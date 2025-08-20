Praze hrozí ostuda. Sen o sídle kosmické agentury EU na Palmovce se rozplývá

Adam Hejduk
Znepokojené ministerstvo financí už se poohlíží po jiných místech, kam by se místo Nové Palmovky mohla přesunout kosmická agentura EUSPA. Zaměstnanci evropské kosmické agentury EUSPA už si touto dobou měli ve svém sídle v Holešovicích balit věci do krabic, které by pak převezli do nového ústředí na Palmovce.
Nedostavěná budova s názvem Nová Palmovka se již roky tyčí nad neméně „půvabným“ dopravním uzlem, kde se kříží všechny druhy MHD. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Přestavba zchátralého torza s názvem Nová Palmovka ale nejenže dosud nezačala, ale město ani nezná vítěze tendru, který minulý týden už poněkolikáté začal prověřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

S každým dalším zpožděním přitom hrozí, že z plánů na využití Nové Palmovky sejde. „Ministerstvo financí bere celou situaci velmi vážně a je rozhodnuto naplnit mezinárodní závazky vůči EUSPA,“ sděluje Stefan Fous z odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva financí.

Tendr na sídlo kosmické agentury EU se komplikuje, má už přes rok zpoždění

„Kvůli průtahům při veřejné zakázce, kterými jsou ministerstva financí i dopravy velmi znepokojena, proto v součinnosti s EUSPA prověřujeme vhodné alternativy k Nové Palmovce, nicméně vzhledem k unikátním podmínkám, které EUSPA pro své sídlo potřebuje, takových lokalit není mnoho,“ dodává.

Ministerstvo podle něj má interně stanovený mezní termín, do kterého je ochotno čekat na zahájení přestavby, sdělovat ho ale veřejně odmítl.

Význam kosmických dat roste

EUSPA i organizace, ze kterých vzešla, sídlí v Holešovicích už od roku 2012. Evropská unie chce ale její fungování významně rozšířit, což mimo jiné vyžaduje zdvojnásobení počtu zaměstnanců až na 550 lidí. A na to budova u Strossmayerova náměstí už nestačí.

„Význam kosmických dat a služeb neustále roste, a to po celou dobu více než 13 let, co agentura EUSPA sídlí v Praze. EUSPA postupně rozšiřuje své aktivity v České republice i v celé EU a pro plnění svých úkolů musí mít odpovídající zázemí. Agentura proto potřebuje nové prostory, které zajistí především posílenou bezpečnostní infrastrukturu a rozšířenou kapacitu,“ vysvětluje Milena Hrdinková, šéfka komunikace v EUSPA.

Magistrát chce vzdát spor o tendr na stavbu sídla kosmické agentury EU

Magistrátu se ale už skoro rok a půl nedaří vybrat vítěze tendru. A podle opakovaných rozhodnutí ÚOHS převážně vlastní vinou. Napoprvé se vítězem tendru stala společnost Porr, kterou Praha vybrala s nabídkovou cenou 2,62 miliardy korun.

Na základě námitky Geosanu, který skončil druhý v pořadí, ale magistrát Porr vyloučil ze soutěže. Následně zakázku přidělil Geosanu, který nabídl budovu přebudovat za 2,9 miliardy korun.

Důvodem pro vyloučení byly nejasnosti ohledně referencí, tedy zakázek, které mají dokládat zkušenosti odborníků nominovaných na stavbu. V tomto konkrétním případě šlo o pracovníka, který měl mít na starosti vybudování vytápění, chlazení a vzduchotechniky. Podle námitky práce na těchto technologiích v rámci stavby sídla Národního kontrolního úřadu (NKÚ), na kterých se měl odborník podílet, nedosáhly požadované výše sta milionů korun.

Stavba sídla kosmické agentury EU ještě nezačne, Geosan podal námitku

Tehdy se věc poprvé dostala před ÚOHS, který dal Porru koncem loňského roku za pravdu a vrátil ho zpátky do soutěže. „Zadavatel nemůže stavět vyloučení dodavatele na svých domněnkách či nepodložených závěrech,“ upozornil například ÚOHS v rozhodnutí.

Jen záměna jmen

Byť následně magistrát podal proti rozhodnutí rozklad, vzal ho záhy zase zpět, aby tak celý proces urychlil. Zrušil výběr Geosanu a znovu dal zakázku Porru. Následovalo obdobné kolečko jako v prvním případě, přičemž v červnu ÚOHS pro změnu zrušil výběr Porru, který loni vrátil do soutěže.

Magistrát totiž firmu vybral, přestože v informacích ohledně referencí NKÚ zaměnil jména. Vědomi si této chyby, kterou zároveň v mezičase opravili, radní ihned po rozhodnutí ÚOHS výběr Porru zrušili a tutéž firmu opětovně vybrali.

Tendr na sídlo kosmické agentury EU: Praha ho zrušila, teď tutéž firmu vybrala znovu

Geosan nicméně boj o zakázku stále nevzdává. Poté co v červenci nepochodil s další námitkou proti referencím u magistrátu, zaslal podání minulý týden na ÚOHS.

Teď tedy záleží na antimonopolním úřadu, jak do třetice rozhodne. Jisté ale je, že stavět se začne nejdříve v řádech měsíců, a to i kdyby teď ÚOHS dal v obou stupních za pravdu magistrátu.

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

