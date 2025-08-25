Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle pražského náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) značí, že se výstavba mostu blíží k závěru.

Sochu vytvořil umělec Krištof Kintera. „Heavy head vychází z neokubistické estetiky Dvoreckého mostu a společně tak navazují na kubistické perly české architektury. Podle Kintery vychází socha i z Rodinova Myslitele,“ popsal Zdeněk Hřib na síti X.

Umělecké dílo navíc neotřele kombinuje zvukovou složku. V její horní části nainstaloval sochař buben, který se rozezní při padání vody z konstrukce mostu. „Těžkost chlapcovy hlavy tak bude i slyšet,“ uvedl politik. Další sochy budou stavbaři postupně instalovat na Podolském i Zlíchovském předpolí.

Na Dvorecký most už pokládají koleje. Rozrůstá se i rezidence na Lihovaru

Dvorecký most by podle Hřiba mohl být zprovozněn v březnu. Stavba, kterou povede také tramvajová trať, tak brzy propojí smíchovský a podolský břeh Vltavy. S pracemi se začalo v září 2022 a výdaje činí 1,075 miliardy Kč (původní předpoklad byl 972 milionů).

Auta se po mostě neprojedou

Most bude sloužit výhradně tramvajím, autobusům, cyklistům a pěším, z aut budou smět přejet jen záchranné složky. Východní vyústění bude v blízkosti severního okraje areálu Žlutých lázní, západní povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Délka mostu je 388 metrů a šířka 16 metrů.

Ke Dvoreckému mostu začínají instalovat umělecká díla. Tato socha nese název Těžká hlava. (23. srpna 2025)
Stavbu zpozdily a prodražily potíže s komplikovanějším podložím v korytě řeky i na břehu. Pod Strakonickou ulicí stavbaři objevili neznámou konstrukci a dutiny.

„I když se dělaly podrobné průzkumy, tak bohužel v bezprostředním sousedství průzkumných vrtů se zjistily anomálie v geologii, které si vyžádaly jiná technická řešení,“ vysvětlil už dříve pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.

Do výšky několika pater na začátku července narostl skelet druhého bloku bytového komplexu na levém břehu, vyrůstající na někdejším brownfieldu po zrušeném lihovaru Fischl a synové. Ten dal jméno zdejším zastávkám MHD, od nichž se vžilo i pro celou lokalitu. Nový komplex nabídne přes pět set bytů, místo ve čtyřpatrové budově originální historické Varny ale našla i galerie.

