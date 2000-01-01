náhledy
Na dohled Vyšehradu získala Praha nový most, který bude sloužit pěším, tramvajové a autobusové dopravě, cyklistům a Integrovanému záchrannému systému. Díky tomu se metropole dočká nových spojení městské dopravy a urychlení cestování mezi Podolím a Smíchovem. A bude se na co koukat. Podívejte se, jak to vypadalo při testovacích jízdách tramvají a autobusů po novém tělese.
Autor: Facebook: PID
Stále se však jedná o stavbu, na které probíhají dokončovací práce, na což upozorňují výrazné cedule.
Autor: Facebook: PID
Na Dvorecký most ve čtvrtek 12. března vyrazily dvě obousměrné tramvaje typu KT8D5R.N2P. Ty jsou tradičními účastníky testovacích a kolaudačních jízd, protože mají nejnáročnější průjezdní profil. Projedou-li „Kachny“, pak už by mělo projet vše. Všimněte si, že zadní vůz stojí v prostoru budoucích nových zastávek, jak naznačují obrubníky přizpůsobené pro pohodlnější nástup.
Autor: Facebook: PID
Tentokrát tramvajím při testech asistovaly i dva kloubové autobusy, jelikož zde budou s tramvajemi životní prostor sdílet. Jak je vidět, místa bude dostatek.
Autor: Facebook: PID
Typickou součástí testovacích a kolaudačních jízd jsou souběžné jízdy obou tramvají. Jak v přímém směru, tak zejména v obloucích, aby se zkontroloval takzvaný průjezdní profil, tedy zda se spolu například nepotkávají zrcátka.
Autor: Facebook: PID
Právě se díváte na dvorecké předmostí a míjení tramvaje s autobusem. Místa je tu podle obrázku dost.
Autor: Facebook: PID
Následovalo testování světelné signalizace, přihlašování do křižovatek či radiové přestavování výhybek.
Autor: Facebook: PID
Z mostu je pěkný výhled na obě strany. Například na zlíchovský kostel sv. Filipa a Jakuba.
Autor: Facebook: PID
Ochutnávka pro cestující. Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Autor: Facebook: PID
A tohle uvidí řidiči tramvají a autobusů, kteří po mostě pojedou.
Autor: Facebook: PID
Kolem samotného mostu je stále co dokončovat, ale některé jeho zajímavosti jsou k vidění už nyní. Například lampa, která se otáčí pod most. Je to zároveň patrně nejzvláštnější sloup trakčního vedení v Praze. Možná kolegyně lampy zpod Nuselského mostu.
Autor: Facebook: PID
Kompletní proměnou v ještě důležitější dopravní uzel prochází křižovatka Lihovar. Tohle je pohled z budoucí tramvajové (a autobusové) zastávky na ty stávající.
Autor: Facebook: PID
Pohled ze smíchovské strany nejprve na severní stranu mostu...Vodáci o své zázemí nepřišli. Zajímavý kontrast. Nová stavba a vodácké zátiší.
Autor: Facebook: PID
A poté pohled i na jižní stranu mostu. Krásně je vidět rozdílná niveleta obou konců mostu. Jinak řečeno - z Podolí je to docela do kopce.
Autor: Facebook: PID
Zajímavost: řidiče automobilů láká most už nyní. Vystačit si však budou muset s osmi pruhy jen na Barrandovském mostě, nový Dvorecký bude vyhrazen dopravě veřejné. Z Barrandovského mostu tak zmizí cca 700 autobusových jízd denně. Díky tomu dojde k podstatnému zrychlení autobusových linek přesměrovaných z Barrandovského mostu. Dvorecký most nabídne nové možnosti pro tramvaje a do budoucna poslouží jako základ nového kolejového spojení ze Smíchova směrem k metru C (a D), díky čemuž odlehčí centru. Ale na to si ještě nějakou dobu počkáme.
Autor: Facebook: PID