Jen za prvních devět měsíců letošního roku policisté evidují 110 nehod, meziročně o více než polovinu. Často v nich navíc figurují i děti a nezletilí.
Zatímco v roce 2023 policisté evidovali 29 nehod, o rok později už 53 a v loňském roce 85. Letos však zaznamenali už 110 nehod pouze za prvních devět měsíců.
„V rámci Středočeského kraje evidujeme padesátiprocentní nárůst dopravních nehod, co se týče elektrokoloběžek, oproti loňskému roku,“ uvedla policejní preventistka Veronika Borovičková.
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Nejvíce zranění při nehodách elektrokoloběžek ve Středočeském kraji souvisí s nepřiměřenou rychlostí. Podle policejních statistik si nehody způsobené touto příčinou vyžádaly 70 lehkých a 11 těžkých zranění.
Další častou příčinou je nesprávný způsob jízdy, při kterém utrpělo 41 lidí lehká a čtyři těžká zranění. Významnou roli hraje také nedání přednosti v jízdě nebo nedostatečná pozornost při řízení.
Mezi nesprávný způsob jízdy patří například i jízda ve dvou. Že na jednomístné elektrokoloběžce smí jet pouze jeden člověk, připomínají také pracovníci BESIP. „Chodíme ráno před školy, důrazně žádáme ty žáky, ty lidi, ty uživatele, aby nám nejezdili ve dvou,“ popsal pro iDNES.cz koordinátor BESIP pro Prahu Oldřich Kasl.
Podle něj se pracovníci setkávají i s případy, kdy rodiče na elektrokoloběžce převážejí své děti.
Na dodržování pravidel se zaměřují také středočeští policisté. „Chodíme po školách, kontrolujeme jezdce na elektrokoloběžkách po parcích a kontrolujeme, zda děti na elektrokoloběžce můžou jezdit, nebo ne,“ popsala Borovičková.
Pokud dítě používá stroj, na kterém jezdit nesmí, policisté podle ní kontaktují rodiče a dítě jim předají. „To je preventivní akce, a pokud dítě opakovaně na té elektrokoloběžce chytíme, tak pak už přichází represe,“ dodala.
Jezdci na běžných elektrokoloběžkách, které jsou z pohledu zákona jízdními koly, navíc nesmějí jezdit po chodníku. Výjimku mají pouze děti mladší deseti let. Naopak osoby do 18 let pak musí mít při jízdě řádně nasazenou a upevněnou přilbu.
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Policisté navíc upozorňují nejen na používání ochranných pomůcek, ale také na technické parametry elektrokoloběžek. Ne každý stroj totiž zákon posuzuje stejně jako jízdní kolo.
„Aby dítě na elektrokoloběžce mohlo jezdit, tak elektrokoloběžka musí splňovat náležitosti jízdního kola, a tam je výkon do 250 wattů a rychlost do 25 kilometrů,“ vysvětlila Borovičková. U elektrokoloběžek s vyšším výkonem nebo rychlostí je už podle ní zapotřebí řidičské oprávnění.
Čtvrtinu zraněných tvoří nezletilí
Z policejních statistik vyplývá, že od začátku roku 2023 do konce letošního září mělo při těchto nehodách následky na zdraví celkem 226 lidí. Z toho bylo 58 dětí a dospívajících mladších 18 let, tedy přibližně čtvrtina. Nejpočetnější skupinu nezletilých tvořily děti do 14 let, kterých bylo 40. Dalších 18 osob spadalo do věkové kategorie od 15 do 17 let.
Celkem letos středočeští policisté evidují při 110 nehod deset těžkých a 79 lehkých zranění. Statistiky však ukazují, že 164 z 226 zraněných lidí nemělo na sobě přilbu. Nejvíce následků na zdraví evidují policisté v odpoledních hodinách, zejména mezi 15. a 17. hodinou.
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Policisté se však dlouhodobě zaměřují na prevenci a kontrolu dodržování pravidel. Například v Kladně se v červenci uskutečnila preventivní akce, při které policisté zkontrolovali 28 účastníků silničního provozu na elektrokoloběžkách a podobných elektrických vozidlech. Ačkoliv žádný trestný čin nezjistili, setkali se s drobnějšími nedostatky.
Policie proto apeluje především na rodiče, aby při pořizování elektrokoloběžky dětem zohlednili jejich schopnosti i vlastnosti konkrétního stroje.
„Mnoho uživatelů automaticky předpokládá, že každá elektrokoloběžka má z pohledu zákona stejné postavení jako jízdní kolo,“ uvedla policejní preventistka Monika Pragerová. Vedle rychlosti a výkonu by také měli věnovat pozornost povinné výbavě a používání přilby.