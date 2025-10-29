Dopravní podnik prosazuje zákaz elektrokol v metru. Děsí se požáru v tunelu

Autor: ,
  14:04
Pražský dopravní podnik (DPP) varuje před nebezpečím, které představuje přeprava elektrických kol a koloběžek ve veřejné dopravě. Navrhuje v té souvislosti úplný zákaz jejich přepravy v metru a částečně i v dalších oblastech MHD v metropoli. Omezení by se netýkalo vybraných linek a výjimku by měly zdravotní pomůcky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
16 fotografií

O svých záměrech už DPP minulý týden v úterý informoval dopravní výbor hlavního města. Nyní bude projednávat příslušnou úpravu smluvních přepravních podmínek.

„Pro zajištění bezpečnosti cestujících uvnitř vlakové soupravy metra a eliminaci případů náhodného vypuknutí požáru elektrokoloběžek a elektrokol nelze vhledem k charakteru a organizaci MHD zajistit jiná účinná preventivní opatření než zákaz jejich přepravy,“ vyjádřil se pro iDNES.cz mluvčí DPP Daniel Šabík.

Oprava Staroměstské po požáru potrvá měsíc, stanice metra zůstane zavřená

Úprava smluvních podmínek spadá pod společnost ROPID coby jejich autora a organizátora pražské dopravy.

Dobrým příkladem je podle Šabíka letecká doprava. Naprostá většina společností elektrokola ani elektrokoloběžky na palubu letadel nepouští. Baterie z notebooků, mobilních telefonů a jiných malých elektronických zařízeních nepředstavují takové bezpečnostní riziko. Také v jejich přepravě však platí kapacitní limity, například v případě power bank.

Likvidace požáru elektrokoloběžky v centru Ostravy (6. února 2024)
V zásilce, která vybuchla, byla baterie do elektrokola.
Podpora z baterie se dá také kompletně vypnout, v tu chvíli ale musí cyklista počítat s tím, že veze nejen vlastní váhu, ale i váhu elektrokola, která je vyšší než kolik mají běžná MTB.
Síť veřejných dobíjecích stanic na elektrokola je například v sousedním Rakousku velmi hustá. I v Česku člověk nabíjecí stanice potkává stále častěji.
16 fotografií

DPP se zaměřuje hlavně na podzemní dopravu. Přeprava elektrokol by se zde zakázala úplně. „Metro je především s ohledem na svou kapacitu významným přepravním prostorem pro cestující veřejnou dopravou, o to větší musíme klást důraz na jejich bezpečnost,“ sdělil pro iDNES.cz končící náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib.

Tramvajová doprava bude představovat jedinou výjimku a to pouze ve vybraných úsecích. „Částečně zakázána je přeprava elektrokoloběžek a elektrokol například ve Vídni, Kodani nebo Bruselu,“ řekl Šabík.

Londýnské metro zakáže přepravu elektrokol. Po nedávné nehodě má obavy z požárů

Podle Hřiba se zákaz nebude vztahovat na zdravotní pomůcky. „Mimo diskuzi je možnost přepravy takzvaných kompenzačních pomůcek pro pohybově znevýhodněné osoby,“ uvedl. Zmíněné nástroje mohou mít podle jeho vyjádření podobu elektrokol či elektrokoloběžek. Jejich převoz by zůstal povolený. „A na tom se nic měnit nebude,“ ujistil Hřib.

Likvidace požáru v metru je obtížná

S nečekanými požáry se potýkaly evropská města jako Londýn, Barcelona, Madrid. „Při těchto mimořádných událostech v metru se potvrdila velmi obtížná evakuace cestujících, rychlý nástup požáru a vývin hustého toxického dýmu a velmi komplikovaná likvidace požáru,“ řekl Šabík. „V Irsku je zákaz elektrokoloběžek ve veřejné dopravě dokonce celostátní.“

Přepravu elektrokol a elektrokoloběžek ve veřejné dopravě zakázala i řada českých měst. V Brně, Plzni ani v Ústí nad Labem zákaz v MHD platí, ačkoliv provozují pouze nadzemní veřejnou dopravu.

Po výbuchu elektrokoloběžky hořel dům v Ostravě. Desítky lidí se zranily, zemřel pes

„V této oblasti je nutné se poučit a inspirovat v zahraničí a nečekat, až se nějaká mimořádná událost s požárem eletrokoloběžky nebo elektrokola s dopady na zdraví nebo dokonce životy cestujících odehraje i v metru v Praze,“ varoval Šabík. ROPID bude dbát na maximální bezpečí cestujících a zajistit vymahatelnost v případě porušení zákazu.

Baterie se čím dál častěji prokazují jako nestabilní. Podle článku iDNES.cz čeští hasiči zaznamenali stoprocentní nárůst nehod a požárů, při kterých hrála roli elektrovozidla, bateriový pohon, hybrid, vodík nebo fotovoltaika. Nejčastěji, ve 26 případech, řešili požáry právě elektrokol, koloběžek a motocyklů. K požáru většinou došlo v garáži nebo ve sklepě při nabíjení vozidla.

Stopka pro sdílené elektrokoloběžky v Praze. Radní odsouhlasili regulaci

V současné době umožňuje DPP v Praze přepravu všech typů jízdních kol. Povolení se týká elektrických i běžných koloběžek, kol i monokol. Majitelé s nimi smí do metra, vlaku, vybraných úseků tramvajových linek, na lanové dráhy i na přívozy. Pouze přeprava v autobusu je omezena na linku 147. Od příštího roku začne platit zákon, který po Praze znemožní parkovat elektrokoloběžky na nově vyznačených parkovacích místech. Město si slibuje, že přístroje tak kompletně vymizí z ulic.

Měla by se zakázat přeprava elektrokol v metru?

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Nejčtenější

Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté

Premium

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Středočeští a pražští hasiči odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Hoří tři průmyslové haly a menší administrativní budova, jednu z nich bude nutné rozebrat těžkou...

Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah

Vrah Yaroslav Yarynych, kterého propustila před pár dny Psychiatrická nemocnice v Bohnicích na vycházku, při níž testovala, jestli je možný jeho návrat do společnosti a z níž se nevrátil, ve středu...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Konec jedné éry. Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8

Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...

Když se sny plní. Martinec si užil ostrý start na Letné, musí ale zlepšit defenzivu

Ač obránce, pro tým byl víc prospěšný v útoku než před vlastní bránou. „Ofenzívu mám rád. I ze stopera jsem schopný kluky vepředu podpořit, to je moje silná stránka,“ říká sparťan Jakub Martinec.

29. října 2025  14:30

Dopravní podnik prosazuje zákaz elektrokol v metru. Děsí se požáru v tunelu

Pražský dopravní podnik (DPP) varuje před nebezpečím, které představuje přeprava elektrických kol a koloběžek ve veřejné dopravě. Navrhuje v té souvislosti úplný zákaz jejich přepravy v metru a...

29. října 2025  14:04

Ryšavý se proměnil ve střelce. Jágr znovu chyběl: Rozhoduje se ze dne na den

To je proměna! V Liberci nedal za 12 zápasů ani gól, po přesunu do Kladna se hokejový útočník Martin Ryšavý rozstřílel. Za čtyři zápasy čtyři trefy, neušetřil ani „své“ Tygry. I díky jeho zásahu...

29. října 2025,  aktualizováno  12:05

Čas strávený u videa se vyplatil. Spokojený Kuchta prolomil čekání, pomohla i intuice

Nad hlavou stejně jako fotbaloví rozhodčí vykouzlil oběma rukama obrazovku a rezolutně ukázal na středový puntík. Sparťanský útočník Jan Kuchta nejdřív pobavil diváky, jenže nakonec i jeho trefu...

29. října 2025

Skoro 200 tisíc za metr čtvereční v Praze. I to může být časem průměrná cena bytu

Suma kolem 200 tisíc korun za metr čtvereční? I to může být zanedlouho průměrná cena bytu v metropoli. Navzdory vysokým cenám letos prodeje jednotek lámou rekordy, jak ukazují aktuální data....

29. října 2025  9:50

Inspirace i Ligou mistrů. Jak kouč Priske se sparťany řešil mizérii v zakončení

Aby pozitivních zpráv ve sváteční večer pro fanoušky sparťanských fotbalistů nebylo málo, jednu přinesl i trenér Brian Priske. „Doufáme, že brzy na hřišti uvidíme i Lukáše Haraslína,“ pronesl na...

29. října 2025  6:25

Převrácený kamion blokoval v Praze nájezd na dálnici dlouhé hodiny

Převrácený kamion zablokoval v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leželo na boku. Komplikace trvaly několik hodin, komunikaci se podařilo znovu zprůjezdnit až...

28. října 2025  16:55,  aktualizováno  29. 10. 6:17

V Lize mistrů druhá prohra. Nymburská defenziva tlaku Alby Berlín neodolala

Nymburští basketbalisté podlehli ve 3. kole Ligy mistrů na palubovce Alby Berlín 78:94 a připsali si ve skupině B po úvodní výhře druhou porážku. Nezabránil tomu ani 20 body Sir’Jabari Rice. Na...

28. října 2025  16:08,  aktualizováno  29. 10.

Přišli jsme o gól roku, litoval Veselý po zásahu videa. Na Spartě úřadovalo třikrát

Dvě ze tří zkoumaných situací byly minimálně sporné. A shodou okolností byl u obou Jakub Martinec. Nejdřív měl sparťanský stoper štěstí, když po jeho souboji videorozhodčí doporučili odvolat gól...

28. října 2025  20:25

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

28. října 2025  16:05,  aktualizováno  19:07

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Olymp se sklonil. Pražské volejbalové derby hravě vyhrály Lvice

V extralize volejbalistek se po více než 11 letech hrálo pražské derby a Olymp v něm ve své hale nečekaně podlehl nováčkovi nejvyšší soutěže Lvicím hladce 0:3. Vítězný celek se po dohrávce třetího...

28. října 2025  17:19

Přemnožení divočáci děsí Pražany. Městská část odmění myslivce za odstřel

Už od léta se obyvatelé Prahy 5 potýkají s přemnoženými divokými prasaty v blízkosti svých příbytků. Tuto spárkatou zvěř vídají lidé denně například na Malvazinkách, Waltrovce, v Košířích, ale také v...

28. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.