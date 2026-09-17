Informovala policie na síti X.
„Na místo jsme vyslali kromě maximálního počtu policistů také 3 psovody se psy na vyhledávání výbušnin. Nyní probíhá evakuace objektu. O vývoji situace budeme informovat,“ uvedla policie.
Informovala policie na síti X.
„Na místo jsme vyslali kromě maximálního počtu policistů také 3 psovody se psy na vyhledávání výbušnin. Nyní probíhá evakuace objektu. O vývoji situace budeme informovat,“ uvedla policie.
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