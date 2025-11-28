Z mostu do Vltavy naházeli jedenáct elektrokoloběžek, dvojici hledá policie

  13:56
Policisté pátrají po dvojici neznámých mužů, kteří v pondělí v noci naházeli z pražského Čechova mostu do Vltavy jedenáct elektrokoloběžek. Oba výtečníky natočila kamera, přesto se je zatím nepodařilo dopadnout. Policie proto žádá o pomoc i veřejnost.

Koloběžky muži naházeli do vody v půl jedné v noci, pak odešli neznámo kam.

Druhý den na místě zasahovali policisté z poříčního oddělení. Ti s potápěči a novým plavidlem POLKA, které je vybavené ramenem pro vytahování předmětů z vody, vytáhli elektrokoloběžky zpět na břeh.

Policie během adventu posiluje dohled. Do ulic nasadí hlídky s dlouhými zbraněmi

Pachatelé způsobili škodu za bezmála 200 tisíc korun a jsou podezřelí z trestného činu poškození cizí věci. Za to jim hrozí až jeden rok za mřížemi. Policisté žádají všechny svědky, kteří některého z mužů poznají, aby své informace sdělili na lince 158.

Sdílené elektrokoloběžky, které jsou k zapůjčení v ulicích Prahy a dalších městech, často čelí silné kritice místních obyvatel i samospráv.

Parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé, především turisté, nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce. Pražští radní v říjnu schválili nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek.

