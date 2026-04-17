Dvorecký most změní trasy MHD. Jak od soboty pojedou tramvaje a autobusy?

Petra Škraňková
  14:47
S otevřením Dvoreckého mostu se změní trasy osmi tramvajových linek a přibude jedna nová autobusová. Konkrétně na Dvorecký most zamíří denní tramvajové linky 20 a 21, denní autobusy 118, 124, 196, 197 a noční 901 a 914. Jak se od soboty změní doprava MHD?
Den otevírání Dvoreckého mostu v Praze. (17. dubna 2026) | foto: Vítězslav Bureš, iDNES.cz

Jak ovlivní dopravu nový Dvorecký most.
Jak ovlivní dopravu nový Dvorecký most - tramvajové linky.
Jak ovlivní dopravu nový Dvorecký most - změny linkového vedení autobusů.
Od soboty 18. dubna změní 361 metrů nová spojnice přes Vltavu trasy linek nejen na Smíchově a Podolí, ale i v širším okolí. Dvorecký most propojí Prahu 4 s pátou městskou částí a nabídne nová spojení.

Jak se změní doprava v Praze od soboty 18. dubna 2026

„U řady linek nabídne výraznou časovou úsporu a zejména vyšší spolehlivost, neboť se díky němu autobusy vyhnou hned několika úsekům kolem Barrandovského mostu, kde jim nyní hrozí zpoždění,“ slibuje dopravní podnik.

Konkrétně se změní trasy osmi tramvajových linek. Jinak pojedou 2, 4, 6, 7, 15, 21 a 24. Dočasně skončí tramvaj číslo 14 a přibude 34. Protože most vede od Lihovaru na Podolské nábřeží, zkrátí se jízda autobusy a přibude další linka.

Jak budou jezdit tramvaje

Vznikají dvě nová hlavní tramvajová spojení. V tom prvním Dejvice, Malou Stranu, Anděl, Smíchovské nádraží a Lihovar propojí s Dvorci, Braníkem a Modřany tramvajová linka 20. „Dvacítku“ na Barrandově nahradí linka 15, která zároveň pomůže linkám 12 a 20 mezi Lihovarem a Malostranskou zvládat očekávanou vyšší poptávku.

Na Kotlářce zaplní uvolněné místo po „patnáctce“ linka 7. „Jelikož z Plzeňské ulice směřuje páteřní linka 9 na Újezd a Národní třídu a páteřní svazek linek 10 a 16 na Karlovo náměstí a Vinohrady, je jako doplňková linka na Kotlářce nejvhodnější právě „sedmička“, která odtud pokračuje jiným směrem, do Nuslí,“ vysvětluje pražský dopravní podnik.

Při mimořádných situacích v centru města bude podle něj lépe garantováno, že na Plzeňskou ulici vždy nějaká tramvaj cestujícím přijede.

Protože se blíží zásadní rekonstrukce a rozšíření Radlické ulice i ulice Za Ženskými domovy, tramvajová obsluha Radlic bude dočasně zajišťována pouze linkou 4, protože její odklon bude během rozsáhlé stavební činnosti nejlépe proveditelný. „Radlice se po dokončení všech staveb v okolí za několik let opět dočkají dvojice tramvajových linek, „čtyřky“ ve směru na Karlovo náměstí a Náměstí Míru a zcela nové „čtrnáctky“, která zamíří na Újezd, Národní třídu, Václavské náměstí a Vinohradskou třídu,“ slibuje dopravní podnik.

Uvolněné místo po lince 4 na Slivenci a Barrandově zaplní linka 21 a díky ní vznikne druhé nové významné tramvajové spojení – mezi Slivencem, Barrandovem, Hlubočepy, Lihovarem, Podolím a Vinohrady. Linka 21 navíc na Francouzské ulici pomůže nahradit během stavby u Muzea zkrácenou linku 13.

A protože tato nová „jednadvacítka“ v celotýdenním provozu významně posílí oblast Podolí, může se linka 2 vydat z Karlova náměstí do Nuslí a na Náměstí Bratří Synků. Linka, která měla dosud jenom jeden vagon, bude v pracovní dny jezdit jako souprava.

Dočasně skončí tramvaj 14, jež v současnosti spojuje Nádraží Holešovice a Spořilov. Na koleje se vrátí po otevření tratě přes Václavské náměstí, k čemuž by mělo dojít v roce 2027.

Naopak vznikne linka 34 od Bílé labutě na Nádraží Holešovice, odtud bude pokračovat jako tramvaj číslo 6.

Jak budou jezdit tramvajové linky MHD po otevření Dvoreckého mostu
LinkaTrasa
2SÍDLIŠTĚ PETŘINY – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída – Karlovo náměstí – Albertov – Divadlo Na Fidlovačce – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
4RADLICKÁ – Anděl – Zborovská – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – ČECHOVO NÁMĚSTÍ
6KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ – Nádraží Vršovice – Nuselské schody – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště (S) – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 34
7KOTLÁŘKA – Anděl – Výtoň – Albertov – Divadlo Na Fidlovačce – Nádraží Vršovice – Kubánské náměstí – Strašnická – Želivského – Nákladové nádraží Žižkov – Palmovka – Aréna Libeň jih – Nádraží Libeň – Hloubětín (B) – Sídliště Hloubětín – LEHOVEC
14zrušena do otevření trati na Václavském náměstí (případně do ukončení rekonstrukce Seifertovy a Ječné ulice)
15SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Smíchovské nádraží – Anděl – Arbesovo náměstí – Újezd – Malostranská – Dlouhá třída – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží - Olšanské náměstí – Flora – OLŠANSKÉ HŘBITOVY
20DĚDINA – Divoká Šárka – Bořislavka – Hradčanská – Malostranské náměstí – Újezd – Anděl – Smíchovské nádraží – Dvorce – Nádraží Braník – Modřanská škola – Poliklinika Modřany – SÍDLIŠTĚ MODŘANY – LEVSKÉHO
21SLIVENEC – Sídliště Barrandov – Lihovar – Kublov – Podolská vodárna – Výtoň –Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Jana Masaryka – Vršovické náměstí – Slavia-Nádraží Eden (S) – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
24VOZOVNA KOBYLISY – Bulovka – Palmovka – Florenc – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – Albertov – Náměstí Bratří Synků – Michelská – SPOŘILOV
34BÍLÁ LABUŤ – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Vltavská – Dělnická – Ortenovo náměstí – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 6

Jak budou jezdit autobusy

Podle dopravního podniku začnou lidé z Pankráce, Krče, Michle a Podolí více cestovat na Smíchov linkou 118. Otevřením Dvoreckého mostu se totiž její trasa zkrátí o polovinu a i ostatní autobusy se vyhnou kolonám na Barrandovském mostě.

Spojení mezi Budějovickou a Smíchovem posílí linka 124. „Ve špičkách tak v tomto směru pojede autobus každé 3–4 minuty, o víkendu pak každých 7–8 minut,“ slibuje dopravní podnik.

Na úseku Pražského povstání – Pankrác – Sídliště Pankrác – Krčský hřbitov – Budějovická – Brumlovka – Kačerov – Nemocnice Krč budou nově jezdit menší standardní autobusy na prodloužené lince 106 z Kačerova. Kloubové autobusy od Šeberáku, Kunratic a IKEMu na Kačerov, Brumlovku a Budějovickou jsou ale určitě potřeba nadále, takže tuto část bývalé linky 193 obslouží spoje nově označené číslem 114. A protože linka 124 míří nově na Smíchov, právě linka 114 ji nahradí v koncovém úseku mezi Brumlovkou, Budějovickou a Zeleným pruhem.

Přes Dvorecký most budou také jezdit denní autobusy 196, 197 a noční 901 a 914. Dlouho diskutovaná linka 190 z Beránku na Smíchovské nádraží bude jezdit ve stávajícím plném rozsahu minimálně do začátku letních prázdnin.

„Její provoz v kontextu souběžné tramvajové linky 20 bude během jara 2026 vyhodnocen a až následně dle závěrů těchto průzkumů případně upravován,“ slibuje dopravní podnik.

Dvorecký most změní trasy MHD. Jak od soboty pojedou tramvaje a autobusy?

