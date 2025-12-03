Větší šance přežít infarkt. Kardiologové mohou klíčový přístroj napojit i v terénu

Jana Sobíšková
  16:07
Každý den v Praze postihne srdeční zástava tři až pět lidí. Kardiologové ze Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) ale dokážou velkou část těchto pacientů zachránit. A nově to zkoušejí přímo na ulici. Ve spolupráci s pražskou záchrankou se v rámci pilotního projektu vydávají do terénu, aby takového pacienta co nejrychleji napojili na život zachraňující mimotělní oběh.

To dosud dělali až na katetrizačním sále. Cílem je zkrátit dobu srdeční zástavy, a tak lékaři z takzvaného ECMO týmu VFN a záchranáři hrají o minuty.

„Když dojde k zástavě srdce, spojíme se s dispečinkem záchranky, a pokud si potvrdíme, že jde o vhodného kandidáta k napojení na mimotělní oběh na ulici, skočím já, můj kolega a perfuzionista s mobilním ECMO (přístroj na mimotělní oběh, pozn. red.) do sanitky, která nám stojí v nemocnici. Ta nás odveze k pacientovi, což stihneme do 20 až 25 minut od chvíle, kdy zkolaboval, čili velmi rychle,“ přibližuje akci vedoucí lékař ECMO programu VFN a primář II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN Jan Bělohlávek.

Technologie ECMO umí nahradit funkci srdce a plic. Díky ní ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně zachránili muže po téměř dvou hodinách bez srdeční činnosti.
Boj o každou minutu u srdeční zástavy pokračuje. ECMO zvýšilo naději na přežití
Lékař a pacient. Primář kardiologie VFN Jan Bělohlávek (vlevo) zachránil před pěti lety Jaroslava Pěkného, který po boxu dostal infarkt. Dnes si plánují zaboxovat společně.
Specializované ECMO centrum Fakultní nemocnice Olomouc je vybaveno moderní technologií pokročilé resuscitace s využitím mimotělního oběhu.
24 fotografií

Vhodný kandidát je ten, u kterého k hrudi přiložený defibrilátor doporučí výboj.

„Hodí se pro pacienty, kteří mají nějakou odstranitelnou příčinu zástavy, tedy hlavně ty s infarktem myokardu a fibrilací komor, u nichž defibrilátor doporučí šoky, jak to znáte z filmů. Pacienti, kteří mají srdeční zástavu s asystolí, což je úplné zastavení elektrické i mechanické činnosti srdce, mají většinou příčiny, které stejně nevyřešíme, a jejich šance na přežití je minimální nebo zcela nulová,“ upřesňuje Bělohlávek.

Dřív pacient umíral na místě

Jeho tým provádí pokročilé metody léčby ECPR (rozšířené resuscitace s využitím mimotělního oběhu, pozn. red.) při zástavě krevního oběhu od roku 2012. Program ECMO, tedy napojování na mimotělní oběh, je ve VFN ale rutinní záležitostí už od roku 2007 a podstoupila ho již tisícovka lidí.

Dříve, pokud se nemocnému neobnovil oběh, umíral na místě. V současnosti většinu z nich převezou právě na Karlovo náměstí, a to za neustálé resuscitace. V případě, že srdeční zástava trvá, jsou nemocní napojeni na mimotělní oběh.

ECMO zachránilo chlapce, který byl půl hodiny pod ledem. Pomáhá i novorozencům

U části pacientů se podle Bělohlávka obnoví srdeční funkce a krevní oběh záhy po tomto napojení a u části je nutné nejprve na katetrizačním sále odstranit příčinu srdeční zástavy.

„To je typicky uzávěr věnčité tepny u infarktu myokardu, katetrizační ošetření provádíme záhy po napojení na mimotělní oběh, aby poškození srdečního svalu bylo co nejmenší. U části pacientů však bohužel k obnově srdeční funkce dojít vůbec nemusí,“ dodává primář.

Až 40 procent pacientů ale přežije. „Myslím tím bez následků, především bez závažného poškození mozku,“ upozorňuje Bělohlávek.

Často to dopadá dobře, ale jsou i výjimky, líčí člen týmu, který vyráží k novorozencům

Lékaři VFN ročně ošetří kolem 50 takových pacientů z celkového počtu až 700 pacientů s oběhovou zástavou v Praze. Letos se ale lékaři a záchranáři pro zkrácení času při zástavě srdce do napojení na život zachraňující mimotělní oběh vydali za pacienty.

„Pacienta po příjezdu ihned kanylujeme, napojíme jej na mimotělní oběh a následně ho odvezeme společně se záchranáři k nám, většinou na katetrizační sál,“ konstatuje primář.

Lékaři zachránili muže, kterému dvě hodiny netlouklo srdce. Mozek má v pořádku

„Aktivní participace ECMO týmu VFN na přednemocniční záchraně dává lékařům možnost včas a rychleji pacientům s refrakterní srdeční zástavou (stav, kdy u nemocných se srdeční zástavou nedochází k obnově spontánní cirkulace, pozn. red.) zajistit vysoce specializovanou péči díky přednemocniční ECPR. Cílem je zvýšit šance pacientů na přežití s dobrým neurologickým výsledkem a zajištění následné komplexní, dlouhodobé specializované nemocniční péče pro tuto vysoce rizikovou populaci resuscitovaných pacientů,“ vysvětluje Daniel Rob, kardiolog II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN.

Od začátku roku do poloviny října vyjel ECMO tým k případu zástavy srdce devětkrát. Pět pacientů napojil a dva z nich přežili. „U všech pacientů jsme dosahovali daleko lepších časů, než kdyby nám je vezla sanitka do nemocnice. Takže je to cesta, na kterou jsme se vydali, a myslíme si, že ta cesta má smysl,“ uzavírá Bělohlávek.

Nejčtenější

V tlačenici na veletrhu škol kolabovaly děti. Ochranka u vstupu zabavila nože i petardy

Zásah zdravotnických záchranářů u Kongresového centra v Praze. Před vstupem na...

Obrovské problémy v pátek provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se ráno a dopoledne vytvořila tlačenice, ve které omdlelo...

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel policejní ostřikovač. (2. prosince...

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel v úterý večer policejní stříkač. Zasekl se, mnohatunový kolos tak ze škarpy vytahovali hasiči za pomoci velkého vyprošťovače. Nikdo se při události nezranil.

Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabovala doprava

V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)

Provoz tramvají a autobusů v Praze zasáhlo husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada...

Drahota maří plány obřího developera, odkládá výstavbu stovek bytů v Praze

Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově

Největší český rezidenční developer Central Group odkládá o rok zahájení všech svých nových projektů, zhruba 1000 bytů. Důvodem je to, že ceny stavebních prací a materiálů od dodavatelů jsou nyní na...

3. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  16:53

Mladíci hajlovali u židovského obchodu, při tom se fotili. Hledá je policie

Muž hajloval přímo pod kamerou, u toho se ještě nechal fotit. Hledá ho policie

Po partě mladých lidí a především trojici mužů pátrá policie. Osmičlenná skupina se o jedné říjnové noci zastavila na pražských Vinohradech před obchodem se židovskými suvenýry a tři z nich u...

3. prosince 2025  16:32

Plameny na Pražském okruhu. Vzplál autobus, hašení zastavilo provoz

Na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav se vznítil autobus. (3. prosince...

Rozsáhlý požár autobusu dnes odpoledne likvidovali hasiči na severu Prahy na pomezí Pražského okruhu a dálnice D10. Cestoval v něm jen řidič, který se drobně poranil. Příčinu požáru hasiči i...

3. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  15:41

Matka nechtěla opustit dům, zadlužený gambler ji otrávil metanolem. Dostal 15 let

ilustrační snímek

Muži, který podle obžaloby letos v lednu na Příbramsku metanolem otrávil svou matku, uložil ve středu Krajský soud v Praze 15 let vězení. Muž by měl také uhradit nemajetkovou škodu za duševní útrapy...

3. prosince 2025  15:11

Koupě bytu v Praze zůstává nejméně dostupnou mezi evropskými metropolemi

Smíchov City. Staré průmyslové zóny se mění.

Na nákup nového bytu s plochou 70 metrů čtverečních v Praze je třeba 14,8 průměrných ročních mezd. Je to o 0,7 roční mzdy méně než v první polovině letošního roku, ale o přibližně pět ročních výdělků...

3. prosince 2025  13:42

Muž přiznal pobodání Bělorusa. Měl ho za Ukrajince, tvrdí obžaloba

Městský soud se začal zabývat případem Petra Zemánka (uprostřed), který čelí...

Petr Zemánek, který čelí obžalobě z pokusu o vraždu kvůli tomu, že na jaře v Praze pobodal muže z Běloruska, ve středu u pražského městského soudu útok přiznal. Odmítl však verzi státního...

3. prosince 2025  12:35

Masožravky i obrovské houby. Botanickou zahradu v Troji rozzářily skleněné květy

V botanické zahradě v Troji se rozsvítily skleněné květy. V zimní expozici...

V botanické zahradě v Troji se rozsvítily Mechovka, Pařezovník, Hledání štěstí, Střepena, Bublinkovník nebo Serpenta. Skleněné světelné instalace rostlin a zvířat od Jiřího Pačinka loni přilákaly...

3. prosince 2025  12:31

Nebyl to trestný čin, řekl soud. Osvobodil policistu viněného z vynášení informací

Obžalovaný policista Martin Lonský

Městský soud v Praze ve středu zprostil obžaloby policistu, který podle státního zástupce vynesl neveřejnou informaci, že bývalého starostu Prahy 3 za ODS Alexandera Bellua prověřuje policie. Zrušil...

3. prosince 2025  10:56

Čtyři děti a dospělý se v Příbrami nadýchali zplodin, skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Záchranáři ve středu ráno vyjížděli do bytového domu v Příbrami k jednomu dospělému a čtyřem dětem, kteří se nadýchali oxidu uhelnatého. Skončili v nemocnici, jsou mimo ohrožení života. Příčina a...

3. prosince 2025  9:49,  aktualizováno  10:20

O dostihovém závodišti v Chuchli stále není podepsána nová nájemní smlouva

Momentka z dostihů ve Velké Chuchli - Cena prezidenta republiky

Stát a dostihové závodiště Chuchle Arena Praha spolu dosud nepodepsaly novou nájemní smlouvu, která má platit od začátku příštího roku. Ministerstvo zemědělství (MZe) očekává, že se tak stane tento...

3. prosince 2025  10:16

Odpykával si devítiletý trest za pokus o vraždu. Ústavní soud rozsudek zrušil

Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad cizincem, jenž si odpykává devítiletý trest za pokus o vraždu na ubytovně v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. V roce 2023 pobodal jiného muže při vzájemné...

3. prosince 2025  9:41

