Řidič se proplétá s autem ulicemi metropole, když vtom se celý vůz otřese, jako by snad naboural. Místo toho ale právě projel jednou z mnoha děr, kterých jsou silnice obzvláště po zimě plné. „Proč to proboha neopraví? Copak nevědí, že je tu taková díra?“ zlobí se. Velmi brzy už na tuto otázku bude bezpodmínečná odpověď – ano vědí, a to díky nové technologii snímání pražských komunikací.

Hledali jsme společnost, která zajistí komplexní monitoring silnic. Adam Scheinherr radní pro dopravu