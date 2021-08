DPP chce do budoucna pořídit nové dieselové vozy. Mají sloužit jako pojistka

Klimatický plán hl. m. Prahy 2030 Klimatický plán do roku 2030 schválila Praha letos v květnu. Zavázala se v něm mimo jiné k tomu, že do dvaceti let sníží emise oxidu uhličitého ve městě o 45 %.

Dosáhnout toho chce několika způsoby. Tou hlavní cestou je více využívat energii z obnovitelných zdrojů, tedy například ze solárních panelů či tepelných čerpadel.

V dopravě by se měla snížit spotřeba fosilních paliv o 17 %, a to skrze podporu elektromobility a nemotorové dopravy nebo využíváním alternativních paliv v MHD.

Vedle snižování emisí při výrobě elektřiny a v dopravě chce město také snížit spotřebu energií a tepla v budovách, zvýšit podíl zeleně nebo podpořit třídění komunálního odpadu.