„Aktuálně vozíme v průměru více než deset tisíc lidí denně, to jest o tři tisíce více, než jsme vozili denně v září roku 2024,“ uvedl dopravní podnik s odkazem na poslední měsíc, kdy na Petřín jezdily ještě staré vozy.
Následně byl provoz lanovky ukončen, trať prošla rekonstrukcí a přišly i nové vozy čtvrté generace z dílny designérky Anny Marešové.
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Nová lanovka byla spuštěna minulé úterý. Za prvních osm dnů se jí svezlo 96 315 cestujících. Z toho téměř 53 tisíc lidí směřovalo z dolní stanice na Újezdě a 43 tisíc zamířilo opačným směrem.
Na svezení se zejména z Újezda čekalo v úvodní dny provozu ve frontě čítající několik desítek metrů.
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Dosud nejvytíženějšími dny byly podle očekávání uplynulý prodloužený víkend.
„Jen za tyto tři dny se petřínskou lanovkou svezlo bezmála 77 tisíc cestujících. Pro velký zájem veřejnosti jsme za všechny tři dny prodlouženého víkendu vypravili o 192 jízd navíc nad rámec jízdního řádu,“ dodal dopravní podnik.