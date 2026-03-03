Evakuují ministerstvo životního prostředí kvůli podezřelému balíčku
Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány
Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...
Přisprostlí plyšáci a adrenalin za 300. Podívali jsme se na Matějskou pouť
O víkendu odstartovala Matějská pouť a areál pražského Výstaviště se znovu zaplnil světly a kýčem. Tradice se tu drží už od roku 1963, a kdo přijde letos, bude mít skoro pocit, že se čas zastavil....
Automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje
Řidič vozu historického vzhledu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který přecházel silnici po přechodu. Na místě zasahovali policisté i záchranáři. Muž utrpěl vážné poranění a byl...
Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra
Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...
Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň
V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...
Policisté zasahují v budově ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích, kde byl oznámen nález podezřelého balíčku doručeného poštou. Z objektu je preventivně evakuováno přibližně 400...
Prahou projela tramvaj s odborníky na duševní zdraví. Lidé si vděčně brali kontakty
Dvě kamarádky, Kateřina a Helena, každá z jiného kouta Prahy, ráno spěchaly, aby stihly tramvaj číslo 17, která v 10:49 vyrazila ze stanice Výstaviště. Nezáleželo jim ale na tom, kam je odveze,...
ONLINE: Jablonec - Slavia, do základu se vrací Ogbu a Vlček, hraje i Prekop
Slávističtí fotbalisté mohou být prvními semifinalisty domácího poháru. O postup hrají na půdě Jablonce, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Hurvínek slaví významné jubileum. Praha 6 mu velkolepě zrekonstruovala divadlo
Slavnostním přestřihnutím pásky otevřelo v úterý dopoledne své zrekonstruované prostory Divadlo Spejbla a Hurvínka v pražské Dejvické ulici. Díky novému studiu, které slouží zároveň jako zkušebna,...
Nehoda v Brusnickém tunelu. Řidička otočila auto na střechu
Nehoda osobního auta dnes před polednem zkomplikovala průjezd pražským Brusnickým tunelem, pravý pruh směrem na Smíchov byl dočasně uzavřen. Řidička po nárazu do zdi tunelu skončila s autem na střeše.
Důvěřivého seniora přiměl utéct do Afriky a prodat byt. Manipulátor dostal pět let
Za trestný čin zavlečení poslal v úterý soud na pět let do vězení Patrika Sysla, který vylákal důvěřivého seniora do Afriky a pod smyšlenou legendou ho odtamtud přiměl prodat pražský byt....
Karel IV. samurajem, v Letňanech buvol a místo Stalina kočka. Jak by vypadala asijská Praha
Jak by vypadala Praha, kdyby byla v asijské zemi? Motion designer Vašek Krejčí vyrobil virální video, ve kterém se nejznámější pražská místa obléknou do asijského hávu. Jeho představa, jak by mohla...
Pálil v Lize mistrů, teď dává Česku sbohem. Rice zlákalo vábení ze španělské ligy
Nymburské basketbalisty opouští jedna z opor Sir’Jabari Rice. Sedmadvacetiletý Američan odchází do Andorry, která hraje španělskou ligu. Středočeský klub v tiskové zprávě uvedl, že jeden z nejlepších...
Trest pro nebezpečného útěkáře z Bohnic platí, přirovnali ho k filmovému hrdinovi
Nebezpečnému cizinci, který po útocích na lidi dvakrát utekl z bohnické psychiatrické léčebny, v úterý odvolací soud pravomocně potvrdil sedmiměsíční vězení. Zároveň posvětil i další část původního...
Dětem v nesnázích pomůže síť expertů, obracet se na ně mohou i školy
„Vaše služba funguje pro jaké děti?“ „A co vy přesně děláte?“ Takhle se odborníci z různých sfér péče o děti „síťovali“ na mezioborovém setkání, které uspořádala Praha 8. Právě tady totiž roste síť...
Z pouštních dun na zmrzlou sjezdovku. Macík se řítil po Monínci v bugině
Martin Macík, dvojnásobný vítěz Rallye Dakar je zvyklý na závodní klání v horku písečných dun. Teď si vyzkoušel pravý opak. V terénní bugině Can-Am Maverick se řítil po zasněžené sjezdovce na Monínci...
Pražská policie hledala devadesátiletou seniorku. Našli ji městští strážníci
Pražská policie pátrala po devadesátileté seniorce. Našli ji městští strážníci, sdělil v pondělí večer mluvčí policie Jan Daněk. Seniorka ráno odešla z domova a rodina o ní neměla žádné informace....