Za parkování elektromobilů Pražané zaplatí, dostanou však výraznou slevu

Původně mělo bezplatné parkování vozů na elektrický pohon přestat platit od loňského 1. ledna, kvůli absenci shody na novém modelu zvýhodnění nízkoemisních vozidel však radní schválili prodloužení stávajícího stavu nejprve do konce loňského roku a poté do letošního 30. června. Nyní ji ještě prodloužili do konce roku, než od ledna příštího roku metropole zavede nový systém.

Návrh radním předložil předseda zastupitelského dopravního výboru Martin Sedeke jako protinávrh odlišného materiálu navrženého náměstkem primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba.

Hřib podle dřívějších vyjádření prosazoval, aby majitelé elektromobilů mohli za 25 tisíc korun ročně volně parkovat pouze ve smíšených a návštěvnických zónách kromě Prahy 1 a 2, a to všichni, nejen Pražané. Schválený návrh umožní si zaplatit parkování po celém městě pro elektromobily pouze Pražanům a pražským firmám.

Hřib dříve upozornil na to, že z právního hlediska může být ošemetné zvýhodňovat Pražany před mimopražskými řidiči elektromobilů, jak s tím počítá schválený návrh, což na květnovém jednání dopravního výboru potvrdil i ředitel magistrátního dopravního odboru Libor Šíma.

Pokud by ministerstvo nařízení shledalo jeho nezákonné, mohlo by jej pozastavit, čímž by byla přerušena platnost celého systému zón, protože ten definuje stejná úprava.

Vedení města už delší dobu připravuje komplexní reformu systému zón placeného stání, která zahrnuje například celoměstské parkovací karty pro návštěvníky, možnost pro rezidenty platit méně za menší oblast povoleného parkování nebo zvláštní povolení pro zásobování či pečovatele.

Zatímco na těchto změnách se koaliční strany v zásadě shodly, jednání se zasekla na otázce cen parkovného a dohoda zatím nevznikla. Hřib dříve uvedl, že čeká na vyjádření koaličních partnerů. Podobná je situace v otázce zdražení jízdného v MHD a zpoplatnění vjezdu do některých částí centra metropole.