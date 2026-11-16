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Na vybraných příměstských linkách budou jezdit elektrobusy, oznámili radní

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  14:01
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: PID

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Dopravci, kteří obsluhují vybrané příměstské trasy Pražské integrované dopravy, si budou muset pořídit elektrobusy. V pondělí o tom po jednání Rady hl. m. Prahy informoval dosluhující náměstek pro dopravu Jaromír Beránek. Elektrobusy by na šesti trasách měly začít jezdit v letech 2028 až 2029.

Pokud firmy nezískají na koupi bezemisních vozidel dotaci, bude jim náklady kompenzovat Praha spolu se Středočeským krajem. Podle Beránka budou náklady činit zhruba 35 až 40 milionů korun každý rok až do konce smlouvy, tedy do roku 2034.

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Rozhodnutí se týká oblastí Líbeznicka, Brandýska, Slánska, Sedlčanska, Říčanska a linky 377, která spojuje Prahu a Kostelec nad Labem. Celkem by v těchto oblastech mělo začít jezdit 43 elektrobusů.

„Stávající smlouva pokrývá období let 2024 až 2034. Zhruba v polovině využíváme možnost vyhrazené změny smlouvy. Dopravci pořídí náhradou za stávající dieselové autobusy bateriové autobusy v podobě standardních i kloubových,“ uvedl Beránek.

Díky zavedení bateriových autobusů bude Praha lépe plnit cíle klimatického plánu. Využití elektrobusů bude podle něho pohodlnější i pro cestující, protože vozy jsou tišší.

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