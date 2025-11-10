Dvorecký most změní trasy osmi tramvají, přibude nová autobusová linka

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Štěpánka Pavlína Borská
  12:02
Pražskou městskou dopravu čeká počátkem příštího roku výrazná revoluce. Téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy, přibude jedna autobusová. Změny souvisí s dokončením a otevřením Dvoreckého mostu, který propojí Smíchov s Podolím.
Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v Praze. (10. září 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Most s kubizujícími tvary výrazně uleví dopravě v této části metropole, mnoho...
Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci. Pod prostřední částí ještě...
Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci. Pod prostřední částí ještě...
Dvorecký most má sloužit hlavně městské hromadné dopravě, tramvajím a...
26 fotografií

Po otevření Dvoreckého mostu, který propojí Prahu 4 s pátou městskou částí, se změní trasy osmi tramvajových linek. Jinak pojedou 2, 4, 6, 7, 15, 21 a 24. Dočasně skončí tramvaj číslo 14 a přibude 34. Protože most vede od Lihovaru na Podolské nábřeží, zkrátí se jízda autobusy a přibude další linka.

Díky tomu, že linka 20 přejede řeku, nově povede z Andělu do Braníku a nakonec do Modřan. Nebude tím pádem zajíždět na Barrandov. Tam ji nahradí 15, která nyní končí na Kotlářce. Z Kotlářky na Anděl bude místo ní jezdit tramvaj číslo 7.

Změní se také trasa 4. Bude začínat na Radlické a končit na Čechově náměstí. Tramvaj 2, která měla dosud jenom jeden vagon, bude v pracovní dny jezdit jako souprava a její trasa se prodlouží do Nuslí. Její nová konečná stanice bude náměstí Bratří Synků. Dál pojede také 24. Místo na náměstí Bratří Synků skončí na Spořilově.

Na Dvorecký most už pokládají koleje. Rozrůstá se i rezidence na Lihovaru

Skoro celá se změní linka 21. Povede ze Slivence na Kubánské náměstí přes Barrandov, Karlovo náměstí, Krymskou a Čechovo náměstí. Z aktuální trasy zůstanou zachované čtyři zastávky.

TRAMVAJE V DPP

  • 36 linek (27 denních + 9 nočních)
  • 575,2 kilomentrů tratí
  • 19,34 km/h průměrná rychlost
  • 344,883 mil. přepravených lidí

Zdroj: DPP, údaje k 31.12.2024

Dočasně skončí tramvaj 14, jež v současnosti spojuje Nádraží Holešovice a Spořilov. Na koleje se vrátí po otevření tratě přes Václavské náměstí, k čemuž by mělo dojít v roce 2027.

Naopak vznikne linka 34 z Bílé labutě na Nádraží Holešovice, odtud bude pokračovat jako tramvaj číslo šest.

„Opravy v Nádražní ulici už nikdy od tramvajových spojů neodříznou Barrandov, mimořádnost na Palackého mostě půjde objet po Dvoreckém mostě o kousek jižněji,“ uvádí dokument Ropidu. Stejně tak se bude nabízet nová objízdná trasa, pokud spadne trolej na Výtoni nebo ve Vyšehradském tunelu.

Dvorecký most je zároveň základem nových tramvajových tratí na jihu metropole. Součástí takzvané jižní tramvajová tangenty je například plánovaná trať z Budějovické na Dvorce.

Nové autobusy a změny linek

Protože most vede od Lihovaru na Podolské nábřeží, autobus 118 bude na Dvorce jezdit tři minuty místo stávajících šesti. Přibude linka číslo 124 ze Želivského na Smíchovské nádraží. Povede přes Vršovice a Budějovickou na Smíchovské nádraží.

Linka 193 skončí a nahradí ji 114. Cestující budou moct jezdit ze Zeleného pruhu do Kunratic a na Šeberák. Navíc se prodlouží trasa autobusu 106. Tento spoj zamíří z Kačerova na Pražské povstání.

Protože linky 196 a 197 si zkrátí cestu přes most, zajistí rychlejší spojení Braníku a Krče se Smíchovem. Autobus 190 z Beránku na Smíchovské nádraží měl kvůli novým tramvajovým tratím skončit. Obyvatelé Modřan se proti záměru vymezili v petici. 190 nakonec zůstane „ve stávajícím plném rozsahu minimálně do začátku letních prázdnin“.

Dvorecký most už lze přejít suchou nohou. Dokončený bude až v březnu

Dvorecký most měří 361,4 metru a má pět pilířů. Nebudou po něm smět jezdit auta.

„Už před mnoha lety vznikly dopravní modely, které ukázaly, že by automobilová spojnice na mém místě měla velice neblahý vliv na plynulost provozu na nábřežích i celé pankrácké pláni. Skoro 10 000 aut denně by nejelo po Jižní spojce a Barrandovském mostě, ale přidalo by se k vozidlům v ulicích Na Pankráci, Budějovické, Antala Staška, Olbrachtově, Jeremenkově, Modřanské, Strakonické a Nádražní,“ stojí v dokumentu Ropidu. Zároveň by podle něj na předmostích nebylo místo na velké křižovatky a řadicí pruhy.

„Drobnější opatření se nasčítala“

Dvorecký most měl být hotový na konci roku 2024. Stavba ale nabrala zpoždění. Trvá od září 2022, tedy už třetí rok místo plánovaných dvou roků a necelých tří měsíců. Stavba stojí 1,45 miliardy korun.

Světelná zahrada pod Dvoreckým mostem. Sochy a lampy vytvoří Kintera

Nosná konstrukce už je hotová, zbývá ještě usadit koleje a trakční stožáry, zábradlí nebo osvětlení. Kromě toho je také potřeba dokončit úpravy prostorů pod mostem a kolem něj. Most by měl být dostavěný příští rok v březnu. Na zlíchovském předpolí bude světelná zahrada. Lampy a svítidla z celé světa bude instalovat Krištof Kintera.

„Prvotní a největší zpoždění způsobily komplikace se zakládáním pilířů ve Vltavě v nestabilním korytě. Dílčí prodleva je způsobena také koordinací výluk spojených s proměnou smíchovského nádraží. A taková drobnější opatření se nasčítala,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.

Smíchovské nádraží a jeho okolí se rekonstruují od roku 2023. Za tři roky by se cestující měli projít novým podchodem a po zrenovované lávce. Rekonstrukcí projdou nástupiště a jedno přibude.

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Policie zasahovala ve VZP kvůli veřejným zakázkám, zadržela devatenáct lidí

Policisté zasahují v budově VZP v Praze (3. listopadu 2025)

Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Celkem bylo podle státního zástupce Miloše Klátika zadrženo 19 lidí. Zásah se týkal zakázek, které zadala VZP. Podle...

Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala

Policistka Lucie Vavrochová obžalovaná kvůli smrtelné nehodě (Obvodní soud pro...

Případ policistky Lucie Vavrochové, která vloni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, v pátek projednával Obvodní soud pro Prahu 2. Žena uvedla, že se nehoda stala tak, jak ji státní...

Sesuv půdy ve Stodůlkách strhl auto strážníků, převrátilo se na střechu

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách došlo k sesuvu svahu a části vozovky....

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách v pondělí dopoledne zasahovali hasiči ze stanice Smíchov. Došlo zde k sesuvu svahu a části vozovky, který s sebou do vzniklé kaverny strhl zaparkované...

Dvorecký most změní trasy osmi tramvají, přibude nová autobusová linka

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Po otevření Dvoreckého mostu, který propojí Prahu 4 s pátou městskou částí, se změní trasy osmi tramvajových linek. Jinak pojedou 2, 4, 6, 7, 15, 21 a 24. Dočasně skončí tramvaj číslo 14 a přibude...

10. listopadu 2025  12:02

C&A na Václavském náměstí uvolní patra hotelu. Otevře se za dva roky

V budově na Václavském náměstí nyní sídlí oděvní společnost C&A. Nově se tam...

Na místě, kde nyní sídlí obchod C&A, má vzniknout nový pětihvězdičkový hotel. V prostorách o rozloze patnáct tisíc metrů čtverečních plánuje česká hotelová síť Pytloun Hotels otevřít hotel s 220...

10. listopadu 2025  11:54

Při požáru statku s ubytovnou zemřel člověk. Policie prověřuje i úmyslné zapálení

Ilustrační snímek

Policisté prověřují nedělní požár statku s ubytovnou ve Starém Kolíně na Kolínsku, při kterém zemřel člověk, jako obecné ohrožení z nedbalosti. Pracují ale i s verzí úmyslného zapálení, řekla dnes...

10. listopadu 2025  11:45

Školky i dětské skupiny volají po dětech. Téměř tři čtvrtiny mají volná místa

Ilustrační snímek

Zatímco o místa na středních školách v Praze se uchazeči přetahují, ve školkách a dětských skupinách ubývají děti. Obsazenost školek je 85 %. Kvůli nízké porodnosti si s dětskými skupinami konkurují.

10. listopadu 2025  9:40

Týmy bez opor, spor o ofsajd a těsná bitva. Měli jsme ale na víc, cítí v Liberci po Spartě

Hromadná strkanice mezi hokejisty Sparty a Liberce.

Netradičně o reprezentační pauze, ale zato s atraktivní a místy až chaotickou podívanou. Fanoušci, kteří v neděli zavítali na extraligové utkání do O₂ areny, rozhodně neprohloupili. Předehrávku...

10. listopadu 2025  8:40

Doma. V plné palbě. Sparťané drželi míč, obehrávali. A stejně zase ztratili

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Když nic jiného, aspoň to nebyla vyložená nuda. Ale není to pro fotbalovou Spartu příliš nízká meta? A co z toho vlastně má? Nic. Tedy vlastně bod, abychom byli přesní – jenže to pro ni v současné...

10. listopadu 2025  6:26

Fanoušci mě zase milovali, smál se Chorý. K Plzni mám respekt, rád se sem vracím

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví se spoluhráči svůj gól proti Plzni.

Ačkoliv své dva góly proti bývalému týmu nijak zvlášť emotivně neslavil, z tribun celý zápas slyšel pískot. A občas i mnohem horší věci. „Jsem odolnej, spíš si to užívám, než abych byl naštvaný. Bylo...

9. listopadu 2025  22:26

Nymburk se v Ústí zapotil a zůstal stoprocentní. Písek složil Pardubice

Jaromír Bohačík z Nymburka chytá míč během utkání se Slunetou Ústí nad Labem.

S okousanými nehty, ale přece. Vítěznou šňůru v NBL natáhli basketbalisté Nymburka už na deset zápasů. Jubilejní zářez si obhájci titulu zapsali v neděli, kdy po thrilleru přehráli domácí energickou...

9. listopadu 2025  21:48

Sparta – Liberec 4:3P. Napínavá předehrávka, v prodloužení rozhodl Shore

Hráči Sparty se radují z vítězného gólu v prodloužení.

Ani v reprezentační přestávce extraliga nespala. V předehrávce 35. kola porazila Sparta hokejisty Liberce těsně 4:3 v prodloužení. V nastaveném čase pohlednou individuální akcí rozhodl kanadský...

9. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  21:26

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

9. listopadu 2025  20:45,  aktualizováno  21:01

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Dálnici D5 těsně před Prahou uzavřela nehoda pěti osobních aut. Tvořily se kolony

Více než pětikilometrová kolona aut se táhla od dálničního mostu u Rokycan až...

Dálnici D5 na druhém kilometru před Prahou uzavřela dnes v podvečer nehoda pěti osobních aut. Obešla se bez zranění. Dálnice byla ve směru na Prahu zhruba hodinu neprůjezdná, řekla policejní mluvčí...

9. listopadu 2025  17:49,  aktualizováno  20:24

Priske po další ztrátě: Neviděl jsem touhu po vítězství, musíme zase zažehnout oheň

Sparťanský kouč Brian Priske.

Nepovedený zápas s Teplicemi (2:2) hodnotil v době, než v Plzni začal ligový šlágr mezi domácí Viktorií a Slavií. To byla Sparta ještě v tabulce první. „Naše pozice je pořád dobrá, i když mohla být...

9. listopadu 2025  19:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.