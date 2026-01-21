Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zkoušky měla na starosti firma Pontex, která most rovněž projektovala. Podle jejího ředitele Petra Součka bylo smyslem akce ověřit, jestli se konstrukce chová v zatížení podle předpokladů. „Zatěžovací zkouška je takovým symbolem, že se blížíme do finále,“ uvedl projektant.
Zatížení se uskutečnilo nejprve ve střední části mostu s pomocí osmi vozů naložených na váhu 32 tun a později šesti vozů na části blíže Podolí. Geodeti při zatížení změřili průhyb mostu oproti nezatíženému stavu, který měl být podle modelů něco přes centimetr. V dalších dnech budou projektanti data analyzovat.
Na mostu zbývá dodělat finální vrstvy asfaltu. Práce jsou nyní podle sdělení zástupců města pozastaveny kvůli počasí a jejich pokračování je naplánováno v březnu. V pondělí pak začne dopravní podnik pracovat na napojení mostu na tramvajové koleje na zlíchovské straně, v Podolí to je již hotovo. Od pondělí do 2. února kvůli pracím nepojedou tramvaje mezi zastávkami Na Knížecí a Slivenec.
Sto spojů za hodinu. Dvorecký most bude revolucí pražské MHD, líčí náměstek z ROPID
Dokončovaný most bude určený pro MHD, pěší a cyklisty. „Přes Dvorecký most povedou tramvajové linky číslo 20 a 21, denní autobusové linky číslo 118, 124, 196, 197 a noční spoje číslo 901 a 914,“ uvedl Beránek. „Rozhodně to ulehčí dopravě a především zrychlí fungování MHD,“ dodal starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS). Podle starosty Prahy 5 Lukáše Herolda (ODS) je škoda, že most nebude i pro auta, i tak se nicméně jedná o významnou stavbu.
Dvorecký, nebo Anežky České? Napoví lidé
Název Dvorecký most je stále pouze pracovní, o oficiálním pojmenování budu radní města teprve rozhodovat. Město k tomu plánuje přes Portál občana uspořádat anketu, kde bude na výběr mezi dvěma pojmenováními doporučenými magistrátní místopisnou komisí, kterými jsou Dvorecký most a most Anežky České.
Dvorecký most se napojí na tramvajovou trať, oblast čeká výluka
Anketa nicméně nemá být závazná, což kritizoval Herold. „Já bych už nedělal větší PR akce a nechal, ať se to jmenuje Dvorecký most,“ řekl. Pro již zažitý název je i Gros.
Stavba mostu nabrala zpoždění, původně měl být hotov už loni. Zvýšila se také cena, z původních zhruba 1,08 miliardy na nynějších asi 1,5 miliardy korun bez DPH. Důvodem byly především nepředpokládané komplikace související s geologickými podmínkami v korytě Vltavy.
Na smíchovské straně vznikne ještě letos pod novým mostem světelná zahrada od výtvarníka Krištofa Kintery, ve které bude 120 různých lamp veřejného osvětlení z celého světa. V Podolí pak bude u stavby multifunkční prostor pro pořádání kulturních akcí s amfiteátrem, skateparkem, občerstvením, lezeckou stěnou, toaletami či Kinterovými sochami.
4. července 2025