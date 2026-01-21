Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

  16:31
Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak na místě novinářům řekl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti), otevření mostu je plánováno na duben. Náklady na stavbu zahájenou v září 2022 město předpokládá na 1,5 miliardy korun bez DPH.

Zkoušky měla na starosti firma Pontex, která most rovněž projektovala. Podle jejího ředitele Petra Součka bylo smyslem akce ověřit, jestli se konstrukce chová v zatížení podle předpokladů. „Zatěžovací zkouška je takovým symbolem, že se blížíme do finále,“ uvedl projektant.

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)
Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)
Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)
Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)
Zatížení se uskutečnilo nejprve ve střední části mostu s pomocí osmi vozů naložených na váhu 32 tun a později šesti vozů na části blíže Podolí. Geodeti při zatížení změřili průhyb mostu oproti nezatíženému stavu, který měl být podle modelů něco přes centimetr. V dalších dnech budou projektanti data analyzovat.

Na mostu zbývá dodělat finální vrstvy asfaltu. Práce jsou nyní podle sdělení zástupců města pozastaveny kvůli počasí a jejich pokračování je naplánováno v březnu. V pondělí pak začne dopravní podnik pracovat na napojení mostu na tramvajové koleje na zlíchovské straně, v Podolí to je již hotovo. Od pondělí do 2. února kvůli pracím nepojedou tramvaje mezi zastávkami Na Knížecí a Slivenec.

Sto spojů za hodinu. Dvorecký most bude revolucí pražské MHD, líčí náměstek z ROPID

Dokončovaný most bude určený pro MHD, pěší a cyklisty. „Přes Dvorecký most povedou tramvajové linky číslo 20 a 21, denní autobusové linky číslo 118, 124, 196, 197 a noční spoje číslo 901 a 914,“ uvedl Beránek. „Rozhodně to ulehčí dopravě a především zrychlí fungování MHD,“ dodal starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS). Podle starosty Prahy 5 Lukáše Herolda (ODS) je škoda, že most nebude i pro auta, i tak se nicméně jedná o významnou stavbu.

Dvorecký, nebo Anežky České? Napoví lidé

Název Dvorecký most je stále pouze pracovní, o oficiálním pojmenování budu radní města teprve rozhodovat. Město k tomu plánuje přes Portál občana uspořádat anketu, kde bude na výběr mezi dvěma pojmenováními doporučenými magistrátní místopisnou komisí, kterými jsou Dvorecký most a most Anežky České.

Dvorecký most se napojí na tramvajovou trať, oblast čeká výluka

Anketa nicméně nemá být závazná, což kritizoval Herold. „Já bych už nedělal větší PR akce a nechal, ať se to jmenuje Dvorecký most,“ řekl. Pro již zažitý název je i Gros.

Stavba mostu nabrala zpoždění, původně měl být hotov už loni. Zvýšila se také cena, z původních zhruba 1,08 miliardy na nynějších asi 1,5 miliardy korun bez DPH. Důvodem byly především nepředpokládané komplikace související s geologickými podmínkami v korytě Vltavy.

Na smíchovské straně vznikne ještě letos pod novým mostem světelná zahrada od výtvarníka Krištofa Kintery, ve které bude 120 různých lamp veřejného osvětlení z celého světa. V Podolí pak bude u stavby multifunkční prostor pro pořádání kulturních akcí s amfiteátrem, skateparkem, občerstvením, lezeckou stěnou, toaletami či Kinterovými sochami.

4. července 2025
