První eskalátor u nás před 100 lety vozil hlavně fotbalové fandy. Byl ale poruchový

Před 100 lety začal jezdit první eskalátor v českých zemí. Byl dřevěný a vozil lidi na Letnou. Bylo to spíš takové kryté pohyblivé schodiště s dřevěnými. Vyrostlo na trase zrušené pozemní lanovky, která tu byla v provozu v letech 1891-1916. Schodiště si zahrálo také ve filmu.
Eskalátor na Letnou vedl od roku 1926. | foto: PID

Toto pohyblivé schodiště fungovalo až do roku 1935, jízdné bylo 50 haléřů. Eskalátor si také zahrál ve filmu: scény na pohyblivých schodech ve filmu Muži v offsidu z roku 1931 byly natočeny právě na těchto schodech na Letnou.

Další pohyblivé schody, v současnosti v ČR známé například z metra, různých nádraží či z velkých obchodní center, se objevily již v roce 1934 ve Zlíně v obchodním domě firmy Baťa a o pět let později i v pražském obchodním domě Bílá labuť.

Pohyblivý chodník na Letnou.

První eskalátor na světě si nechal v března 1892 patentovat americký technik Jesse Reno. Jeho „pohyblivé schody“, vlastně spíš jezdící rampa, ještě nesloužily jako dopravní prostředek, ale jako zábavná atrakce na newyorském Coney Islandu. Jednalo se o běžící pás o sklonu 25 stupňů.

Údajně nejdelším eskalátorem na světě je čtyřdílný venkovní eskalátor v zábavním parku Ocean Park v Hongkongu, který je dlouhý 227 metrů a překonává výšku 115 metrů, nejdelším eskalátorem v ČR je nejspíš ten ze stanice pražského metra A Náměstí Míru, jehož délka je 87 metrů.

Vznikl na místě bývalé lanovky

Letenská lanovka, jejíž vybudování kvůli Jubilejní zemské výstavě v roce 1891 podpořil i výbor chystané výstavy, jezdila od řetězového mostu císaře Františka Josefa I., tedy zhruba v místech, kde je dnes Letenský tunel, a končila nahoře u Letenského zámečku, kde na ni navazovala Křižíkova tramvaj, což byla první elektrická tramvaj v Praze.

Město brázdila od Letné po Stromovku. Lanovka byla spuštěná v květnu 1891, tedy dokonce o dva měsíce dříve než její mnohem známější sestra – petřínská lanovka.

Lanovka na Letnou při své jízdě zvládla převýšení 38,3 metru na celkové délce 109 metrů za necelé dvě minuty. Do dvou vozů se vešlo celkem 40 osob. Nejstarší pražská lanová dráha jezdila po dvou kolejích a mohla přepravit až 920 cestujících za hodinu.

Pokud se lidé chtěli nechat na Letnou dopravit pomocí lanové dráhy, museli zaplatit tři krejcary, při cestě dolů krejcary dva. Lanovka byla nejdříve poháněna obyčejnou vodou, až na návrh Františka Křižíka byla v roce 1903 elektrifikována.

Během první světové války byl provoz lanovky výrazně utlumen, až se postupně zrušil. Po konci války Pražané očekávali její brzký návrat. To se ale nestalo a provoz na letenské lanové dráze byl v roce 1922 zrušen definitivně.

Na Letnou vozil hlavně fanoušky Sparty či Slavie

Její mechanismus byl ale zachován, a tak tu několik let od poslední jízdy, tedy mezi lety 1924-1926, nechal soukromý investor na místě bývalé lanovky zbudovat krytý dřevěný eskalátor.

Tento první pražský jezdící chodník byl zastřešený a fungoval na stejném principu jako dnešní eskalátory. Pohyblivý pás se ovíjel kolem dvou válců, kdy každý z nich byl umístěn na opačné straně dráhy. Vozil na Letnou především fotbalové fanoušky.

„Jednotlivé stupně byly dřevěné, ale dráha, po které eskalátor jezdil, byla železná,“ popsal jednou eskalátor historik pražského Dopravního podniku Pavel Fojtík. Eskalátor byl mnohem pomalejší, než původní lanovka, protože se pohyboval pouze v rychlosti lidské chůze.

Eskalátor hojně využívali především fotbaloví fanoušci, kteří na Letnou chodili fandit svým klubům. V tehdejší době sídlily na Letné hned tři fotbalové kluby – Slavia, Sparta a klub pražských Němců DFC Praha. V tehdejší době na fotbal chodilo i mnohem více fanoušků, než je běžné dnes. Čtyřicet tisíc diváků na derby pražských „S“ bylo zcela běžné. I z tohoto důvodu se dal eskalátor do provozu.

První pražský eskalátor se objevil i v české filmové komedii Muži v offsidu režírované Svatoplukem Innemannem, která vznikla roku 1931 na motivy knihy od Karla Poláčka.

Eskalátor provozoval soukromý provozovatel, který je měl podle nájemní smlouvy v roce 1935 bezplatně postoupit Elektrickým podnikům hl. m. Prahy.

Ty je sice převzaly, ale 27. srpna 1935 pro havarijní stav ukončily provoz. Zbytky zařízení po lanové dráze a eskalátoru zanikly v letech 1949–1951 při výstavbě Letenského tunelu. V horní části trasy dodnes zůstaly zbytky opěrných zdí.

Stanice metra Českomoravská se znovu otevřela

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

Tramvaj v pražské Bělohorské ulici srazila dívku, která na místě zemřela. (13....

Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Stavby na jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...

Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Jako dopravní bludiště. Rozkopaná Vinohradská třída komplikuje život Pražanů

Dopravní komplikace v centru. Staví se koleje mezi Vinohradskou a Václavákem

Hustý provoz, nervózní řidiči a chodci, kteří se opatrně proplétají mezi auty a dělníky. Tak v současnosti vypadá každodenní realita v jedné z nejvytíženějších částí Prahy. Oblast od dolní části...

Od Emirátů po Madagaskar. Podivuhodný život ledové světoběžnice Kulované

Premium
Krasobruslařka Lenka Kulovaná během svého vystoupení na Holiday On Ice v...

O svém životě říká: „Bylo fajn učit se pořád nové věci.“ Lenka Kulovaná patřila mezi přední světové krasobruslařky. Pak se dala na „cirkusový“ život v revue a v karavanu putovala napříč Evropou....

Lidé museli utéct z Ikey na Černém Mostě, dělníci omylem spustili požární hlásič

K obchodnímu domu Ikea v Praze na Černém Mostě vyjížděli hasiči kvůli spuštění...

K obchodnímu domu Ikea u nákupního centra Černý Most vyjížděli v sobotu dopoledne hasiči. Podle mluvčího pražské jednotky Miroslava Řezáče tam někdo omylem spustil při stavebních pracích čidlo u...

POHLED: Tým do pohody. Nic víc. Současná Sparta se neumí kousnout

Jakub Surovčík, frustrovaný sparťanský gólman

Dokončil televizní rozhovor a ještě hezkých pár desítek vteřin se zdržel pod tribunou. Obestoupila ho početná skupinka, ale žádné výtky, vše v dobrém: podpis, poplácání po ramenou, společná fotka,...

Českomoravská v novém. Jak ale vypadala dřív? Porovnejte fotky před rekonstrukcí a po ní

Ve stanici metra Českomoravská spadl člověk do kolejiště. (26.8.2021)

Stanice metra Českomoravská se po více než roční nákladné rekonstrukci vrátila v pátek dopoledne slavnostně do provozu. Úpravy za přibližně jednu miliardu korun jsou na kdysi zanedbané stanici...

Brno a po zlatém setu i Příbram prošly z předkola do extraligového play off

Příbramský blokař George Hobern se raduje z postupu do čtvrtfinále.

V předkole volejbalové extraligy si účast v play off zajistily Brno a Příbram. Tým z moravské metropole porazil v domácí odvetě Benátky nad Jizerou opět 3:1 a ve čtvrtfinále se utká s mistrovskými...

Policisté vytáhli z Kyjského rybníka mrtvého muže

V pražských Kyjích našli v rybníce mrtvého muže (20. března 2026)

Policisté v pátek odpoledne vytáhli z Kyjského rybníka v Praze 9 tělo mladšího muže. Ohledání koronerem vyloučilo cizí zavinění, uvedla policie.

V Holubicích konečně mohou pít domácí vodu, zdroj kontaminace objeven

voda (ilustrační snímek)

Lidé v Holubicích mohou po více než týdnu pít vodu z řadu, podle rozborů je zdravotně nezávadná. Vodu minulý týden ve čtvrtek kontaminovaly chemikálie, šlo o výpary z nátěrů při údržbě vodojemu....

Miliardář Pelc za smrtelnou nehodu potrestán nebude. Soud stíhání zastavil

Šéf GZ Media Zdeněk Pelc.

Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeněk Pelc se vyhne soudu za loňskou smrtelnou dopravní nehodu, kterou podle obžaloby způsobil pod vlivem alkoholu. Okresní soud v...

0:1, tramvaje po smrti dívky už zase vozí tragické skóre. Policie nastínila průběh nehody

Tramvaje DPP s potiskem upozorňujícím na kampaň Neskákej mi pod kola, která...

Do smutného stavu 0:1 se už v polovině března překlopil pomyslný duel v kampani Neskákej mi pod kola, kterým pražský dopravní podnik (DPP) rázným způsobem upozorňuje na tragické následky střetů...

Je tu sezona turistických linek a přívozů. Svezte se Bardotkou či novým RegioFoxem

Motorové vlaky RegioFox

V sobotu 21. března se po zimě opět rozjedou sezonní turistické spoje v Praze a okolí. Na trasy vyrazí tradiční linky, které vyhledávají zejména výletníci. Do provozu se vrací také cyklobusy či...

Katka byla impulzivní, Daniel puntičkář. Maminka krasobruslařů Mrázkových vypráví

Premium
Kateřina a Daniel Mrázkovi. Ve výřezu jejich maminka Alena.

Tvrdí o sobě, že neumí vůbec bruslit, ačkoliv zvládá i dvojité skoky. Maminka krasobruslařského páru Daniela a Kateřiny Mrázkových, které čeká už příští týden pražský světový šampionát, přitom v...

