Do pražského provozu míří nový elektrobus. Úspěšně prošel testováním

Tam se totiž testovalo dobíjení. „Potřebovali jsme jej s předstihem vyzkoušet na nabíjecí trolejové infrastruktuře, kterou jsme postavili na Strašnické a Želivského, respektive v samotné garáži Vršovice a také realizovat prvotní školení na základní obsluhu a údržbu,“ vysvětlila na Facebooku dopravního podniku mluvčí Řehková.

Po dokončení homologace elektrobus převzal dopravní podnik a po polepení všemi piktogramy jej přihlásil do registru.

Elektrobusů na pražských silnicích by mělo už brzy přibýt. Nových vozů by mělo být třináct a jezdit by měly začít v průběhu letošního února. Vozy mají celovozovou klimatizaci a dokážou přepravit 69 lidí. Podle výrobce Škoda Electric je jejich dojezd 100 kilometrů.

„Bude se jednat o nové dvanáctimetrové plně nízkopodlažní vozy s komfortní výbavou – například celovozovou klimatizací, pohodlnými sedadly, sofistikovaným informačním systémem a pokročilým energetickým managementem celé flotily vozidel,“ řekl již dříve o elektrobusech předseda představenstva a prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina.

Od dosud provozovaných elektrobusů se liší tím, že topení a klimatizace fungují čistě na akumulátory. Vozy navíc neprodukují emise oxidu uhličitého a dalších škodlivých látek. Jejich využitím tak Praha přispěje k čistějšímu ovzduší.