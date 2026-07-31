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Jsem vozíčkář a podařilo se mi spadnout, líčil muž. Jen těsně se vyhnul rybníku

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  15:57
Nepříjemný incident se stal muži připoutanému na invalidní vozík při projížďce okolo rybníku Martiňák v parku Čihadla na Praze 14. Při pokusu o přejetí dřevěného můstku nezvládl rychlost a z vozíku se převrátil. Incident se naštěstí obešel bez zranění. Přivolaní strážníci muže po krátké chvíli našli a vrátili ho zpět do sedadla.

Muži se při pádu podařilo vyhnout vodě a zůstal na dřevěném můstku, který spojuje park v jednu stezku. Díky tomu si také podle zvukového záznamu městské policie zvládl sám přivolat na na lince 156.

„Elektrický vozík může vážit až 180 kilo a návrat do sedla je tak prakticky nemožný. Proto se muž obrátil na tísňovou linku 156. Park je protkaný sítí pěšin a bez GPS je těžké přesně popsat polohu. Strážníci proto auto zanechali na kraji parku a k muži vyrazili po svých,“ uvedla na Facebooku k videu ohledně nehody mluvčí městských strážníků Irena Seifertová.

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Nepříjemný pád se naštěstí obešel bez zranění a muž tak odjel domů z místa bez jediného škrábnutí. Nic se nestalo ani jeho psovi, který svého pána na vyjížďce doprovázel.

Mluvčí u videa poděkovala za ochotu pohotovým kolemjdoucím, kteří neváhali a muži před příchodem policie přispěchali na pomoc.

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