Iráčan z Prahy odletěl bojovat za Islámský stát, dostal 15 let vězení

„Úmysl obžalovaného zúčastnit se bojů Islámského byl prokázán provedenými důkazy, výslechy jeho otce, bývalé družky a přehranými videozáznamy. Za zásadní důkaz považujeme elektronickou komunikaci otce se synem,“ zdůvodnila dnešní verdikt předsedkyně senátu Jarmila Pavlátová.



Otec šestadvacetiletého obžalovaného tvrdí, že jeho syn je již po smrti. Podle rozsudku však není prokázáno, že by obžalovaný padl.



„Je to pouze domněnka. Jeho jednání lze považovat za velmi škodlivé. Proto soud uložil trest u poloviny trestní sazby,“ odůvodnila rozsudek soudkyně.

Trest odpovídá požadavku žalobce. „Z provedených důkazů, například z výplatní pásky, je zcela patrné, že se obžalovaný zapojil do struktur Islámského státu. A to jako bojovník i v administrativě Islámského státu,“ zdůraznil v závěrečné řeči státní zástupce Martin Bílý.



Obviněný vystupoval například i ve videích teroristů. V řadách fanatických válečníků působil obviněný podle žalobce minimálně do roku 2017. „Jeho otec mu zaslal peníze, aby v řadách Islámského státu mohl zůstat,“ uvedl státní zástupce. Navrhl proto pro něj trest 15 let. Za teroristický útok trestní zákoník umožňuje uložit trest 12 až 20 let.

„Řízení trpí jednou zásadní vadou, nepodařilo se zajistit přítomnost obžalovaného. Z výpovědi jeho otce plyne, že už nežije. Otázkou je, zda důkazy stačí k odsouzení mého klienta. Důkazy jsou značně nepřímé,“ argumentoval obhájce. V případě uznání viny požádal o mírné potrestání.

Nenáviděl hvězdy

Soud dnes vyslechl posledního svědka v případu, někdejší českou družku obžalovaného. Ta se za něj provdala podle islámských pravidel v mešitě. „Řekl mi třikrát, rozvádím se s tebou. To byl rozvod, pak se nezajímal ani o mě, ani dítě,“ vypověděla svědkyně.

Ta uvedla, že se v Česku žijící Iráčan v militantního muslima změnil postupně. Původně o víru neměl zájem, koukal se na fotbal, žil jako průměrný mladík. „Pak se začal dívat na videa Islámského státu s popravami zajatců. Přestal o sebe dbát, neholil se, nestříhal,“ řekla soudu žena.

Al Samarraie ji i nutil oblékat se podle striktních pravidel, vyhodil jí třeba roztrhané džíny a další „nevhodné“ doplňky šatníku. „Nesměla jsem nosit například trička s hvězdami, ty označoval za izraelský symbol,“ sdělila svědkyně.

Boží válečník

Al Samarraie odletěl z ruzyňského letiště v lednu 2015 linkou do tureckého Istanbulu. Odtud ho předvedli islamisté do severního Iráku. Krátce poté, co opustil Prahu, se už ocitl v bojích proti irácké vládě a jejím spojencům.

„Zúčastnil se bojové ofenzivy vojenských jednotek IS za znovudobytí ropné rafinérie v Baiji na severu Iráku v dubnu 2015,“ popsal zapojení obviněného státní zástupce Martin Bílý. Al Samarraie v první linii utrpěl i zranění po explozi americké řízené rakety.

K obžalobě Jusúfa Al Samarraie vedly zpravodajské informace. Na výplatní listině IS byl podle údajů americké FBI. K senzitivním datům se operativci tajné služby dostali v létě 2017, kdy irácká armáda a spojenci dobyli Mosul.

Soud vyslýchal i otce obžalovaného, ten synovi posílal na sever Iráku peníze. „Byl jsem zraněn, ale díky Alláhovi už jsem v pořádku. Válka je ve svém 37 nebi, protivník utrpěl vážné ztráty,“ psal obviněný ve vzájemné elektronické komunikaci.

Za podporu terorismu dostal loni v létě otec obžalovaného u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové tříletou podmínku. „Můj syn zemřel pod troskami Mosulu,“ řekl.