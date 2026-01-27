Vyrovnat pantografy, dotáhnout a připojit troleje. Práce na Dvoreckém mostu finišují

Autor:
  14:48
Stavba Dvoreckého mostu spojující Prahu 4 s Prahou 5 je téměř dokončená. Dělníci ho již z poloviny připojili na tramvajovou síť. Na smíchovské straně nyní probíhá kvůli instalaci výluka. Trakce bude hotová o víkendu.

Před 14 dny proběhla kvůli instalaci výluka tramvají na Podolském nábřeží. Na této straně jsou troleje již plně zapojené.

„V současné době probíhá na Smíchovské straně výluka tramvaje, aby se mohly další troleje dotáhnout,“ informoval prostřednictvím iDNES.cz o vývoji stavbyvedoucí Petr Koukolík. Jejich trakce bude spuštěná tento víkend.

Napojování Dvoreckého mostu na tramvajovou síť. (27. ledna 2026)
Napojování Dvoreckého mostu na tramvajovou síť. (27. ledna 2026)
Napojování Dvoreckého mostu na tramvajovou síť. (27. ledna 2026)
Napojování Dvoreckého mostu na tramvajovou síť. (27. ledna 2026)
Napojování Dvoreckého mostu na tramvajovou síť. (27. ledna 2026)
69 fotografií

Zbývá doladit detaily stavby, jako například správné výšky pantografů. „Asfalt tu není úplně rovný, je ve svahu,“ podotkl elektromontér Ondřej Hlavata.

Dvorecký most pak budou moci zkušebně přejet první tramvaje. Městská doprava, chodci a cyklisté si počkají na dokončení úpravy předmostí.

Pražané hlasují o názvu nového mostu. Rozhodující slovo ale budou mít politici

Pražané mohou ode dneška hlasovat o názvu nového mostu v Portálu Pražana, nebo pomocí tištěných hlasovacích lístků umístěných v budovách magistrátu. Anketa bude ukončena v pondělí 9. února.

Jak by se měl jmenovat nový pražský most?

celkem hlasů: 856

Přes most pojedou tramvajové linky 20 a 21, autobusové linky 118, 124, 196, 197 a noční spoje 901 a 914.

Stavba nabrala zpoždění, původně měl být most hotový už loni. Zvýšila se také cena, z původních zhruba 1,08 miliardy na nynějších asi 1,5 miliardy korun bez DPH. Důvodem byly především nepředpokládané komplikace související s geologickými podmínkami v korytě Vltavy.

21. ledna 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

Ve škole se střílí. Učitel vyvolal planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Na místo vyjely desítky policistů, informace o střelbě se ale nepotvrdila....

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...

Vyrovnat pantografy, dotáhnout a připojit troleje. Práce na Dvoreckém mostu finišují

Napojování Dvoreckého mostu na tramvajovou síť. (27. ledna 2026)

Stavba Dvoreckého mostu spojující Prahu 4 s Prahou 5 je téměř dokončená. Dělníci ho již z poloviny připojili na tramvajovou síť. Na smíchovské straně nyní probíhá kvůli instalaci výluka. Trakce bude...

27. ledna 2026  14:48

Dostali jsme za uši, přiznal sparťan Raška. Trenér je pokutuje jen za nesmyslné fauly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu proti Olomouci.

Přesně takový zápas potřebovali. Dočkat se výhry v domácím prostředí, kde se jim zrovna dvakrát nedaří. Ve 46. extraligovém kole proti Olomouci mohli sparťanští hokejisté po triumfu 6:3 slavit. „Snad...

27. ledna 2026  13:21

Slavia našla náhradu za Staňka na Slovensku. Miloševič má tým posunout

Nenad Miloševič, nový trenér basketbalové Slavie.

Novým koučem basketbalistů pražské Slavie se stal Nenad Miloševič, uvedl klub na webu. Na lavičce srbský rodák se slovenským pasem vystřídal Pavla Staňka, který ve funkci skončil v pondělí.

27. ledna 2026  12:45

Finančníci měli podvodný vedlejšák. Zneužili AI, investory obrali o miliony

Kriminalisté si došli pro podvodníky, skupina vymámila z lidí miliony

Pražští kriminalisté odhalili organizovanou skupinu, jejíž členové se podíleli na investičních podvodech za miliony korun. Pod záminkou výstavby pečovatelského zařízení lákali investory na...

27. ledna 2026  12:42

Pražané hlasují o názvu nového mostu. Rozhodující slovo ale budou mít politici

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Pražané mohou ode dneška hlasovat o názvu nového mostu mezi Podolím a Zlíchovem. Bude se jmenovat buď Dvorecký, nebo Anežky České. K hlasován mohou využít Portál Pražana, nebo tištěné hlasovací...

27. ledna 2026  12:15

Zmlátil muže, okradl ho a nechal pomalu zemřít. Soud potvrdil mladíkovi 18 let

Krajský soud začal projednávat kauzu Slavomíra Karchňáka (na snímku), který...

Dvacetiletý Slavomír Karchňák si odpyká 18 let vězení za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku. Trest mu v úterý pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Karchňák a jeho...

27. ledna 2026  12:04

Chci uklidnit situaci a rozptýlit obavy, říká budoucí ředitelka pražské zoo

Lenka Poliaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady

Vedení hlavního města v pondělí představilo novou šéfku pražské zoologické zahrady v Troji. Nástup Lenky Poliakové zároveň znamená konec mužské nadvlády v zoo. V jejím čele od otevření v září 1931...

27. ledna 2026  11:38

V Mladé Boleslavi vyhořel rodinný dům, požár způsobil škodu dva a půl milionu

Požár domu v mladoboleslavské Nádražní ulici v pondělí večer způsobil škodu 2,5...

Velký požár zachvátil v pondělí večer rodinný dům v Mladé Boleslavi. Hasiči preventivně evakuovali 34 lidí ze sousední budovy, nikdo se nezranil. Plameny způsobily škodu 2,5 milionu korun.

27. ledna 2026  8:43

Po Tenerife přichází Gran Canaria. Sluneční dvojboj Ligy mistrů vrcholí v Praze

Martin Kříž z Nymburka se chystá na zápas Ligy mistrů v Baku.

Žluté dresy symbolizující Kanárské ostrovy podruhé. Nymburští basketbalisté usilují týden po porážce na Tenerife 80:104 o první úspěch v osmifinálové skupině L Ligy mistrů doma proti dalšímu...

27. ledna 2026

Doprava v nových čtvrtích. Rozvoj Prahy si vyžaduje dostavět celé okruhy

Terminál Smíchov

Až 50 tisíc rezidentů v Letňanech, 20 tisíc na území bývalého Nákladového nádraží na Žižkově nebo 11 tisíc na Rohanském ostrově. V Praze vzniká celá řada kompletně nových čtvrtí, které do oblasti...

27. ledna 2026  4:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Podívejte se na zasněženou Prahu ze střechy v centru města

Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel

Za výhledy na zasněženou Prahu jsme se s Cetinem a O2 operativně vypravili ještě na jednu lokalitu. Tato základnová stanice se nachází na Vinohradech v místě, odkud mají technici operátora historické...

27. ledna 2026

Unikátní socha v O2 areně. Sparta vzdává hold srdcem i oboustrannými dresy

Český pop-artový umělec Josef Rataj vytvořil návrh sochy pro projekt Sparta...

Obří 3D srdce, které částečně vznikalo v Pardubicích, společně se speciálními oboustrannými dresy hokejové Sparty se staly hlavními symboly 17. ročníku dobročinného projektu Sparta vzdává hold....

26. ledna 2026  17:07,  aktualizováno  21:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.