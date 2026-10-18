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Stále víc elektromobilů brázdí středočeské silnice. Přibude i bezemisních autobusů

Robert Božovský
  10:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Když se mluví o elektromobilitě v Česku, je pozornost směřována zejména na Prahu. V závěsu za metropolí je Středočeský kraj. Důvodem je rozvinutá dálniční síť, která ho protíná, i desetitisíce Středočechů, kteří do Prahy denně dojíždějí za prací. V kraji proto přibývá čistě elektrických vozů nejrychlejším tempem v republice.

Podle posledních dostupných dat je zde nyní registrováno přibližně 11,5 tisíce bateriových elektrovozů, přičemž ještě před dvěma lety jich tu byla méně než polovina.

Nejvíce registrací má Mladá Boleslav, především díky zázemí Škody Auto, druhé jsou Černošice v Praze-západ s vysokým podílem rodinných domů.

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A právě příměstské dojíždění vytváří pro elektromobily ideální podmínky. Trasy mezi Kladnem, Berounem, Benešovem a Prahou měří většinou 30 až 60 kilometrů. A to je vzdálenost, kterou moderní elektromobil zvládne bez nutnosti průběžného dobíjení.

Nahrává více možností dobíjení

Lehce zvýšený zájem o koupi elektromobilu registruje třeba Josef Krupička, majitel firmy Auto Jokr z Brandýsa nad Labem.

„Několik elektroaut v nabídce máme. Rozvíjí se síť dobíjecích stanic a přibývá i těch, kteří mají možnost dobíjet elektrovůz doma nebo v práci. A je i skupina lidí, kteří si libují v moderní elektronice, a elektromobil se tak stává jejich koníčkem. Bývá v rodinách druhým vozidlem, doplněk ke klasickému benzinovému nebo naftovému,“ vysvětluje.

Bazarové elektroojetiny podle něj kupují především soukromníci, zatímco firmy mají zájem o nové.

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Středočeský kraj si dlouhodobě drží první místo mezi regiony v objemu veřejného dobíjení. K vysokému odběru přispívá právě poměrně hustá síť dobíjecích stojanů kolem metropole. I přes výrazný posun však region naráží na limity.

Zatímco majitelé rodinných domů nemají s nabíjením problém, obyvatelé bytových domů na sídlištích v Kladně, Kolíně či Příbrami narážejí na nedostatek veřejných pomalých stanic pro noční dobíjení.

Dobíjecích bodů v kraji však stále přibývá. Například společnost ČEZ jich tady provozuje už 240. Mezi nejvytíženější patří stanice u obchodních center a silných dopravních tahů směrem z Prahy, tedy například u dálnice D1 v Lokti, Tuchoměřicích nebo Jinočanech.

Jejich výkon v minulých dnech zvýšily ultrarychlé stojany u Retail Parku v Úvalech, které nahradily původní, pomalejší typy.

„Středočeský kraj je lídrem v objemu veřejného dobíjení elektrovozidel v naší síti. Zákazníci v ní za první pololetí letošního roku odebrali 1,8 milionu kilowatthodin energie. K tomu se přibližuje jen Praha s 1,4 milionu kilowatthodin. Zájem o stanice se projevil i velkým meziročním přírůstkem, který činil 33 procent. Při jednom dobíjení uživatelé doplnili v průměru 26 kilowatthodin elektřiny,“ informoval mluvčí společnosti Martin Schreier.

Přibudou elektrobusy

Na bezemisní dopravu postupně přechází také středočeská veřejná doprava. Cestující se na vybraných autobusových linkách dočkají dalších moderních vozidel.

V letech 2028 až 2030 má být do provozu postupně nasazena bezmála padesátka elektrických autobusů, které mají po krajských silnicích najet bezmála 3,9 milionu kilometrů.

Počítá s tím nový návrh na rozvoj ekologických vozidel, který v září schválili krajští zastupitelé. Součástí projektu je i vybudování doprovodné infrastruktury v podobě dobíjecích stanic v areálech dopravců nebo na vhodných konečných zastávkách.

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„Zkušenosti s provozem elektrických autobusů jsme nasbírali na vybraných linkách a nyní chceme tuto bezemisní technologii rozšiřovat na další spoje. Zkraje roku 2028 vyjede na Líbeznicku jedenáct elektrických autobusů, tři další kratší nasadíme také na městských linkách v Mělníku. Postupem času budou jezdit i na spojích mezi Prahou a Slaným nebo na linkách na Sedlčansku a kolem Říčan,“ popsal plány radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).

Kraj chce i po roce 2030 navyšovat podíl ekologických vozidel v provozu. Aktuálně je v přípravě například projekt elektrifikace linky z Prahy do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

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