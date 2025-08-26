Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Štěpánka Pavlína Borská
  14:32
Do Nerudovy ulice na Malé Straně nesmí elektrokoloběžky. Radnice Prahy 1 na jejím začátku a konci v úterý osadila dvě dopravní značky, které vjezd zakazují. Jedná se o první takové v celé republice. Na plošné regulaci parkování sdílených dopravních prostředků, která by de facto znamenala zákaz elektrokoloběžek v metropoli, se totiž pražská koalice STAN, SPOLU a Pirátů dosud neshodla.

Praha 1 se rozhodla nečekat na nařízení magistrátu a pustila se do zakazování elektrokoloběžek sama. Zatím na asi 800 metrech Nerudovy ulice a na ni výše navazující ulici Úvoz, které se svažují od Pražského hradu k hornímu rohu Malostranského náměstí.

„V poslední době tady došlo k několika vážným zraněním. Před měsícem se řítil jeden Ital dolů a vyšla jedna paní ze dveří a on ji srazil,“ říká ve spodní části Nerudovy ulice radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (GEN). Zákaz podle něj cílí na mladé turisty, kteří na koloběžkách pod vlivem alkoholu jezdí rychle dolů a ruší noční klid.

Zákaz elektrokoloběžek v dolní části Nerudovy ulice nad Malostranským náměstím (26. srpna 2025)
„V poslední době tady došlo k několika vážným zraněním. Před měsícem se řítil jeden Ital dolů a vyšla jedna paní ze dveří a on ji srazil,“ říká ve spodní části Nerudovy ulice radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (GEN, vlevo). „Máme celou řadu občanů, kterým to vadí, a my na to musíme reagovat,“ dodává starostka první městské části Terezie Radoměřská (TOP 09, vpravo). (26. srpna 2025)
Praha 1 se rozhodla nečekat na nařízení magistrátu a pustila se zakazování elektrokoloběžek sama, zatím na asi 800 metrech Nerudovy ulice a na ni výše navazující ulici Úvoz, které se svažují od Pražského hradu k hornímu rohu Malostranského náměstí. (26. srpna 2025)
Zákaz elektrokoloběžek v dolní části Nerudovy ulice nad Malostranským náměstím (26. srpna 2025)
7 fotografií

„Máme celou řadu občanů, kterým to vadí, a my na to musíme reagovat,“ dodává starostka první městské části Terezie Radoměřská (TOP 09). Ryvola souhlasil, že v dopisech, které radnice dostává, si lidé nejčastěji stěžují právě na elektrokoloběžky.

„Tato značka je svým způsobem akt zoufalství, protože samozřejmě víme, že jediné, co má smysl a logiku, je udělat celoměstské nařízení, ale po tom voláme už dva roky. Máme na to dokonce i usnesení našeho zastupitelstva a stále se nemůžeme toho dobrat,“ vyjádřila se Radoměřská.

O celoměstskou regulaci parkování elektrokoloběžek a sdílených kol se pokusil náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). V červnu představil návrh, který počítal s tím, že provozovatelé sdílených dopravních prostředků by si od města parkovací místa museli pronajmout. Zároveň by na nich nemohly stát koloběžky, což by v podstatě znamenalo jejich zákaz. Koalice ale návrh na konci června kvůli několika výhradám neodhlasovala.

Sdílené elektrokoloběžky zůstanou. Hřib regulaci špatně připravil, tvrdí radní

Hřib chtěl, aby změna platila od začátku srpna, SPOLU prosazovalo termín až v říjnu nebo v listopadu, tedy po volbách.

„Chtěli jsme, aby provozovatel dostal šanci, aby si koloběžky na vlastní náklady odstranil. Chceme, aby se odstranily na podzim před sezonou a aby o tom provozovatel dostal výzvu. Samozřejmě je velmi pravděpodobné, že to neudělá, a pak by se zahájily exekuce, správní řízení a soudy,“ vysvětlil předseda zastupitelského klubu SPOLU Tomáš Portlík (ODS).

„Volby, nevolby, tyto věci se mají dělat z našeho pohledu s předjímáním a možností, aby si provozovatelé koloběžky uklidili,“ dodal Portlík s tím, že doufá, že Hřib návrh předloží znovu.

„Dopravní značení na žádost Prahy 1 podle platného stanovení dnes nainstalovala TSK. Rozumím paní starostce Prahy 1 Terezii Radoměřské z TOP 09, že to označila jako akt zoufalství, protože zoufalství to opravdu je. Bohužel, její kolegové ze SPOLU v městské radě pro regulaci koloběžek v červnu nehlasovali, hlasovali proto pouze Piráti a alibisticky se k tomu přidal hlas jednoho radního ze STAN. Na zákaz koloběžek ve městě to ale nestačilo,“ uvedl Hřib.

Je podle něj ukázkový příklad „jak SPOLU a STAN neplní sliby dané voličům v programovém prohlášení pražské rady“. „Kdybychom to za Piráty předložili znovu, nemyslím si, že se něco změní, zejména teď před volbami. Protože by se díky Zdeňku Hřibovi v Praze něco posunulo dopředu a hlavně k lepšímu. A to koaliční partneři zkrátka nemohou dopustit,“ reagoval na dotaz, zda opět plánuje přijít s návrhem na radu.

SPOLU také tvrdilo, že materiál nebyl předložený v dostatečné kvalitě a že s ním nesouhlasily některé městské části. Podle Ryvoly je ale návrh připravený dobře. „Věc, která trápí občany, se stala předvolebním bojem, a to je špatně,“ dodává radní.

Praha 1 chystá referendum o elektrokoloběžkách

Dodržování zákazu budou podle starostky hlídat strážníci i státní policisté. „Lidé budou muset koloběžku odtlačit na nejbližší parkoviště. Policisté je budou pokutovat úplně stejně jako při zákazu vjezdu automobilem,“ vysvětlil Ryvola. Za takový přestupek hrozí pokuta 2 tisíce korun na místě. Pokud ji dotyčný odmítne zaplatit, peněžní sankce ve správním řízení je 1 500 až 2 500 korun.

Server Pražská drbna uvedl, že jenom pár hodin po umístnění značek už ulicí na koloběžkách projíždělo několik lidí v obou směrech.

Praha 1 se opírá i o názor svých obyvatel a lidí, kteří v této městské části pracují nebo ji pravidelně navštěvují. V létě uspořádala anketu, ve níž se jich ptala, zda podporují plošný zákaz elektrických koloběžek a zda jim někdy stály na chodníku v cestě. 85,5 procent oslovených se vyjádřilo, že jim elektrokoloběžky vadí a že by měly být zakázány. Necelých sedm procent se zákazem nesouhlasí. Kromě toho téměř 92 procent respondentů uvedlo, že jim koloběžka opakovaně překážela na chodníku. Nestalo se to dvěma procentům.

Přivítali byste plošný zákaz elektrokoloběžek v Praze?

celkem hlasů: 142

„Současně připravujeme místní referendum, které by mělo vyjádřit vůli občanů na Praze 1, jestli tady skutečně koloběžky chtějí, nebo ne. Jsme přesvědčeni, že nikoli. To bude další tlak na město, aby celoměstské řešení přineslo. My můžeme jít po jednotlivých ulicích, je to složitý a dlouhodobý proces. Jsou to úřední kroky, které trvají,“ říká Radoměřská.

Ryvola doufá, že „na magistrátu dostanou konečně rozum“ a dva roky připravované celoplošné nařízení schválí. Zároveň se na to ale nespoléhá a plánuje další kroky.

„Když se to osvědčí, budeme žádat o další ulice. Máme předběžně schválené, že kdybychom to chtěli rozšířit na větší plochy, tak by to asi nebyl úplný zákaz elektrických koloběžek, ale mělo by to být třeba vypnutí motoru. Dovedu si to představit všude na pěších zónách. Přemýšlíme o ulicích, kde je největší sklon, protože tam se dosahuje největší rychlosti a tam hrozí reálné nebezpečí,“ říká radní.

Počet sdílených kol v Praze roste, parkování však nemá jednotná pravidla

Společnosti Bolt a Lime, které v metropoli sdílené elektrokoloběžky provozují, Ryvola podle svých slov o zákazu neinformoval. „Nehodlám se s nimi bavit, protože oni nic nedodržují. Chovají se tak, že si mohou dovolit všechno. Před rokem jsem tyto společnosti požádal, aby před Mánesem neparkovaly. Do 24 hodin bylo všechno posunuté o 100 metrů, do týdne to bylo zpátky a je to tam dodneška,“ stěžuje si Ryvola.

Upozorňuje, že po cestě z magistrátu na Nerudovu ulici napočítal 14 nesprávně zaparkovaných koloběžek. Zároveň podotkl, že kdyby se kupříkladu 20 lidí o koloběžky staralo a parkovalo je na vyhrazená místa, nebylo by třeba instalovat značky.

Koloběžkáři si za to můžou sami. Rizikovým chováním se řítí k nehodám

„Skutečné řešení je funkční infrastruktura, edukace jezdců a koordinovaný postup, ne bezhlavé zákazy. Namísto fungujícího řešení se teď Praha 1 raději vydává cestou dalších značek v už tak ‚přeznačkované‘ Praze. Navíc značek, u kterých není ani jasné, jestli podle právních předpisů vůbec existují a jak se budou vymáhat,“ reagovala na osazení nové značky ředitelka pro veřejnou politiku společnosti Lime Lucie Krahulcová.

Na otázku, zda Lime chystá kvůli zákazu změny v aplikaci, odpověděla Krahulcová, že společnost uživatele dlouhodobě vyzývá k dodržování platných dopravních předpisů a je na nich samotných, aby se jimi řídili.

Značku Jiný zákaz B32 konzultovala radnice Prahy 1 se státní policií i s odborem dopravy magistrátu. Má také dodatek „Mimo zásobování nebo se souhlasem MČ Praha 1“. O výjimku k vjezdu si podle Ryvoly mohou požádat vlastníci soukromých koloběžek, zásobování nebo třeba kurýři, kteří rozváží jídlo.

„Byli bychom rádi, kdybychom dopravu malých věcí dostávali právě na kola a koloběžky. Chceme, aby se tady naše děti nedusily. Děsí mě, když vám pizzu přiveze auto se spalovacím motorem, to je prostě špatně,“ poznamenává Ryvola. Radnice podle něj chce bezemisní způsob dopravy dotovat, bude to řešit příští rok. Radní v této souvislosti poukázal na výsledky měření kvality ovzduší, ze kterého vyšla Praha hůř než Ostrava.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Zvládne jízdu v mokru i kočičí hlavy. Projeli jsme novou koloběžku Xiaomi

Elektrická koloběžka Xiaomi Electric Scooter 5 Max

Už pátá generace populárních elektrických koloběžek Xiaomi vozí jezdce především v městském...

Sdílené elektrokoloběžky v Praze mají skončit, nová regulace s nimi nepočítá

Elektrokoloběžky a sdílená kola pohozená před přechodem na Staroměstském...

VIDEO Praha nepočítá s tím, že by v připravovaném systému pro provoz sdílených dopravních prostředků...

Koloběžkáři si za to můžou sami. Rizikovým chováním se řítí k nehodám

Švédská studie se zaměřila na to, co stojí za nehodami řidičů e-koloběžek. Vinu...

Řízení jednou rukou, projížďky ve skupině. Ale taky inscenované bouračky. To jsou nejčastější...

Fajnová a hlavně legální. Projeli jsme nejlepší městskou koloběžku Segway

Segway KickScooter P100SE

VIDEO Model KickScooter P100SE od značky Segway představuje prakticky tu nejlepší elektrokoloběžku, jakou...

OBRAZEM: Co pofrčí mezi elektrokoloběžkami. Žihadla s NFC zamykáním a tuning

Koloběžky značky Vsett a Techlife (FOR BIKES 2022)

V rámci cyklistického veletrhu FOR BIKES 2022 jsme zavítali na stánek se značkami elektrických...

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“, které se věnovalo změně režimu

Policie v sobotu několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě bylo přibližně tisíc příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

Muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva, vstupenky je nutné rezervovat

Dva měsíce budou v pražském Národním muzeu k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Jde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých předků člověka...

Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle...

V Průhonicích navrtali plynové potrubí, nejméně 100 lidí museli evakuovat

V Průhonicích u Prahy začal v úterý dopoledne po porušení potrubí při podvrtávání silnice unikat plyn. Okolní objekty muselo kvůli tomu opustit nejméně 100 lidí. Na místě zasahovali hasiči z Říčan,...

26. srpna 2025  13:20,  aktualizováno  15:21

Nečekaný úspěch Prague Lions v evropské společnosti i nejistá budoucnost

Prague Lions se ve třetí sezoně profesionální evropské ligy amerického fotbalu ELF konečně prosadili. Pražský tým se stal jedním z největších překvapení sezony a až do závěru základní části bojoval o...

26. srpna 2025  14:40

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Do Nerudovy ulice na Malé Straně nesmí elektrokoloběžky. Radnice Prahy 1 na jejím začátku a konci v úterý osadila dvě dopravní značky, které vjezd zakazují. Jedná se o první takové v celé republice....

26. srpna 2025  14:32

Signal Festival otevře stálou galerii digitálního umění v Staroměstské tržnici

Signal Festival otevře na začátku letošního října v Praze stálou galerii digitálního a imerzivního umění s názvem Signal Space. Prostor zpřístupní v dlouhodobě uzavřené Staroměstské tržnici. Na ploše...

26. srpna 2025  13:47

Nedostupná Praha. Vlastní byt tu vyjde na 15 ročních mezd, dohání Amsterdam

Vlastní bydlení v Praze je třetí nejdražší ze srovnávaných evropských metropolí. V žebříčku jsou nad českou metropolí už jen Amsterdam a Athény. I na tato města se ale Praha povážlivě dotahuje....

26. srpna 2025  12:08

Trojice sbírala na poli makovice a vařila heroin, jeden klient se předávkoval

Pražští kriminalisté zadrželi tři lidi podezřelé z výroby a prodeje omamných a psychotropních látek, konkrétně heroinu. V úterý o tom informovali na svém webu. Po výrobcích drogy začali pátrat v...

26. srpna 2025  11:06

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Rozstřel

Letiště Praha čeká v příštích letech velká proměna. Vedle plánované paralelní dráhy a modernizace terminálů se chystá také projekt Airport City, který má využít pozemky letiště k dalšímu rozvoji....

26. srpna 2025

Už se zase kýve. Metronom na Letné je po dvouleté renovaci opět funkční

Na pražské Letné se po více než dvouleté generální opravě rozhýbal metronom. Rozsáhlá renovace stála téměř dva miliony korun. V pondělí to sdělila společnost PSN, která je vlastníkem metronomu. Obří...

26. srpna 2025  9:27

Ceny nemovitostí lámou rekordy. U některých už se ale karta obrací

První pololetí ukázalo, jakou dynamiku dokáže získat realitní trh po oživení toho hypotečního. „Zásah“ však není rovnoměrný, vykazuje značné regionální rozdíly. Zatímco některé lokality zažívají až...

26. srpna 2025

Z policistů měl hrůzu, ale byl to dobrák, říká bratr muže zastřeleného v Ďáblicích

Zatímco zásahová jednotka vtrhla do bytu, snažil se utéct oknem. Tam ale na muže čekal policista, který ho uprostřed seskoku dvakrát střelil. Sedmačtyřicetiletý recidivista pak na následky zranění v...

25. srpna 2025  16:03,  aktualizováno  19:07

Znamením průvodce je svazek těžkých klíčů. Reportér si roli zkusil na Křivoklátu

Premium

Jaké je provázet turisty po Křivoklátu? Kolik váží klíče od pevnosti? Reportér iDNES.cz si vyzkoušel roli průvodce, prošel s výpravou interiéry starého hradu a nakonec těžký svazek klíčů vrátil...

25. srpna 2025

Rostou nástupiště, podchody i lávka. Podívejte se na přestavbu smíchovského nádraží

Nový podchod i lávka vznikají v rámci rozsáhlé přestavby v areálu smíchovského nádraží. Na konci příštího roku pasažérům budou sloužit na smíchovském nádraží dvě nová nástupiště, stavaři poté...

25. srpna 2025  13:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.