

3. března 2026  16:05

ONLINE: Jablonec - Slavia, do základu se vrací Ogbu a Vlček, hraje i Prekop

Sledujeme online
Momentka ze zápasu Slavia Praha – Jablonec.

Slávističtí fotbalisté mohou být prvními semifinalisty domácího poháru. O postup hrají na půdě Jablonce, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

3. března 2026  16:04

Hurvínek slaví významné jubileum. Praha 6 mu velkolepě zrekonstruovala divadlo

Spejbl a Hurvínek se po rekonstrukci dočkali slavnostního znovuotevření jejich...

Slavnostním přestřihnutím pásky otevřelo v úterý dopoledne své zrekonstruované prostory Divadlo Spejbla a Hurvínka v pražské Dejvické ulici. Díky novému studiu, které slouží zároveň jako zkušebna,...

3. března 2026  15:35

Nehoda v Brusnickém tunelu. Řidička otočila auto na střechu

Řidička osobního auta měla nehodu v Brusnickém tunelu v Praze směrem na...

Nehoda osobního auta dnes před polednem zkomplikovala průjezd pražským Brusnickým tunelem, pravý pruh směrem na Smíchov byl dočasně uzavřen. Řidička po nárazu do zdi tunelu skončila s autem na střeše.

3. března 2026  12:22,  aktualizováno  15:26

Důvěřivého seniora přiměl utéct do Afriky a prodat byt. Manipulátor dostal pět let

Obžalovaný Patrik Sysel u Městského soudu v Praze (3. března 2026)

Za trestný čin zavlečení poslal v úterý soud na pět let do vězení Patrika Sysla, který vylákal důvěřivého seniora do Afriky a pod smyšlenou legendou ho odtamtud přiměl prodat pražský byt....

3. března 2026  14:18

Karel IV. samurajem, v Letňanech buvol a místo Stalina kočka. Jak by vypadala asijská Praha

Digitální umělec přetvořil Prahu na asijské město

Jak by vypadala Praha, kdyby byla v asijské zemi? Motion designer Vašek Krejčí vyrobil virální video, ve kterém se nejznámější pražská místa obléknou do asijského hávu. Jeho představa, jak by mohla...

3. března 2026  13:08

Pálil v Lize mistrů, teď dává Česku sbohem. Rice zlákalo vábení ze španělské ligy

Sir’Jabari Rice z Nymburka v zápase Ligy mistrů

Nymburské basketbalisty opouští jedna z opor Sir’Jabari Rice. Sedmadvacetiletý Američan odchází do Andorry, která hraje španělskou ligu. Středočeský klub v tiskové zprávě uvedl, že jeden z nejlepších...

3. března 2026  12:10

Trest pro nebezpečného útěkáře z Bohnic platí, přirovnali ho k filmovému hrdinovi

Eskorta přivádí obžalovaného Jaroslava Jarynyče do jednací síně Městského soudu...

Nebezpečnému cizinci, který po útocích na lidi dvakrát utekl z bohnické psychiatrické léčebny, v úterý odvolací soud pravomocně potvrdil sedmiměsíční vězení. Zároveň posvětil i další část původního...

3. března 2026  12:04

Dětem v nesnázích pomůže síť expertů, obracet se na ně mohou i školy

ilustrační snímek

„Vaše služba funguje pro jaké děti?“ „A co vy přesně děláte?“ Takhle se odborníci z různých sfér péče o děti „síťovali“ na mezioborovém setkání, které uspořádala Praha 8. Právě tady totiž roste síť...

3. března 2026  10:14

Z pouštních dun na zmrzlou sjezdovku. Macík se řítil po Monínci v bugině

Martin Macík a vůz Can-Am Maverick na Monínci.

Martin Macík, dvojnásobný vítěz Rallye Dakar je zvyklý na závodní klání v horku písečných dun. Teď si vyzkoušel pravý opak. V terénní bugině Can-Am Maverick se řítil po zasněžené sjezdovce na Monínci...

3. března 2026

Pražská policie hledala devadesátiletou seniorku. Našli ji městští strážníci

ilustrační snímek

Pražská policie pátrala po devadesátileté seniorce. Našli ji městští strážníci, sdělil v pondělí večer mluvčí policie Jan Daněk. Seniorka ráno odešla z domova a rodina o ní neměla žádné informace....

2. března 2026  18:26,  aktualizováno  21:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.