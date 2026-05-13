Požár elektrokol na ulici zkoušel uhasit svědek, do akce se zapojili i strážníci

Autor:
  18:21
Hlídka strážníků zpozorovala v úterý při noční kontrole hořící elektrokola v Příběnické ulici na Praze 3. Na místě stál muž, který se pokoušel plameny vlastními silami uhasit. Strážníci se k němu okamžitě připojili a hasili pomocí barelu s vodou, který mají ve služebním vozidle. Na pomoc následně přijeli i hasiči.

Kola byla naskládaná na sobě a hořela. Jakmile se podařilo oheň alespoň dočasně zmírnit, vytáhli policisté z hromady čtyři kola, která nebyla plamenem zasažena. Spolu s přítomným mužem se pak pokoušeli plameny udržet pod kontrolou. Definitivně ale zasáhli až přivolaní hasiči.

„Došlo k požáru jednoho elektrokola. Zasaženy byly ale dohromady tři. Na místě zasahovalo jedno družstvo ze stanice Sokolská,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.

„Hasili jsme tlakovou vodou a následně zkontrolovali termokamerou,“ doplnil.

Na místo následně přijela policie, která si případ převzala k dalšímu šetření. Škoda na poničených elektrokolech byla vyšetřovateli předběžně odhadnuta na 60 tisíc korun.

Nikdo z přítomných neutrpěl podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové žádné zranění.

