Elektřina jde do Prahy přes tři rozvodny, výpadek lze nahradit do desítek minut

Prahu dnes dopoledne postihl masivní výpadek proudu, způsobila ho technická závada v rozvodně na Chodově. Podle PRE se výpadek dotkl až čtvrtiny odběratelů elektřiny v metropoli, tedy asi 200 tisíc zákazníků.

„Pokud dojde k výpadku, máme v některých lokalitách, především v centru města, takzvaný automatický záskok, kdy dojde v řádu sekund k přepojení na jinou rozvodnu. Pokud dojde k rozsáhlejším výpadkům, řeší situaci náš dispečink společně s dispečinkem provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Jak rychle lze výpadek nahradit, bylo možné vidět dnes. Šlo řádově o desítky minut,“ řekl Hanzelka.

Do Prahy přichází elektřina ze čtyř základních směrů totožných se světovými stranami, a to po vedeních nadřazené energetické soustavy ve vlastnictví ČEPS z elektráren.

Elektřina do Prahy míří z mělnické elektrárny, z Dukovan, Chvaletic, Temelína, Vltavské kaskády a elektráren na severu Čech.

Ve hlavních rozvodnách se mění napětí ze 400 kV na 110kV. Části 110kV rozvoden už jsou v majetku PREdistribuce, tedy dceřiné společnosti PRE. Tyto rozvodny posílají napětí 110 kV do dalších, kde se mění na 22 kV, jde například o rozvodny Holešovice, Pražačka, Černý Most, Smíchov, Pankrác, Červený Vrch, Praha – Střed, Karlín, Karlov nebo Běchovice.

Z těchto rozvoden jde napětí 22 kV do distribučních trafostanic, kterých je po Praze více než tři tisíce. A z těchto distribučních trafostanic jde už jen 400 V do jednotlivých objektů.

Dnešní výpadek byl v části nadřazené soustavy, tedy v 400 kV rozvodně Chodov, která patří ČEPS. Následně zůstaly bez elektřiny menší rozvodny 110 a 22 kV, například na Bohdalci, Chodově nebo rozvodna Střed. „Dispečeři automaticky začali dálkově posílat elektřinu z těch míst, kde jsme ji měli z jiných zdrojů, do oblasti, která kvůli výpadku z jihu zůstala bez elektřiny,“ uvedl Holubec.

Přepojování a manipulace trvá řádově desítky minut, musí se prověřit všechny technické možnosti a eliminovat případné rizikové trasy.

„Ale což se ukázalo i dnes, do hodiny by mělo být vše z jiných směrů pod napětím. V Praze jsme schopni si takto poradit se zásadním výpadkem i dvou vstupních míst do města s tím, že záleží i na ročním období a nárocích města na elektřinu. V zimě by to bylo složitější a na hraně než například nyní, kvůli předpokládané vyšší spotřebě,“ dodal Holubec.

ČEPS uvedl, že už v rámci přípravy provozu se počítá s tím, že v případě výpadku jednoho nebo více transformátorů v rozvodně existuje dostatečná kapacita v sousedních rozvodnách pro obnovení dodávek.

„Rychlost této obnovy je velmi rozdílná, v některých jednodušších případech se jedná o jednotky minut. V komplikovanějších situacích vyžadujících vyšší nasazení dispečera distribuční společnosti to může trvat desítky minut, kdy se postupně přepojují dodávky na sousední rozvodny, jako tomu bylo například při dnešní poruše,“ řekl ČTK mluvčí ČEPS Lukáš Hrabal.

Některé rozvodny jsou provozovány paralelně a při výpadku jednoho transformátoru převezmou zatížení ostatní transformátory, aniž by se přerušily dodávky. Toto plánování provozu ČEPS úzce koordinuje s provozovateli distribučních soustav.