Stavba sídla kosmické agentury EU ještě nezačne, Geosan podal námitku

„Včera v pozdním večeru byla bohužel podána námitka proti výběru zhotovitele,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman redakci iDNES.cz, přičemž termíny pro odevzdání námitek byl o půlnoci.

Zaslání námitky potvrdila i PR manažerka Geosanu Vlasta Končelová s tím, že důvody pro podání nemůže komentovat. Vyjádření Porru redakce shání.

O Geosanu se v současné době mluví ve spojitosti s korupční kauzou kolem motolské nemocnice. Firma je vyšetřována kvůli údajnému úplatku ve výši deseti milionů korun.

V motolské nemocnici společnost v roce 2021 rekonstruovala tzv. Modrý pavilon. Na opravu získala nemocnice evropskou dotaci ve výši 1,25 miliardy korun.

Veřejná zakázka na proměnu Palmovky, která se táhne už 16 měsíců, tak nadále není rozhodnutá. Magistrát společnost Porr už jednou vybral, a to loni v dubnu.

Společnost nabídla budovu na Palmovce přebudovat za 2,62 miliardy korun. Proti výběru se ale ohradila druhá společnost v pořadí Geosan a podala námitku na magistrát.

Ten posléze Porr vyloučil ze soutěže a místo něj vybral Geosan s nabídkovou cenou 2,9 miliardy. Tendrem se pak dlouhé měsíce zabýval antimonopolní úřad (ÚOHS), který před Vánoci vyloučení nepravomocně zrušil.

„Zadavatel nemůže stavět vyloučení dodavatele na svých domněnkách či nepodložených závěrech,“ napsal například ÚOHS v rozhodnutí, které má iDNES.cz k dispozici.

Magistrát začátkem letošního roku podal proti rozhodnutí rozklad, nicméně v průběhu ledna vedení města dospělo k názoru, že prioritou je tendr urychlit a vzalo ho zpět.

Následně opět vybralo Porr vrácený do soutěže. Už při tomto kroku vedení města deklarovalo, že s námitkou Geosanu proti výběru počítá. I tak by ale podle náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (STAN) mělo být reálné podepsat smlouvu s vítězem do poloviny letošního roku.