Počet sdílených kol v Praze roste, parkování však nemá jednotná pravidla

Štěpánka Pavlína Borská
  13:30
Před dvanácti lety začínala firma Rekola s 16 koly myšlenkou, že Praze chybí sdílené bicykly. Nejprve repasovala darovaná kola. Následovala sbírka na Hithitu, díky níž v ulicích přibylo 100 kol. Letos v květnu se početná růžová cyklistická flotila rozšířila také o elektrokola.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jana Nedělková, MF DNES

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

„V současné chvíli máme přibližně 1 300 kol a 100 elektrokol. Vnímáme o ně dlouhodobý zájem, jsou úspěšná, lidé na nich hodně jezdí,“ řekl marketingový ředitel Rekol Jan Střecha.

„Plánujeme navyšovat počet kol ve městě a měnit starší kusy za novější,“ představil plány společnosti. Rozmach sdílených kol pokračoval v roce 2020, kdy do Prahy dovezla 800 modrých bicyklů s krytou horní polovinou zadního kola prostějovská firma nextbike.

„Momentálně v Praze provozujeme přes 1 200 mechanických kol, která jsou dostupná na více než tisícovce stanovišť,“ uvedl Dan Rambousek, marketingový ředitel nextbike. Firma nenabízí půjčování e-kol, Rambousek nicméně do budoucna takovou možnost nevylučuje. V Berouně a v Kladně už elektrokola jezdí.

V současnosti si lidé v Praze mohou vybrat z celkem 2 500 sdílených kol. K tomu 250 elektrokol nabízí společnost Lime. Jezdit se dá i na e-kolech od Boltu, který však uvedl, že jejich přesný počet nemůže sdělit.

Pokuty za špatné parkování

Rostoucí počet sdílených kol v hlavním městě s sebou nese větší nároky na parkování. Podle ročenky dopravy Technické správy komunikací za rok 2024 se ve městě nachází 4 390 dvoumístných stojanů pro všechna kola. Rekola udělují pokutu 200 korun za parkování mimo vyhrazená místa a nextbike 1 000 korun. Opakované porušení pravidel pokutují Rekola 500 korunami.

Systém parkování sdílených kol, ale i elektrokoloběžek chtěl změnit náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). V červnu představil návrh, který počítal s tím, že provozovatelé bikesharingových firem by si od města parkovací místa museli pronajmout.

Zároveň by na nich nemohly stát koloběžky, což by znamenalo jejich zákaz. Koalice ale návrh kvůli několika výhradám neodhlasovala. Hřib chtěl, aby změna platila od začátku srpna, SPOLU prosazovalo termín až v říjnu nebo v listopadu, tedy po volbách. SPOLU také tvrdilo, že materiál nebyl předložený v dostatečné kvalitě a že s ním nesouhlasily některé městské části.

„S městskými částmi se to samozřejmě probíralo, Praha 1 usilovala o co nejdřívější termín,“ reagoval Hřib. „Nemyslím si, že kdybych předložil tento návrh na jednání rady znova, že se výsledek nějak změní. Základním problémem je neochota STAN a SPOLU dodržovat sliby, které daly voličům,“ odpověděl Hřib na otázku, zda opět plánuje přijít s návrhem na radu.

Hřib označil důvody nesouhlasu svých koaličních partnerů za zástupné. Bolt i Lime by však ocenily, kdyby město nastolilo jednotná pravidla pro všechny provozovatele. „ Cestu vidíme v jasném vymezení a označení parkovacích prostor a nastavení limitů pro jednotlivé operátory tak, aby nedocházelo k zahlcení veřejného prostoru,“ řekl Marek Pazderka, Operations Manager pro mikromobilitu společnosti Bolt.

Firma na začátku července přidala do své aplikace na půjčování elektrokoloběžek a e-kol novou funkci ParkFinder, která má správné parkování usnadnit a zkrátit hledání. „Aplikace ukazuje vyznačené zóny, vyžaduje fotku zaparkovaného stroje, využívá AI pro detekci parkovacích míst a při opakovaném porušování pravidel může dojít k penalizaci uživatele,“ vysvětlil Pazderka.

Několik stovek pokut měsíčně

Už dříve zavedený nástroj ParkAssist+, který využívá AI, nedovolí jezdci koloběžku odstavit, pokud nezaparkuje na správném místě. Lime postupuje podobně. Také po svých zákaznících požaduje, aby zaparkovaný dopravní prostředek vyfotili.

„Testujeme technologii, která na základě vyhodnocení fotografie nedovolí jezdci zaparkovat špatně,“ uvedla ředitelka pro veřejnou politiku společnosti Lime Lucie Krahulcová.

„V Praze končí pokutou méně než procento všech jízd. V sezoně to znamená pár stovek případů měsíčně. Využíváme infolinku pro telefonické hlášení špatně zaparkovaných vozidel, pracujeme ale na jednodušším nástroji, aby ho veřejnost mohla snáze využívat,“ dodala.

Na rozdíl od bikesharingových firem pokutují provozovatelé elektrokoloběžek jezdce, až když poruší pravidla podruhé.

24. srpna 2025  13:30

