Muži se při pádu podařilo vyhnout vodě a zůstal na dřevěném můstku, který spojuje park v jednu stezku. Díky tomu si také podle zvukového záznamu městské policie zvládl sám přivolat na na lince 156.
„Elektrický vozík může vážit až 180 kilo a návrat do sedla je tak prakticky nemožný. Proto se muž obrátil na tísňovou linku 156. Park je protkaný sítí pěšin a bez GPS je těžké přesně popsat polohu. Strážníci proto auto zanechali na kraji parku a k muži vyrazili po svých,“ uvedla na Facebooku k videu ohledně nehody mluvčí městských strážníků Irena Seifertová.
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Nepříjemný pád se naštěstí obešel bez zranění a muž tak odjel domů z místa bez jediného škrábnutí. Nic se nestalo ani jeho psovi, který svého pána na vyjížďce doprovázel.
Mluvčí u videa poděkovala za ochotu pohotovým kolemjdoucím, kteří neváhali a muži před příchodem policie přispěchali na pomoc.