Opuštěná budova na Palmovce ožije, přesídlí do ní kosmická agentura

Agentura EUSPA má ředitelství v Česku deset let a aktuálně sídlí v pražských Holešovicích. Budova v Janovského ulici pro 350 lidí už však kapacitně nestačí. Očekává se, že do deseti let by v ní mohlo pracovat až tisíc lidí. Proto bylo potřeba hledat nové prostory.

Rozšiřování centrály EUSPA v Praze je podle primátorova náměstka Petra Hlaváčka (za TOP 09) pro metropoli i celý český průmysl důležité.

„Nejde jenom o to, že tady je administrativa a zaměstnaní chytří lidé, ale generuje to spoustu dopadů do českého průmyslu. Efekt je v hodnotě asi tří miliard korun,“ řekl Hlaváček.

Smlouvu o smlouvě budoucí ještě musí podle Hlaváčka podepsat pražský primátor a ministr financí. Letos má být vyhlášeno výběrové řízení na projektanta a dodavatele první etapy dostavby, která by mohla začít příští rok.

„Přesný odhad ceny dostavby dneska asi neumí nikdo říct zodpovědně. Stoprocentně to bude řádově ve velmi vysokých stovkách milionů až miliardě,“ řekl ředitel Pražské developerská společnosti, která bude mít stavbu na starost, Petr Urbánek. Dokončená by dostavba mohla být v roce 2025.

„Agentura by se chtěla stěhovat co nejdříve, nejlépe v roce 2024, ale takto rychle nová budova připravena nebude, takže očekáváme, že by se mohla stěhovat někdy v roce 2025,“ řekl Václav Kobera, předseda správní rady EUSPA a ředitel odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací na ministerstvu dopravy.

Agentura EUSPA, která se do loňska jmenovala agentura pro navigační systém GSA, sdružuje mimo jiné řízení provozu kosmických programů EU, včetně dosavadních satelitních a navigačních projektů jako Galileo, EGNOS nebo Copernicus.

Rozestavěná budova nové radnice Prahy 8 na snímku z konce roku 2015

Komplex Nová Palmovka se začal stavět před osmi lety. V budově mělo být nové sídlo radnice městské části Prahy 8 a také prostory pro obchodní centrum, kanceláře a další služby. O rok později však byly práce na centru za více než miliardu korun přerušeny a dosud nebyly obnoveny.

Komplex by v budoucnu měl být součástí proměny celé lokality, kde vzniknou nové domy a zmizí současné autobusové nádraží. Proměnou projde i nynější náměstí Bohumila Hrabala, přibude zeleň, lavičky nebo kavárna.