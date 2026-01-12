Za 24 tisíc ročně parkování po celé Praze. Radní schválili paušál pro elektromobily

Majitelé elektromobilů si budou moci za 24 tisíc korun ročně pořídit oprávnění pro parkování v zónách placeného stání po celé Praze. Dnes to schválili radní města, novinka vejde v platnost po zveřejnění upraveného nařízení ve sbírce právních předpisů.
Majitelé aut na elektrický pohon musí od ledna standardně platit za parkování v zónách, za rezidenční parkovací oprávnění platí polovinu částky pro vozy se spalovacími motory, tedy 600 korun ročně. Dosud měli výjimku a parkovali zdarma.

„Cílem této úpravy je snaha motivovat vlastníky silničních motorových vozidel k přechodu od vozidel se spalovacími motory k vozidlům s nulovými lokálními emisemi,“ stojí v radními schváleném dokumentu.

Původně měla možnost zakoupit si oprávnění pro celou Prahu platit od ledna, ale kvůli jednáním o její podobě se schválení zdrželo.

Diskuse vznikla o tom, jestli bude možnost platit jen pro Pražany, nebo pro všechny. Nakonec si mohou oprávnění pro celou Prahu zakoupit její obyvatelé a firmy registrované v metropoli.

To nicméně není ideální řešení podle magistrátního odboru dopravy a náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka (Piráti). „My to vnímáme jako potenciálně diskriminační opatření, které může být napadeno,“ řekl náměstek minulý týden.

Radní také schválili, že město prostřednictvím svých firem v dalších letech nechá v ulicích nainstalovat 1 500 pomalých elektronabíječek za asi 493 milionů korun. Kromě toho také rada odsouhlasila, že od roku 2030 budou muset být všechny vozy taxi v metropoli na elektrický pohon. O tom budou ještě hlasovat zastupitelé.

V Praze bylo ke konci loňského listopadu podle informací Centra dopravního výzkumu ministerstva dopravy 791 dobíjecích stanic pro elektromobily s 1 352 dobíjecími body. Osobních elektromobilů bylo podle stejného zdroje loni na konci září v metropoli registrováno asi 16 300.

Za 24 tisíc ročně parkování po celé Praze. Radní schválili paušál pro elektromobily

